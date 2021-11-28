  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
3:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Лацио
0'
1:0
7' Гол
Зелиньски Пётр
2:0
10' Гол
Мертенс Дрис
13' Желтая карточка
Фелипе Луис
3:0
29' Гол
Мертенс Дрис
34'
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
68
Лоботка
Станислав
8
Фабиан
Руис
11
Лосано
Ирвинг
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
14
Мертенс
Дрис
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
Наполи
4-2-3-1
Лацио
4-3-3

Ход матча

7'
Зелиньски Пётр
1:0
10'
Мертенс Дрис
(Инсинье Лоренцо)
2:0
13'
 
Фелипе Луис
29'
Мертенс Дрис
(Лосано Ирвинг)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

История личных встреч

Наполи
Лацио

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

34 матча

50%
23.5%
26.5%
17 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СA
5:2
СA
2:0
СA
3:1
К
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:1
СA
1:4
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
5:0
СA
2:4
К
0:1
К
1:1
СA
0:1
СA
4:2
К
1:0
СA
2:4
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
4:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
К
1:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 5 0.36
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.29
Зелиньски Пётр 4 0.29
Фабиан Руис 3 0.21
Лосано Ирвинг 2 0.14
Кулибали Калиду 2 0.14
Мертенс Дрис 2 0.14
Ррахмани Амир 2 0.14
Политано Маттео 1 0.07
Элмас Эльиф 1 0.07
Ди Лоренцо Джованни 1 0.07
Петанья Андреа 1 0.07
Руй Мариу 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 10 (3) 0.71
Педро Родригес 4 0.29
Милинкович-Савич Сергей 3 0.21
Андерсон Фелипе 3 0.21
Альберто Луис 2 0.14
Катальди Данило 1 0.07
Хюсай Эльсейд 1 0.07
Лаццари Мануэль 1 0.07
Рейна Пепе 0 0
Башич Тома 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 3 1
Руй Мариу 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Ррахмани Амир 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Лучано Спаллетти 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Демме Диего 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 5 1
Рейна Пепе 3 0
Лукас Лейва 3 0
Альберто Луис 3 0
Катальди Данило 3 0
Милинкович-Савич Сергей 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Марушич Адам 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Педро Родригес 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Патрик 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Башич Тома 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

2
13
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
100%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
7%
3
17%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
27%
4
22%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
20%
4
22%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

26
25
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
8%
4
16%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
5
19%
6
24%
31-45
6
23%
3
12%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
5
19%
5
20%
76-90

