Первый тайм

11' Фраттези наносил удар из пределов чужой штрафной, но миланская защита его заблокировала.

10' Леау отдал влево на Эрнандеса, тот прострелил, и опять "вне игры".

9' Златан принял заброс на правом полуфланге и с разворота отправил мяч в Кана Айхана.

8' Для "Сассуоло" хорошо уже то, что он не пропустил в первые несколько минут,