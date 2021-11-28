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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Торино
0' 16'
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
7
Пеллегрини
Лоренцо
42
Диавара
Амаду
92
Эль-Шаарави
Стефан
77
Мхитарян
Генрих
9
Абрахам
Тэмми
22
Дзаньоло
Николо
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
99
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
4
Побега
Томмазо
27
Войвода
Мергим
22
Прат
Деннис
14
Брекало
Йосип
9
Белотти
Андреа
Рома
3-4-1-2
Торино
3-4-2-1

Ход матча

15'
Перес Карлес
Пеллегрини Лоренцо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

История личных встреч

Рома
Торино

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:0
К
1:2
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
4:1
К
4:0
К
3:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 5 0.36
Верету Жордан 4 (1) 0.29
Абрахам Тэмми 3 0.21
Мхитарян Генрих 2 0.14
Эль-Шаарави Стефан 2 0.14
Ибаньес Рожер 2 0.14
Афена-Гьян Феликс 2 0.14
Шомуродов Элдор 1 0.07
Кристанте Бриан 1 0.07
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 3 0.21
Побега Томмазо 2 0.14
Белотти Андреа 2 0.14
Санабрия Антонио 2 0.14
Бремер Глейсон 2 0.14
Пьяца Марко 2 0.14
Синго Вилфред 1 0.07
Прат Деннис 1 0.07
Лукич Саша 1 0.07
Верди Симоне 1 0.07
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 4 1
Верету Жордан 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Карсдорп Рик 4 0
Абрахам Тэмми 4 0
Манчини Джанлука 4 0
Жозе Моуринью 2 1
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Перес Карлес 1 0
Винья Матиас 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Joao Sacramento 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 5 0
Джиджи Коффи 3 1
Эйна Ола 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Ринкон Томас 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Линетти Кароль 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Лукич Саша 2 0
Буонджорно Алессандро 2 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 2 0
Дзадза Симоне 1 0
Прат Деннис 1 0
Брекало Йосип 1 0
Синго Вилфред 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
67%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
4
31%
6
43%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
0
0%
5
71%
76-90

Забито

22
17
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
0
0%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
7
32%
2
12%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
7
32%
8
47%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
13%
2
15%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
7
44%
1
8%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
0
0%
7
54%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2
Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2
Торино
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0
Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1 Лацио - Торино 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 10 2 1 26 - 7 32
2. Милан Заявка 14 10 2 2 30 - 18 32
3. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
4. Аталанта Заявка 14 8 4 2 28 - 17 28
5. Рома 0:0 Заявка 14 7 2 5 23 - 15 23
6. Ювентус Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
7. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
8. Фиорентина Заявка 14 7 0 7 21 - 19 21
9. Болонья Заявка 14 6 3 5 20 - 24 21
10. Верона Заявка 14 5 4 5 28 - 25 19
11. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
12. Торино 0:0 Заявка 14 5 3 6 17 - 13 18
13. Сассуоло Заявка 14 5 3 6 22 - 21 18
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 14 4 3 7 20 - 26 15
16. Венеция Заявка 14 4 3 7 12 - 21 15
17. Специя Заявка 14 3 2 9 15 - 32 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 17 - 26 10
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
6. Рома 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
7. Торино 0:0 Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
3. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома 0:0 Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
15. Торино 0:0 Заявка 7 1 2 4 3 - 6 5
16. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 17'
    Болельщики "Ромы" активно гонят свою команду вперёд, но пока у "волков" никак не получается завладеть инициативой в матче. 
  • Замена
    16'
    В составе "Ромы" произошла замена. Вместо Лоренцо Пеллегрини на поле вышел Карлес Перес. 
  • Травма, повреждение
    15'
    Лоренцо Пеллегрини получил пару минут назад небольшое повреждение, при этом капитан "Ромы" показал, что ему нужна замена. 
  • Судья
    14'
    Дзаньоло при проходе вперёд по правой половине поля отыгрался с Абрахамом, затем в борьбе с Синго Николо оказался на газоне, Даниэле Киффи показал, что нужно играть дальше. 
  • 13'
    Начинает темп у нас сразу же сильно падать, "Рома" и "Торино" сейчас окончательно перешли на игру в позиционный футбол.
  • 12'
    Пеллегрини из центра поля выполнил заброс на ход Абрахаму по правой половине поля, защитники "Торино" сразу же накрыли Тэмми, мяч был выбит в аут. 
  • 11'
    Прат прошёл немного вперёд по правой половине поля и затем Деннис пробил на исполнение в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел довольно слабо, Патрисиу в прыжке спокойно накрыл его. 
  • 10'
    В целом у нас команды стараются действовать в более-менее неплохом темпе на старте матча, но при этом пока у "Ромы" совсем нет основательного преимущества в игре. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Прат с правой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Белотти в борьбе со Смоллингом подыграл себе рукой, Даниэле Киффи всё видел и дал свисток в пользу "Ромы". 
  • 8'
    Из центра поля теперь уже последовал слишком сильный заброс на ход Абрахаму к правому углу штрафной площади "Торино", Милинкович-Савич немного размялся при игре на выходе. 
  • 7'
    "Рома" сразу же провела ответную атаку, которая завершилась забросом к левому углу вратарской на Эль-Шаарави, совсем немного не хватило Стефану, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • Угловой
    6'
    Угловой у ворот "Ромы". Брекало покатил мяч на правый угол штрафной площади, Прат в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника римского клуба. 
  • 5'
    Прат прошёл вперёд по правому флангу, но у штрафной площади "Ромы" Эль-Шаарави накрыл Денниса и выбил мяч в аут. 
  • 4'
    Пеллегрини со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч был сброшен на левый угол штрафной, Ибаньес из-под Синго пробил в дальний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Лукич на левом фланге нарушил правила против Ибаньеса. "Рома" тщательно готовится к стандарту. 
  • 2'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Синго к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Вилфреда, в итоге его при игре на выходе перехватил Патрисиу. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между "Ромой" и "Торино". Обе команды сейчас находятся в примерно одинаковой форме, но при этом "Роме" обязательно нужно побеждать, если "волки" не хотят сильно отстать от зоны Лиги чемпионов. "Торино" в свою очередь также нужно побеждать, чтобы подобраться к зоне еврокубков и не "зависнуть" во второй части турнирной таблице. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Рома 0:0 Торино онлайн


Прогнозы на матч Рома 0:0 Торино

Исход игры
Рома
95.7% (135)
Ничья
3.5% (5)
Торино
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (69)
Меньше
47.73% (63)
Обе команды забьют
Да
51.52% (68)
Нет
48.48% (64)
Популярный счёт
2:1 Рома
39.7% (56)
2:0 Рома
27% (38)
1:0 Рома
16.3% (23)
3:1 Рома
4.3% (6)
3:0 Рома
2.1% (3)
3:2 Рома
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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