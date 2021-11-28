Второй тайм

97' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Удар от ворот произведет Дженоа

96' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Самарджич Лазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Ровелла Николо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

90' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

89' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Васкес Хоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Мазиелло Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Гильоне Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Матч возобновлен

87' Пуссетто Игнасио получает желтую карточку за неспортивное поведение

86' Гильоне Паоло получает желтую карточку за неспортивное поведение

86' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

86' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Гильоне Паоло нанес удар издали, а Марко Сильвестри отбил его обратно в игру!

83' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Дженоа

81' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Камбьясо Андреа из команды Дженоа

81' Гомеш Бету видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

80' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Удинезе выполняет удар от ворот.

78' Ровелла Николо из команды Дженоа навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Эрнани Азеведо получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Эрнани Азеведо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Камбьясо Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Дженоа выполняет удар от ворот.

74' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Тактическая замена. Флавио Бьянки уходит с поля и его заменяет Пандев Горан

71' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Уолас Соуза нанес удар издали, а Сальваторе Сиригу отбил его обратно в игру!

70' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Пуссетто Игнасио нанес удар, мяч был парирован, но Сальваторе Сиригу не удержал его в руках.

68' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Дженоа выполняет удар от ворот.

67' Удоги Дестини оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Удинезе

64' Ровелла Николо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Гильоне Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Отличные скиллы показывает Делофеу Херард , обводя своих соперников

62' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Экубан Калеб получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Экубан Калеб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Флавио Бьянки наказан за толчок Уолас Соуза

59' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Макенго Жан-Виктор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

53' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Ровелла Николо получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' Ровелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.