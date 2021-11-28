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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
0:0
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
40' Желтая карточка
Васкес Хоан
44' Желтая карточка
Сабелли Стефано
45' Желтая карточка
Молина Науэль
56' Желтая карточка
Макенго Жан-Виктор
86' Желтая карточка
Гильоне Паоло
87' Желтая карточка
Пуссетто Игнасио
90' Желтая карточка
Ровелла Николо
90'+7
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
11
Уолас
Соуза
5
Арслан
Толгай-Али
13
Удоги
Дестини
37
Перейра
Роберто
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
57
Сиригу
Сальваторе
14
Бираски
Давиде
5
Мазиелло
Андреа
15
Васкес
Хоан
2
Сабелли
Стефано
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
65
Ровелла
Николо
50
Камбьясо
Андреа
24
Бьянки
Флавио
20
Экубан
Калеб
Удинезе
3-4-2-1
Дженоа
3-5-2

Ход матча

15'
Пуссетто Игнасио
Перейра Роберто
 
40'
 
Васкес Хоан
44'
 
Сабелли Стефано
45'
Молина Науэль
 
46'
Самарджич Лазар
Нюйтинк Брэм
 
55'
Перес Неуэн
Молина Науэль
 
55'
Макенго Жан-Виктор
Арслан Толгай-Али
 
56'
Макенго Жан-Виктор
 
58'
 
Гильоне Паоло
Сабелли Стефано
73'
 
Эрнани Азеведо
Бадель Милан
73'
 
Пандев Горан
Бьянки Флавио
85'
Саксесс Исаак
Делофеу Херард
 
86'
 
Гильоне Паоло
87'
Пуссетто Игнасио
 
90'
 
Туре Абдулайе
Стураро Стефано
90'
 
Ровелла Николо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Удинезе
Дженоа

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

27 матчей

37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
51.9%
14.8%
9 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:4
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:5

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 4 0.29
Делофеу Херард 3 0.21
Перейра Роберто 2 (1) 0.14
Форестьери Фернандо 2 0.14
Пуссетто Игнасио 1 0.07
Молина Науэль 1 0.07
Самарджич Лазар 1 0.07
Саксесс Исаак 1 0.07
Окака Стефано 0 0
Арслан Толгай-Али 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Бекао Родриго 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 6 0.43
Кришито Доменико 5 (5) 0.36
Фарес Мохамед 2 0.14
Кайседо Фелипе 1 0.07
Камбьясо Андреа 1 0.07
Васкес Хоан 1 0.07
Бьянки Флавио 1 0.07
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Роберто 4 1
Самир Каэтано 4 0
Уолас Соуза 4 0
Макенго Жан-Виктор 2 1
Арслан Толгай-Али 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Молина Науэль 3 0
Бекао Родриго 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Делофеу Херард 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Стураро Стефано 3 0
Васкес Хоан 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Каллон Яя 3 0
Мазиелло Андреа 2 0
Дестро Маттиа 2 0
Максимович Никола 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Ровелла Николо 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бадель Милан 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Гильоне Паоло 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
5
45%
76-90

Пропущено

12
14
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
3
21%
1-15
4
33%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
57%
5
71%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
4
50%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
7
44%
10
56%
76-90

Пропущено

20
25
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
3
15%
4
16%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
5
25%
4
16%
46-60
3
15%
4
16%
61-75
2
10%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0
Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3
Дженоа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1
Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 14 10 3 1 29 - 15 33
2. Наполи Заявка 13 10 2 1 26 - 7 32
3. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
4. Аталанта Заявка 14 8 4 2 28 - 17 28
5. Рома Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
6. Ювентус Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
7. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
8. Фиорентина Заявка 14 7 0 7 21 - 19 21
9. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Болонья 0:0 Заявка 14 5 4 5 19 - 24 19
11. Верона Заявка 14 5 4 5 28 - 25 19
12. Торино Заявка 13 5 2 6 17 - 13 17
13. Сассуоло 0:0 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 14 4 3 7 20 - 26 15
16. Венеция Заявка 14 4 3 7 12 - 21 15
17. Специя 0:0 Заявка 14 3 3 8 15 - 31 12
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 17 - 26 10
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 7 5 2 0 13 - 4 17
2. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
6. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья 0:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
3. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Милан 0:0 Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
8. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
9. Сассуоло 0:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
10. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
11. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
12. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
13. Болонья 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 15 6
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя 0:0 Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Удинезе 72% (95)
X 21.2% (28)
Дженоа 6.8% (9)
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Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Дженоа

Исход игры
Удинезе
72% (95)
Ничья
21.2% (28)
Дженоа
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
54.2% (71)
Меньше
45.8% (60)
Обе команды забьют
Да
70.99% (93)
Нет
29.01% (38)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
45.5% (60)
1:0 Удинезе
22.7% (30)
1:1 Ничья
17.4% (23)
1:2 Дженоа
4.5% (6)
2:0 Удинезе
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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