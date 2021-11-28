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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Дженоа
0'
40' Желтая карточка
Васкес Хоан
44' Желтая карточка
Сабелли Стефано
45' Желтая карточка
Молина Науэль
54'
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
11
Уолас
Соуза
5
Арслан
Толгай-Али
13
Удоги
Дестини
37
Перейра
Роберто
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
57
Сиригу
Сальваторе
14
Бираски
Давиде
5
Мазиелло
Андреа
15
Васкес
Хоан
2
Сабелли
Стефано
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
65
Ровелла
Николо
50
Камбьясо
Андреа
24
Бьянки
Флавио
20
Экубан
Калеб
Удинезе
3-4-2-1
Дженоа
3-5-2

Ход матча

15'
Пуссетто Игнасио
Перейра Роберто
 
40'
 
Васкес Хоан
44'
 
Сабелли Стефано
45'
Молина Науэль
 
46'
Самарджич Лазар
Нюйтинк Брэм
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Удинезе
Дженоа

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

27 матчей

37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
51.9%
14.8%
9 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:4
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:5

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 4 0.29
Делофеу Херард 3 0.21
Перейра Роберто 2 (1) 0.14
Форестьери Фернандо 2 0.14
Пуссетто Игнасио 1 0.07
Молина Науэль 1 0.07
Самарджич Лазар 1 0.07
Саксесс Исаак 1 0.07
Окака Стефано 0 0
Арслан Толгай-Али 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Бекао Родриго 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 6 0.43
Кришито Доменико 5 (5) 0.36
Фарес Мохамед 2 0.14
Кайседо Фелипе 1 0.07
Камбьясо Андреа 1 0.07
Васкес Хоан 1 0.07
Бьянки Флавио 1 0.07
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Роберто 4 1
Самир Каэтано 4 0
Уолас Соуза 4 0
Арслан Толгай-Али 3 0
Молина Науэль 3 0
Макенго Жан-Виктор 1 1
Пуссетто Игнасио 2 0
Бекао Родриго 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Делофеу Херард 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Стураро Стефано 3 0
Васкес Хоан 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Каллон Яя 3 0
Мазиелло Андреа 2 0
Дестро Маттиа 2 0
Максимович Никола 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бадель Милан 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
5
45%
76-90

Пропущено

12
14
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
3
21%
1-15
4
33%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
57%
5
71%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
4
50%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
7
44%
10
56%
76-90

Пропущено

20
25
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
3
15%
4
16%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
5
25%
4
16%
46-60
3
15%
4
16%
61-75
2
10%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0
Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3
Дженоа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1
Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 10 2 1 26 - 7 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
4. Аталанта Заявка 14 8 4 2 28 - 17 28
5. Рома Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
6. Ювентус Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
7. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
8. Фиорентина Заявка 14 7 0 7 21 - 19 21
9. Верона Заявка 14 5 4 5 28 - 25 19
10. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
11. Болонья Заявка 13 5 3 5 19 - 24 18
12. Торино Заявка 13 5 2 6 17 - 13 17
13. Удинезе 0:0 Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
14. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
15. Сампдория Заявка 14 4 3 7 20 - 26 15
16. Венеция Заявка 14 4 3 7 12 - 21 15
17. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
18. Дженоа 0:0 Заявка 14 1 7 6 17 - 26 10
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
6. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Удинезе 0:0 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа 0:0 Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
3. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
8. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
9. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
10. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
12. Дженоа 0:0 Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
13. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Удинезе 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • 53'
    Дженоа контролирует мяч.
  • 53'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 53'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Дженоа контролирует мяч.
  • 51'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    51'
    Назначен штрафной. Пострадал Арслан Толгай-Али, его свалил Стураро Стефано.
  • 51'
    Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Делофеу Херард из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Контроль мяча: Удинезе: 36%, Дженоа: 64%.
  • 50'
    Дженоа контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    49'
    Ровелла Николо возвращается на поле.
  • 49'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    49'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ровелла Николо получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 49'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Травма, повреждение
    49'
    Ровелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 48'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    47'
    Безумный фол. Молина Науэль грубо играет против соперника. Пострадал Ровелла Николо
  • 47'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 46'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 46'
    Тактическая замена. Нюйтинк Брэм уходит с поля и его заменяет Самарджич Лазар
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Удинезе 72% (95)
X 21.2% (28)
Дженоа 6.8% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Дженоа
2.20
3.88
5.80
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Где смотреть матч Удинезе 0:0 Дженоа онлайн


Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Дженоа

Исход игры
Удинезе
72% (95)
Ничья
21.2% (28)
Дженоа
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
54.2% (71)
Меньше
45.8% (60)
Обе команды забьют
Да
70.99% (93)
Нет
29.01% (38)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
45.5% (60)
1:0 Удинезе
22.7% (30)
1:1 Ничья
17.4% (23)
1:2 Дженоа
4.5% (6)
2:0 Удинезе
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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