Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Дачия-Арена
40' Желтая карточкаВаскес Хоан
44' Желтая карточкаСабелли Стефано
45' Желтая карточкаМолина Науэль
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
20
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Экубан КалебНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шевченко Андрей
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
40'
44'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
История личных встреч
Удинезе
Дженоа
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
27 матчей
37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
51.9%
14.8%
9 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|4
|0.29
|Делофеу Херард
|3
|0.21
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.14
|Форестьери Фернандо
|2
|0.14
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.07
|Молина Науэль
|1
|0.07
|Самарджич Лазар
|1
|0.07
|Саксесс Исаак
|1
|0.07
|Окака Стефано
|0
|0
|Арслан Толгай-Али
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|6
|0.43
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.36
|Фарес Мохамед
|2
|0.14
|Кайседо Фелипе
|1
|0.07
|Камбьясо Андреа
|1
|0.07
|Васкес Хоан
|1
|0.07
|Бьянки Флавио
|1
|0.07
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Роберто
|4
|1
|Самир Каэтано
|4
|0
|Уолас Соуза
|4
|0
|Арслан Толгай-Али
|3
|0
|Молина Науэль
|3
|0
|Макенго Жан-Виктор
|1
|1
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Делофеу Херард
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бираски Давиде
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Васкес Хоан
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Бадель Милан
|1
|0
|Экубан Калеб
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
5
45%
76-90
Пропущено
12
14
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
3
21%
1-15
4
33%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
57%
5
71%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
4
50%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
7
44%
10
56%
76-90
Пропущено
20
25
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
3
15%
4
16%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
5
25%
4
16%
46-60
3
15%
4
16%
61-75
2
10%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0
Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3
Дженоа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1
Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 7
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 15
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|4.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 17
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|21 - 19
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|28 - 25
|19
|10.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|11.
|Болонья
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 24
|18
|12.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 13
|17
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 31
|11
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|14
|1
|7
|6
|17 - 26
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 29
|8
|20.
|Кальяри
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|9.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|11.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|12.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Дженоа
Исход игры
Удинезе
72% (95)
Ничья
21.2% (28)
Дженоа
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
54.2% (71)
Меньше
45.8% (60)
Обе команды забьют
Да
70.99% (93)
Нет
29.01% (38)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
45.5% (60)
1:0 Удинезе
22.7% (30)
1:1 Ничья
17.4% (23)
1:2 Дженоа
4.5% (6)
2:0 Удинезе
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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