Италия: Серия A 2021-2022
3:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Диего Армандо Марадона
1:0
7' ГолЗелиньски Пётр
2:0
10' ГолМертенс Дрис
13' Желтая карточкаФелипе Луис
3:0
29' ГолМертенс Дрис
25
Оспина
Давид
14
Мертенс
Дрис
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
19 Вавро ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
7'
1:0
10'
2:0
13'
29'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
История личных встреч
Наполи
Лацио
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
34 матча
50%
23.5%
26.5%
17 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|5
|0.36
|Инсинье Лоренцо
|4 (4)
|0.29
|Зелиньски Пётр
|4
|0.29
|Фабиан Руис
|3
|0.21
|Лосано Ирвинг
|2
|0.14
|Кулибали Калиду
|2
|0.14
|Мертенс Дрис
|2
|0.14
|Ррахмани Амир
|2
|0.14
|Политано Маттео
|1
|0.07
|Элмас Эльиф
|1
|0.07
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.07
|Петанья Андреа
|1
|0.07
|Руй Мариу
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|10 (3)
|0.71
|Педро Родригес
|4
|0.29
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.21
|Андерсон Фелипе
|3
|0.21
|Альберто Луис
|2
|0.14
|Катальди Данило
|1
|0.07
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.07
|Лаццари Мануэль
|1
|0.07
|Рейна Пепе
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Руй Мариу
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Ррахмани Амир
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|1
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|5
|1
|Рейна Пепе
|3
|0
|Лукас Лейва
|3
|0
|Альберто Луис
|3
|0
|Катальди Данило
|3
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Марушич Адам
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
2
13
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
100%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
7%
3
17%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
27%
4
22%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
20%
4
22%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
26
25
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
8%
4
16%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
5
19%
6
24%
31-45
6
23%
3
12%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
5
19%
5
20%
76-90
Пропущено
7
21
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
2
29%
4
19%
1-15
2
29%
3
14%
16-30
1
14%
4
19%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
29%
5
24%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4
Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2
Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|3:0 Заявка
|14
|11
|2
|1
|29 - 7
|35
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|30 - 18
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|4.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 17
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 15
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|21 - 19
|21
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 24
|21
|9.
|Лацио
|0:3 Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 24
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|28 - 25
|19
|11.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 21
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 14
|17
|14.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 32
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|17 - 26
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 29
|8
|20.
|Кальяри
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|3:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|3.
|Лацио
|0:3 Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Наполи
|3:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|0:3 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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Прогнозы на матч Наполи 3:0 Лацио
Исход игры
Наполи
80.3% (118)
Ничья
13.6% (20)
Лацио
6.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
73.88% (99)
Меньше
26.12% (35)
Обе команды забьют
Да
83.58% (112)
Нет
16.42% (22)
Популярный счёт
2:1 Наполи
53.7% (79)
1:0 Наполи
8.8% (13)
1:1 Ничья
8.8% (13)
3:1 Наполи
6.1% (9)
2:0 Наполи
5.4% (8)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:2 Наполи
2% (3)
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