Начинает темп у нас сразу же сильно падать, "Рома" и "Торино" сейчас окончательно перешли на игру в позиционный футбол.

Дзаньоло при проходе вперёд по правой половине поля отыгрался с Абрахамом, затем в борьбе с Синго Николо оказался на газоне, Даниэле Киффи показал, что нужно играть дальше.

Лоренцо Пеллегрини получил пару минут назад небольшое повреждение, при этом капитан "Ромы" показал, что ему нужна замена.

Болельщики "Ромы" активно гонят свою команду вперёд, но пока у "волков" никак не получается завладеть инициативой в матче.

12' Пеллегрини из центра поля выполнил заброс на ход Абрахаму по правой половине поля, защитники "Торино" сразу же накрыли Тэмми, мяч был выбит в аут.

11' Прат прошёл немного вперёд по правой половине поля и затем Деннис пробил на исполнение в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел довольно слабо, Патрисиу в прыжке спокойно накрыл его.

10' В целом у нас команды стараются действовать в более-менее неплохом темпе на старте матча, но при этом пока у "Ромы" совсем нет основательного преимущества в игре.

9' Прат с правой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Белотти в борьбе со Смоллингом подыграл себе рукой, Даниэле Киффи всё видел и дал свисток в пользу "Ромы".

8' Из центра поля теперь уже последовал слишком сильный заброс на ход Абрахаму к правому углу штрафной площади "Торино", Милинкович-Савич немного размялся при игре на выходе.

7' "Рома" сразу же провела ответную атаку, которая завершилась забросом к левому углу вратарской на Эль-Шаарави, совсем немного не хватило Стефану, чтобы завершить момент ударом по воротам.

6' Угловой у ворот "Ромы". Брекало покатил мяч на правый угол штрафной площади, Прат в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника римского клуба.

5' Прат прошёл вперёд по правому флангу, но у штрафной площади "Ромы" Эль-Шаарави накрыл Денниса и выбил мяч в аут.

4' Пеллегрини со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч был сброшен на левый угол штрафной, Ибаньес из-под Синго пробил в дальний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

3' Лукич на левом фланге нарушил правила против Ибаньеса. "Рома" тщательно готовится к стандарту.

2' Из глубины поля последовал заброс на ход Синго к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Вилфреда, в итоге его при игре на выходе перехватил Патрисиу.