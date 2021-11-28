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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Сассуоло
0' 13'
16
Меньян
Майк
25
Флоренци
Алессандро
24
Кьяер
Симон
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
41
Бакайоко
Тьемуэ
56
Салемакерс
Алексис
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
11
Ибрагимович
Златан
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
5
Айхан
Кан
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
97
Энрике
Матеус
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
91
Скамачча
Джанлука
Милан
4-2-3-1
Сассуоло
4-3-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Милан
Сассуоло

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 7 ничьих 5 побед

20 матчей

55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
4:3
ТМК
3:2
СA
2:0
СA
2:1
ТМК
1:1
СA
3:2
К
2:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:3
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 5 0.36
Леау Рафаэл 4 0.29
Жиру Оливье 4 (1) 0.29
Диас Браим 3 0.21
Калабрия Давиде 2 0.14
Тонали Сандро 2 0.14
Кесси Франк 2 (2) 0.14
Тео Эрнандес 1 0.07
Ребич Анте 1 0.07
Беннасер Исмаэль 1 0.07
Мальдини Даниэль 1 0.07
Салемакерс Алексис 0 0
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 6 (2) 0.43
Скамачча Джанлука 3 0.21
Фраттези Давиде 3 0.21
Джуричич Филип 2 0.14
Распадори Джакомо 1 0.07
Лопес Максим 1 0.07
Траоре Хамед 1 0.07
Бога Жереми 0 0
Капуто Франческо 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 3 1
Калабрия Давиде 2 0
Бакайоко Тьемуэ 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Кьяер Симон 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Кесси Франк 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 5 0
Кирикеш Влад 3 0
Феррари Джанмарко 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Дефрель Грегоре 2 0
Консильи Андреа 2 0
Скамачча Джанлука 2 0
Рожерио да Силва 2 0
Распадори Джакомо 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Айхан Кан 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

6
11
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
3
50%
2
18%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Забито

16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
3
19%
2
33%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
55%
4
40%
76-90

Забито

27
18
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
4
15%
1
6%
1-15
4
15%
4
22%
16-30
4
15%
6
33%
31-45
4
15%
4
22%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
7
26%
2
11%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
5
29%
29%
2
10%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
7
41%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1
Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2
Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 14 10 3 1 29 - 15 33
2. Наполи Заявка 13 10 2 1 26 - 7 32
3. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
4. Аталанта Заявка 14 8 4 2 28 - 17 28
5. Рома Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
6. Ювентус Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
7. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
8. Фиорентина Заявка 14 7 0 7 21 - 19 21
9. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Болонья 0:0 Заявка 14 5 4 5 19 - 24 19
11. Верона Заявка 14 5 4 5 28 - 25 19
12. Торино Заявка 13 5 2 6 17 - 13 17
13. Сассуоло 0:0 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 14 4 3 7 20 - 26 15
16. Венеция Заявка 14 4 3 7 12 - 21 15
17. Специя 0:0 Заявка 14 3 3 8 15 - 31 12
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 17 - 26 10
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 7 5 2 0 13 - 4 17
2. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
6. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья 0:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
3. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Милан 0:0 Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
8. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
9. Сассуоло 0:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
10. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
11. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
12. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
13. Болонья 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 15 6
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя 0:0 Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 11'
    Фраттези наносил удар из пределов чужой штрафной, но миланская защита его заблокировала.
  • Офсайд
    10'
    Леау отдал влево на Эрнандеса, тот прострелил, и опять "вне игры".
  • 9'
    Златан принял заброс на правом полуфланге и с разворота отправил мяч в Кана Айхана.
  • 8'
    Для "Сассуоло" хорошо уже то, что он не пропустил в первые несколько минут, 
  • 7'
    Ибрагимович вышел один на один, не 
  • Офсайд
    7'
    Ибрагимович вышел один на один, не переиграл Консильи и услышал свисток об офсайде.
  • 6'
    В центр поля перешла игра.
  • 5'
    Бакайоко из-за пределов штрафной пальнул рядом с правой штангой.
  • 4'
    Беннасер с подбора жёстко выстрелил примерно с линии штрафной - попал в защитника гостей.
  • 3'
    "Сассуоло" имел подход к чужим воротам, а теперь вновь вынужден обороняться.
  • Офсайд
    2'
    Златан откликнулся на прострел слева от Тео Эрнандеса и немного не попал в створ. У Эрнандеса, правда, был офсайд.
  • 1'
    Ибрагимович уже успел сделать пас пяткой, но острого продолжения не получилось.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Милан 0:0 Сассуоло онлайн


Прогнозы на матч Милан 0:0 Сассуоло

Исход игры
Милан
97.1% (136)
Ничья
1.4% (2)
Сассуоло
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.89% (85)
Меньше
34.11% (44)
Обе команды забьют
Да
59.69% (77)
Нет
40.31% (52)
Популярный счёт
2:1 Милан
42.1% (59)
2:0 Милан
23.6% (33)
3:1 Милан
9.3% (13)
1:0 Милан
6.4% (9)
3:0 Милан
5.7% (8)
3:2 Милан
2.9% (4)
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