Пропущено

7
21
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
2
29%
4
19%
1-15
2
29%
3
14%
16-30
1
14%
4
19%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
29%
5
24%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4
Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2
Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 3:0 Заявка 14 11 2 1 29 - 7 35
2. Милан Заявка 14 10 2 2 30 - 18 32
3. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
4. Аталанта Заявка 14 8 4 2 28 - 17 28
5. Рома Заявка 14 8 1 5 24 - 15 25
6. Ювентус Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
7. Фиорентина Заявка 14 7 0 7 21 - 19 21
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 20 - 24 21
9. Лацио 0:3 Заявка 14 6 3 5 25 - 24 21
10. Верона Заявка 14 5 4 5 28 - 25 19
11. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
12. Сассуоло Заявка 14 5 3 6 22 - 21 18
13. Торино Заявка 14 5 2 7 17 - 14 17
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 14 4 3 7 20 - 26 15
16. Венеция Заявка 14 4 3 7 12 - 21 15
17. Специя Заявка 14 3 2 9 15 - 32 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 17 - 26 10
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 3:0 Заявка 7 6 1 0 14 - 2 19
2. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
3. Лацио 0:3 Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
6. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
3. Наполи 3:0 Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио 0:3 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 37'
    Иммобиле ворвался в штрафную площадь с левого фланга и затем Чиро пробил по воротам, Кулибали успел подставить ногу, а затем Калиду догнал мяч у углового флажка. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Руис в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Даниэле Орсато всё видел и дал свисток в пользу "Лацио". 
  • 35'
    Андерсон сбросил мяч чуть назад от радиуса штрафной площади, Милинкович-Савич в касание пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 2 гола - дубль!
    34'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Мертенс!!! Руис на левом фланге отыгрался с Инсинье, затем Фабиан выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Ирвинг в касание сбросил мяч к радиусу штрафной площади, Мертенс в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел точно под перекладину, Рейна ничего не мог поделать. 
  • 33'
    "Лацио" убежал в контратаку, Педро разогнал её по центру, затем последовала передача на правую половину поля, где уже слишком прямолинейно сыграл Андерсон, который под давлением Руя потерял мяч. 
  • 32'
    Руй пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Милинковича-Савича. 
  • 31'
    Лосано прошёл вперёд по правой половине поля и затем Ирвинг пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, случился небольшой рикошет, но он лишь помог Рейне, мяч полетел точно в руки голкиперу "Лацио". 
  • Штанга
    30'
    Альберто с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Ачерби выиграл борьбу за верховой мяч у Лоботки и головой пробил в левый угол ворот, теперь уже перекладина спасла "Наполи" от пропущенного мяча. 
  • Опасный момент
    29'
    Милинкович-Савич с правого фланга выполнил хороший заброс в радиус штрафной площади, Альберто в касание пробил под правый угол ворот, мяч шёл под перекладину, но Оспина  прыжке смог перевести его на угловой. 
  • 28'
    Инсинье с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Хюсай опередил Лосано и сбросил мяч в руки Рейне. 
  • 27'
    Руис вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, но затем Фабиан выполнил совсем плохой пас в центр штрафной, в итоге защитники "Лацио" спокойно перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Педро перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Наполи", правила были нарушены против Ди Лоренцо. 
  • Угловой
    25'
    Игроки "Лацио" решили также разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, ничего интересного на левом фланге в итоге придумать римский клуб не смог. 
  • 24'
    Иммобиле ворвался в  штрафную площадь с левого фланга и в борьбе с Ррахмани Чиро пробил в ближний угол ворот, Оспина грамотно расположился в воротах и спокойно перевёл мяч на угловой. 
  • 23'
    Руис пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, защитник "Лацио" грамотно блокировал попытку. 
  • Опасный момент
    22'
    Лосано прошёл к линии штрафной площади по правой половине поля и затем Ирвинг пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 21'
    Альберто прошёл вперёд по левой половине поля, но затем у Луиса не получилась передача к линии штрафной площади на Иммобиле. 
  • 20'
    Ди Лоренцо с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Инсинье и Зелиньски помешали друг дургу завершить момент ударом по воротам. 
  • 19'
    Лоботка из центра поля выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не собирался туда делать рывок. 
  • Угловой
    18'
    Игроки "Наполи" решили разыграть угловой без подачи, но затем на правом фланге ничего интересного хозяева поля придумать не смогли. 
  • 17'
    Инсинье прошёл вперёд по левой половине поля, затем Лоренцо немного сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Лацио" и ушёл на угловой. 
  • 16'
    "Наполи" пока продолжает играть первым номером, в целом по движению хозяева поля смотрятся намного лучше. 
  • 15'
    Инсинье со стандарта пробил в ближний угол ворот, Лоренцо неудачно подкрутил мяч, в итоге он ушёл в сторону от цели. 
  • Желтая карточка
    14'
    Защитник "Лацио" Фелипе Луис получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против Руиса. 
  • 13'
    "Лацио" начинает включаться, стараются игроки римского клуба использовать высокий прессинг, чтобы попытаться отыграть один мяч как можно скорее. 
  • 12'
    Педро по левой половине поля протащил мяч к штрафной площади и оставил его Альберто, Луис пробил в правый угол ворот на исполнение, мяч полетел слишком высоко. 
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Мертенс!!! Инсинье получил передачу на ход по левому флангу из центра поля, Лоренцо спокойно набежал на мяч и затем спокойно сбросил его к радиусу штрафной площади, Мертенс спокойно подработал мяч, на замахе Дрис убрал Ачерби, а затем форвард "Наполи" уверенно пробил под правую штангу, Рейна ничего не смог поделать. 
  • 10'
    Хорошее начало матча получается у "Наполи", видно, что команда Лучано Спаллетти серьёзно заряжена, но главное не сбавлять обороты. 
  • 9'
    Андерсон при входе в штрафную площадь по правой половине поля решил отыграться с Иммобиле, защитники "Наполи" прочитали момент и перехватили мяч. 
  • Описание гола
    8'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Зелиньски!!! Лосано с правого фланга выполнил прострел в центр к линии штрафной площади, Мертенс в борьбе с соперниками не смог пробить по воротам, но мяч удачно отскочил к Зелиньски, который в итоге уверенно отправил его в правый угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Зелиньски теперь уже слишком активно боролся за мяч на половине поля "Лацио" и в итоге Пётр нарушил правила. 
  • 6'
    Из центра поля последовал заброс на ход Инсинье к левому углу штрафной площади, Патрик за счёт более лучшей позиции спокойно перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Зелиньски на своей половине поля получил по ногам от Катальди. Игроки "Наполи" на этот раз достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Дождь
    4'
    В Неаполе сегодня идёт довольно сильный дождь, это наверняка заставит футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Патрик на левом фланге зацепил Исинье. "Наполи" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • 2'
    Игроки "Наполи" сразу же забрали мяч под свой контроль и стали искать слабые места в обороне "Лацио", который сегодня по большей части в Неаполе будет играть вторым номером. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки между "Наполи" и "Лацио". Команде Лучано Спаллетти необходимо побеждать перед своими болельщиками после осечки в Лиге Европы в матче с московским "Спартаком" и выходить на чистое первое место в турнирной таблице. "Лацио" в свою очередь также нужно побеждать, чтобы оторваться от "Фиорентины" и продолжить погоню за "Ромой", которая совсем недавно на своём поле переиграла "Торино". 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Наполи 3:0 Лацио онлайн


Прогнозы на матч Наполи 3:0 Лацио

Исход игры
Наполи
80.3% (118)
Ничья
13.6% (20)
Лацио
6.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
73.88% (99)
Меньше
26.12% (35)
Обе команды забьют
Да
83.58% (112)
Нет
16.42% (22)
Популярный счёт
2:1 Наполи
53.7% (79)
1:0 Наполи
8.8% (13)
1:1 Ничья
8.8% (13)
3:1 Наполи
6.1% (9)
2:0 Наполи
5.4% (8)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:2 Наполи
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 