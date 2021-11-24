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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже

Стадион:
Торино

История личных встреч

Рома
Торино

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:0
К
1:2
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
4:1
К
4:0
К
3:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 5 0.38
Верету Жордан 4 (1) 0.31
Абрахам Тэмми 3 0.23
Мхитарян Генрих 2 0.15
Эль-Шаарави Стефан 2 0.15
Ибаньес Рожер 2 0.15
Афена-Гьян Феликс 2 0.15
Шомуродов Элдор 1 0.08
Кристанте Бриан 1 0.08
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 3 0.23
Побега Томмазо 2 0.15
Белотти Андреа 2 0.15
Санабрия Антонио 2 0.15
Бремер Глейсон 2 0.15
Пьяца Марко 2 0.15
Синго Вилфред 1 0.08
Прат Деннис 1 0.08
Лукич Саша 1 0.08
Верди Симоне 1 0.08
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 4 1
Верету Жордан 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Карсдорп Рик 4 0
Абрахам Тэмми 4 0
Манчини Джанлука 4 0
Жозе Моуринью 2 1
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Перес Карлес 1 0
Винья Матиас 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Joao Sacramento 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 5 0
Джиджи Коффи 3 1
Эйна Ола 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Ринкон Томас 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Линетти Кароль 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Лукич Саша 2 0
Буонджорно Алессандро 2 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 2 0
Дзадза Симоне 1 0
Прат Деннис 1 0
Брекало Йосип 1 0
Синго Вилфред 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
67%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
4
31%
6
43%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
0
0%
5
71%
76-90

Забито

22
17
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
0
0%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
7
32%
2
12%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
7
32%
8
47%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
13%
2
15%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
7
44%
1
8%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
0
0%
7
54%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2
Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2
Торино
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0
Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1 Лацио - Торино 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 10 2 1 26 - 7 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 32 - 15 28
4. Аталанта Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Рома Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
6. Ювентус Заявка 13 6 3 4 18 - 15 21
7. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
8. Фиорентина Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
9. Верона Заявка 13 5 4 4 27 - 22 19
10. Болонья Заявка 13 5 3 5 19 - 24 18
11. Торино Заявка 13 5 2 6 17 - 13 17
12. Эмполи Заявка 13 5 1 7 19 - 25 16
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14. Венеция Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
15. Удинезе Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
17. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 17 - 26 9
19. Салернитана Заявка 13 2 1 10 10 - 28 7
20. Кальяри Заявка 13 1 4 8 15 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
6. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
2. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
8. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
9. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
10. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
12. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
13. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
17. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
18. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
19. Салернитана Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2021, осталось 2 дня 11 часов 51 минуту.

    Главный судья: Чиффи Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Рома 97.6% (40)
    X 2.4% (1)
    Торино 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Торино
    1.76
    4.50
    5.70
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    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Рома - Торино онлайн


    Прогнозы на матч Рома - Торино

    Исход игры
    Рома
    97.6% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Торино
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (20)
    Меньше
    50% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    47.5% (19)
    Нет
    52.5% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    36.6% (15)
    2:0 Рома
    31.7% (13)
    1:0 Рома
    17.1% (7)
    3:2 Рома
    4.9% (2)
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