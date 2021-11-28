Италия: Серия A 2021-2022
16
Меньян
Майк
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
17
Мюлдюр
Мерт
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Конти АндреаЗащитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
История личных встреч
Милан
Сассуоло
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 7 ничьих 5 побед
20 матчей
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагимович Златан
|5
|0.36
|Леау Рафаэл
|4
|0.29
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.29
|Диас Браим
|3
|0.21
|Калабрия Давиде
|2
|0.14
|Тонали Сандро
|2
|0.14
|Кесси Франк
|2 (2)
|0.14
|Тео Эрнандес
|1
|0.07
|Ребич Анте
|1
|0.07
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.07
|Мальдини Даниэль
|1
|0.07
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|6 (2)
|0.43
|Скамачча Джанлука
|3
|0.21
|Фраттези Давиде
|3
|0.21
|Джуричич Филип
|2
|0.14
|Распадори Джакомо
|1
|0.07
|Лопес Максим
|1
|0.07
|Траоре Хамед
|1
|0.07
|Бога Жереми
|0
|0
|Капуто Франческо
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|3
|1
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|5
|0
|Кирикеш Влад
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Дефрель Грегоре
|2
|0
|Консильи Андреа
|2
|0
|Скамачча Джанлука
|2
|0
|Рожерио да Силва
|2
|0
|Распадори Джакомо
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Пропущено
6
11
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
3
50%
2
18%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Забито
16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
3
19%
2
33%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
55%
4
40%
76-90
Забито
27
18
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
4
15%
1
6%
1-15
4
15%
4
22%
16-30
4
15%
6
33%
31-45
4
15%
4
22%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
7
26%
2
11%
76-90
Пропущено
17
21
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
5
29%
29%
2
10%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
7
41%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1
Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2
Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 15
|33
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 7
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|4.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 17
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|21 - 19
|21
|9.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Болонья
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 24
|19
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|28 - 25
|19
|12.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 13
|17
|13.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|14.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|17.
|Специя
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 31
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|17 - 26
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 29
|8
|20.
|Кальяри
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 4
|17
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Милан
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|9.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|10.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|12.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|13.
|Болонья
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 15
|6
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан 0:0 Сассуоло
Исход игры
Милан
97.1% (136)
Ничья
1.4% (2)
Сассуоло
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.89% (85)
Меньше
34.11% (44)
Обе команды забьют
Да
59.69% (77)
Нет
40.31% (52)
Популярный счёт
2:1 Милан
42.1% (59)
2:0 Милан
23.6% (33)
3:1 Милан
9.3% (13)
1:0 Милан
6.4% (9)
3:0 Милан
5.7% (8)
3:2 Милан
2.9% (4)
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