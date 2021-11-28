Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Стадио Олимпико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
История личных встреч
Рома
Торино
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
25 матчей
64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0.36
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.29
|Абрахам Тэмми
|3
|0.21
|Мхитарян Генрих
|2
|0.14
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.14
|Ибаньес Рожер
|2
|0.14
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.14
|Шомуродов Элдор
|1
|0.07
|Кристанте Бриан
|1
|0.07
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брекало Йосип
|3
|0.21
|Побега Томмазо
|2
|0.14
|Белотти Андреа
|2
|0.14
|Санабрия Антонио
|2
|0.14
|Бремер Глейсон
|2
|0.14
|Пьяца Марко
|2
|0.14
|Синго Вилфред
|1
|0.07
|Прат Деннис
|1
|0.07
|Лукич Саша
|1
|0.07
|Верди Симоне
|1
|0.07
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|4
|1
|Верету Жордан
|5
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Карсдорп Рик
|4
|0
|Абрахам Тэмми
|4
|0
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Жозе Моуринью
|2
|1
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|5
|0
|Джиджи Коффи
|3
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Синго Вилфред
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
67%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
4
31%
6
43%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
0
0%
5
71%
76-90
Забито
22
17
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
0
0%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
7
32%
2
12%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
7
32%
8
47%
76-90
Пропущено
16
13
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
13%
2
15%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
7
44%
1
8%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
0
0%
7
54%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2
Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2
Торино
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0
Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1 Лацио - Торино 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 7
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|30 - 18
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|4.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 17
|28
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 15
|23
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|21 - 19
|21
|9.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 24
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|28 - 25
|19
|11.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Торино
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 13
|18
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 21
|18
|14.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 32
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|17 - 26
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 29
|8
|20.
|Кальяри
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|6.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|7.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|15.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 6
|5
|16.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома 0:0 Торино
Исход игры
Рома
95.7% (135)
Ничья
3.5% (5)
Торино
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (69)
Меньше
47.73% (63)
Обе команды забьют
Да
51.52% (68)
Нет
48.48% (64)
Популярный счёт
2:1 Рома
39.7% (56)
2:0 Рома
27% (38)
1:0 Рома
16.3% (23)
3:1 Рома
4.3% (6)
3:0 Рома
2.1% (3)
3:2 Рома
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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