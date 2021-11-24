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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Лацио

История личных встреч

Наполи
Лацио

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

34 матча

50%
23.5%
26.5%
17 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СA
5:2
СA
2:0
СA
3:1
К
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:1
СA
1:4
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
5:0
СA
2:4
К
0:1
К
1:1
СA
0:1
СA
4:2
К
1:0
СA
2:4
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
4:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
К
1:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 5 0.38
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.31
Фабиан Руис 3 0.23
Зелиньски Пётр 3 0.23
Лосано Ирвинг 2 0.15
Кулибали Калиду 2 0.15
Ррахмани Амир 2 0.15
Политано Маттео 1 0.08
Элмас Эльиф 1 0.08
Мертенс Дрис 1 0.08
Ди Лоренцо Джованни 1 0.08
Петанья Андреа 1 0.08
Руй Мариу 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 10 (3) 0.77
Педро Родригес 4 0.31
Милинкович-Савич Сергей 3 0.23
Андерсон Фелипе 3 0.23
Альберто Луис 2 0.15
Катальди Данило 1 0.08
Хюсай Эльсейд 1 0.08
Лаццари Мануэль 1 0.08
Рейна Пепе 0 0
Башич Тома 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 3 1
Руй Мариу 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Ррахмани Амир 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Лучано Спаллетти 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Демме Диего 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 4 1
Рейна Пепе 3 0
Лукас Лейва 3 0
Альберто Луис 3 0
Катальди Данило 3 0
Милинкович-Савич Сергей 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Марушич Адам 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Педро Родригес 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Патрик 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Башич Тома 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

2
13
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
100%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
7%
3
17%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
27%
4
22%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
20%
4
22%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

26
25
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
8%
4
16%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
5
19%
6
24%
31-45
6
23%
3
12%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
5
19%
5
20%
76-90

Пропущено

7
21
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
2
29%
4
19%
1-15
2
29%
3
14%
16-30
1
14%
4
19%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
29%
5
24%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4
Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2
Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 10 2 1 26 - 7 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 32 - 15 28
4. Аталанта Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Рома Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
6. Ювентус Заявка 13 6 3 4 18 - 15 21
7. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
8. Фиорентина Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
9. Верона Заявка 13 5 4 4 27 - 22 19
10. Болонья Заявка 13 5 3 5 19 - 24 18
11. Торино Заявка 13 5 2 6 17 - 13 17
12. Эмполи Заявка 13 5 1 7 19 - 25 16
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14. Венеция Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
15. Удинезе Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
17. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 17 - 26 9
19. Салернитана Заявка 13 2 1 10 10 - 28 7
20. Кальяри Заявка 13 1 4 8 15 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
6. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
2. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
8. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
9. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
10. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
12. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
13. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
17. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
18. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
19. Салернитана Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2021, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.

    Главный судья: Орсато Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Наполи 83.3% (35)
    X 14.3% (6)
    Лацио 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Лацио
    1.87
    4.09
    4.48
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Наполи - Лацио онлайн


    Прогнозы на матч Наполи - Лацио

    Исход игры
    Наполи
    83.3% (35)
    Ничья
    14.3% (6)
    Лацио
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.5% (31)
    Меньше
    22.5% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (35)
    Нет
    12.5% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    54.8% (23)
    3:1 Наполи
    9.5% (4)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    1:0 Наполи
    7.1% (3)
    3:2 Наполи
    4.8% (2)
    2:0 Наполи
    4.8% (2)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
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