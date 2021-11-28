Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Дженоа

47' Молина Науэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Сабелли Стефано совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Удинезе выполняет удар от ворот.

43' Как он промахнулся? Экубан Калеб имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

43' ШАНС! Экубан Калеб вышел один на один с голкипером...

42' Опасность! Делофеу Херард из команды Удинезе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

42' Стураро Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Васкес Хоан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Флавио Бьянки из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Ровелла Николо пробует нанести удар издали, но Марко Сильвестри держит все под контролем

32' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Бекао Родриго пробует нанести удар издали, но Сальваторе Сиригу держит все под контролем

29' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Хорошую попытку сделал Уолас Соуза . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

26' Дженоа выполняет удар от ворот.

26' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Камбьясо Андреа из команды Дженоа делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

20' Дженоа выполняет удар от ворот.

19' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удинезе выполняет удар от ворот.

17' Ровелла Николо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

16' Опасность! Бираски Давиде из команды Дженоа отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

15' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Перейра Роберто получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Перейра Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Гомеш Бету из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Отличные скиллы показывает Гомеш Бету , обводя своих соперников

12' Флавио Бьянки нанес удар, но тот был заблокирован.

11' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

11' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Удинезе выполняет удар от ворот.

9' Дженоа выполняет удар от ворот.

9' Игрок Делофеу Херард из команды Удинезе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

9' Арслан Толгай-Али из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

7' Дженоа выполняет удар от ворот.

6' Флавио Бьянки нанес удар, но тот был заблокирован.

5' Сабелли Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удинезе выполняет удар от ворот.

3' Бадель Милан не смог попасть в створ ударом издали

2' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Дженоа начинает с центра поля