Италия: Серия A 2021-2022
История личных встреч
Милан
Сассуоло
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 7 ничьих 5 побед
20 матчей
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагимович Златан
|5
|0.38
|Леау Рафаэл
|4
|0.31
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.31
|Диас Браим
|3
|0.23
|Калабрия Давиде
|2
|0.15
|Тонали Сандро
|2
|0.15
|Кесси Франк
|2 (2)
|0.15
|Тео Эрнандес
|1
|0.08
|Ребич Анте
|1
|0.08
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.08
|Мальдини Даниэль
|1
|0.08
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|6 (2)
|0.46
|Скамачча Джанлука
|3
|0.23
|Фраттези Давиде
|3
|0.23
|Джуричич Филип
|2
|0.15
|Распадори Джакомо
|1
|0.08
|Лопес Максим
|1
|0.08
|Траоре Хамед
|1
|0.08
|Бога Жереми
|0
|0
|Капуто Франческо
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|3
|1
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|5
|0
|Кирикеш Влад
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Дефрель Грегоре
|2
|0
|Консильи Андреа
|2
|0
|Скамачча Джанлука
|2
|0
|Рожерио да Силва
|2
|0
|Распадори Джакомо
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Пропущено
6
11
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
3
50%
2
18%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Забито
16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
3
19%
2
33%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
55%
4
40%
76-90
Забито
27
18
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
4
15%
1
6%
1-15
4
15%
4
22%
16-30
4
15%
6
33%
31-45
4
15%
4
22%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
7
26%
2
11%
76-90
Пропущено
17
21
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
5
29%
29%
2
10%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
7
41%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1
Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2
Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 7
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 15
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 15
|28
|4.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|6.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|27 - 22
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 24
|18
|11.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 13
|17
|12.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 25
|16
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|15.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|16.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 31
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|17 - 26
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 28
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|9.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|10.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|17.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Сассуоло
Исход игры
Милан
100% (41)
Ничья
0% (0)
Сассуоло
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (21)
Меньше
46.15% (18)
Обе команды забьют
Да
43.59% (17)
Нет
56.41% (22)
Популярный счёт
2:0 Милан
43.9% (18)
2:1 Милан
29.3% (12)
3:0 Милан
9.8% (4)
3:1 Милан
7.3% (3)
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