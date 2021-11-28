"Лацио" убежал в контратаку, Педро разогнал её по центру, затем последовала передача на правую половину поля, где уже слишком прямолинейно сыграл Андерсон, который под давлением Руя потерял мяч.

Г-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Мертенс!!! Руис на левом фланге отыгрался с Инсинье, затем Фабиан выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Ирвинг в касание сбросил мяч к радиусу штрафной площади, Мертенс в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел точно под перекладину, Рейна ничего не мог поделать.

Андерсон сбросил мяч чуть назад от радиуса штрафной площади, Милинкович-Савич в касание пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

Руис в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Даниэле Орсато всё видел и дал свисток в пользу "Лацио".

Иммобиле ворвался в штрафную площадь с левого фланга и затем Чиро пробил по воротам, Кулибали успел подставить ногу, а затем Калиду догнал мяч у углового флажка.

32' Руй пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Милинковича-Савича.

31' Лосано прошёл вперёд по правой половине поля и затем Ирвинг пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, случился небольшой рикошет, но он лишь помог Рейне, мяч полетел точно в руки голкиперу "Лацио".

30' Альберто с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Ачерби выиграл борьбу за верховой мяч у Лоботки и головой пробил в левый угол ворот, теперь уже перекладина спасла "Наполи" от пропущенного мяча.

29' Милинкович-Савич с правого фланга выполнил хороший заброс в радиус штрафной площади, Альберто в касание пробил под правый угол ворот, мяч шёл под перекладину, но Оспина прыжке смог перевести его на угловой.

28' Инсинье с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Хюсай опередил Лосано и сбросил мяч в руки Рейне.

27' Руис вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, но затем Фабиан выполнил совсем плохой пас в центр штрафной, в итоге защитники "Лацио" спокойно перехватили мяч.

26' Педро перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Наполи", правила были нарушены против Ди Лоренцо.

25' Игроки "Лацио" решили также разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, ничего интересного на левом фланге в итоге придумать римский клуб не смог.

24' Иммобиле ворвался в штрафную площадь с левого фланга и в борьбе с Ррахмани Чиро пробил в ближний угол ворот, Оспина грамотно расположился в воротах и спокойно перевёл мяч на угловой.

23' Руис пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, защитник "Лацио" грамотно блокировал попытку.

22' Лосано прошёл к линии штрафной площади по правой половине поля и затем Ирвинг пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

21' Альберто прошёл вперёд по левой половине поля, но затем у Луиса не получилась передача к линии штрафной площади на Иммобиле.

20' Ди Лоренцо с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Инсинье и Зелиньски помешали друг дургу завершить момент ударом по воротам.

19' Лоботка из центра поля выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не собирался туда делать рывок.

18' Игроки "Наполи" решили разыграть угловой без подачи, но затем на правом фланге ничего интересного хозяева поля придумать не смогли.

17' Инсинье прошёл вперёд по левой половине поля, затем Лоренцо немного сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Лацио" и ушёл на угловой.

16' "Наполи" пока продолжает играть первым номером, в целом по движению хозяева поля смотрятся намного лучше.

15' Инсинье со стандарта пробил в ближний угол ворот, Лоренцо неудачно подкрутил мяч, в итоге он ушёл в сторону от цели.

14' Защитник "Лацио" Фелипе Луис получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против Руиса.

13' "Лацио" начинает включаться, стараются игроки римского клуба использовать высокий прессинг, чтобы попытаться отыграть один мяч как можно скорее.

12' Педро по левой половине поля протащил мяч к штрафной площади и оставил его Альберто, Луис пробил в правый угол ворот на исполнение, мяч полетел слишком высоко.

11' Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Мертенс!!! Инсинье получил передачу на ход по левому флангу из центра поля, Лоренцо спокойно набежал на мяч и затем спокойно сбросил его к радиусу штрафной площади, Мертенс спокойно подработал мяч, на замахе Дрис убрал Ачерби, а затем форвард "Наполи" уверенно пробил под правую штангу, Рейна ничего не смог поделать.

10' Хорошее начало матча получается у "Наполи", видно, что команда Лучано Спаллетти серьёзно заряжена, но главное не сбавлять обороты.

9' Андерсон при входе в штрафную площадь по правой половине поля решил отыграться с Иммобиле, защитники "Наполи" прочитали момент и перехватили мяч.

8' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Зелиньски!!! Лосано с правого фланга выполнил прострел в центр к линии штрафной площади, Мертенс в борьбе с соперниками не смог пробить по воротам, но мяч удачно отскочил к Зелиньски, который в итоге уверенно отправил его в правый угол ворот.

7' Зелиньски теперь уже слишком активно боролся за мяч на половине поля "Лацио" и в итоге Пётр нарушил правила.

6' Из центра поля последовал заброс на ход Инсинье к левому углу штрафной площади, Патрик за счёт более лучшей позиции спокойно перехватил мяч.

5' Зелиньски на своей половине поля получил по ногам от Катальди. Игроки "Наполи" на этот раз достаточно быстро разыграли стандарт.

4' В Неаполе сегодня идёт довольно сильный дождь, это наверняка заставит футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

3' Патрик на левом фланге зацепил Исинье. "Наполи" не удалось быстро разыграть стандарт.

2' Игроки "Наполи" сразу же забрали мяч под свой контроль и стали искать слабые места в обороне "Лацио", который сегодня по большей части в Неаполе будет играть вторым номером.