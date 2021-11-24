Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Диего Армандо Марадона
История личных встреч
Наполи
Лацио
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
34 матча
50%
23.5%
26.5%
17 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|5
|0.38
|Инсинье Лоренцо
|4 (4)
|0.31
|Фабиан Руис
|3
|0.23
|Зелиньски Пётр
|3
|0.23
|Лосано Ирвинг
|2
|0.15
|Кулибали Калиду
|2
|0.15
|Ррахмани Амир
|2
|0.15
|Политано Маттео
|1
|0.08
|Элмас Эльиф
|1
|0.08
|Мертенс Дрис
|1
|0.08
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.08
|Петанья Андреа
|1
|0.08
|Руй Мариу
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|10 (3)
|0.77
|Педро Родригес
|4
|0.31
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.23
|Андерсон Фелипе
|3
|0.23
|Альберто Луис
|2
|0.15
|Катальди Данило
|1
|0.08
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.08
|Лаццари Мануэль
|1
|0.08
|Рейна Пепе
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Руй Мариу
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Ррахмани Амир
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|1
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|4
|1
|Рейна Пепе
|3
|0
|Лукас Лейва
|3
|0
|Альберто Луис
|3
|0
|Катальди Данило
|3
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Марушич Адам
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
2
13
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
100%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
7%
3
17%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
27%
4
22%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
20%
4
22%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
26
25
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
8%
4
16%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
5
19%
6
24%
31-45
6
23%
3
12%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
5
19%
5
20%
76-90
Пропущено
7
21
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
2
29%
4
19%
1-15
2
29%
3
14%
16-30
1
14%
4
19%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
29%
5
24%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4
Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2
Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 7
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 15
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 15
|28
|4.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|6.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|27 - 22
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 24
|18
|11.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 13
|17
|12.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 25
|16
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|15.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|16.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 31
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|17 - 26
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 28
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|9.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|10.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|17.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Наполи - Лацио
Исход игры
Наполи
83.3% (35)
Ничья
14.3% (6)
Лацио
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
77.5% (31)
Меньше
22.5% (9)
Обе команды забьют
Да
87.5% (35)
Нет
12.5% (5)
Популярный счёт
2:1 Наполи
54.8% (23)
3:1 Наполи
9.5% (4)
1:1 Ничья
9.5% (4)
1:0 Наполи
7.1% (3)
3:2 Наполи
4.8% (2)
2:0 Наполи
4.8% (2)
2:2 Ничья
4.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!