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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
0:1
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
38' Желтая карточка
Реца Аркадиуш
71' Желтая карточка
Сальседо Эдди
82' Желтая карточка
Нзола М'Бала
0:1
83' Пенальти
Арнаутович Марко
88' Желтая карточка
Арнаутович Марко
90'+5
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
20
Бастони
Симоне
8
Коваленко
Виктор
13
Реца
Аркадиуш
44
Стрелец
Давид
22
Антист
Жанис
25
Маджоре
Джулио
18
Нзола
М'Бала
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
7
Орсолини
Риккардо
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
3
Хики
Аарон
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
Специя
4-2-3-1
Болонья
3-4-2-1

Ход матча

38'
Реца Аркадиуш
 
58'
Колли Эбрима
Стрелец Давид
 
58'
Сала Джакопо
Реца Аркадиуш
 
58'
Сальседо Эдди
Антист Жанис
 
71'
Сальседо Эдди
 
75'
 
Виньято Эмануэль
Сванберг Маттиас
75'
 
Ольсен Сков Андреас
Орсолини Риккардо
75'
 
Сансоне Никола
Барроу Муса
75'
Агудело Кевин
Коваленко Виктор
 
75'
Феррер Сальвадор
Амьен-Аду Кельвен
 
82'
Нзола М'Бала
 
83'
0:1
Арнаутович Марко
85'
 
Бонифаци Кевин
Домингес Николас
88'
 
Арнаутович Марко
89'
 
М'Байе Ибрахим
Арнаутович Марко

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Специя
Болонья

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
4:1
СA
2:2
К
2:4
ТМК
1:2
СB
0:0
СB
1:1
СB
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 0.21
Бастони Симоне 2 0.14
Гьяси Эммануэль 2 0.14
Нзола М'Бала 2 0.14
Коваленко Виктор 1 0.07
Бурабия Мехди 1 0.07
Сала Джакопо 1 0.07
Стрелец Давид 1 0.07
Антист Жанис 1 0.07
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.43
Барроу Муса 4 0.29
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.21
Сванберг Маттиас 2 0.14
Теате Артур 2 0.14
Хики Аарон 2 0.14
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Орсолини Риккардо 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Домингес Николас 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 5 0
Николау Димитрис 5 0
Бастони Симоне 2 1
Феррер Сальвадор 3 0
Амьен-Аду Кельвен 1 1
Сала Джакопо 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Христов Петко 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Проведель Иван 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Манай Рей 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Колли Эбрима 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 2 2
Хики Аарон 5 0
Медель Гари 4 0
Сумаоро Адама 2 1
Арнаутович Марко 3 0
Сванберг Маттиас 3 0
Домингес Николас 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Де Сильвестри Лоренцо 2 0
Сансоне Никола 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Скорупски Лукаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
4
50%
76-90

Пропущено

10
14
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
4
40%
3
21%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
5
56%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
33%
4
33%
76-90

Пропущено

22
10
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
6
27%
1
10%
31-45
2
9%
3
30%
46-60
6
27%
2
20%
61-75
3
14%
3
30%
76-90

Забито

15
20
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
5
33%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
5
33%
8
40%
76-90

Пропущено

32
24
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
13%
1
4%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
7
22%
4
17%
31-45
3
9%
5
21%
46-60
9
28%
5
21%
61-75
7
22%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1
Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0
Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0
Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 10 2 1 26 - 7 32
2. Милан Заявка 14 10 2 2 30 - 18 32
3. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
4. Аталанта Заявка 14 8 4 2 28 - 17 28
5. Рома 0:0 Заявка 14 7 2 5 23 - 15 23
6. Ювентус Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
7. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
8. Фиорентина Заявка 14 7 0 7 21 - 19 21
9. Болонья Заявка 14 6 3 5 20 - 24 21
10. Верона Заявка 14 5 4 5 28 - 25 19
11. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
12. Торино 0:0 Заявка 14 5 3 6 17 - 13 18
13. Сассуоло Заявка 14 5 3 6 22 - 21 18
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 14 4 3 7 20 - 26 15
16. Венеция Заявка 14 4 3 7 12 - 21 15
17. Специя Заявка 14 3 2 9 15 - 32 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 17 - 26 10
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
6. Рома 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
7. Торино 0:0 Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
3. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома 0:0 Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
15. Торино 0:0 Заявка 7 1 2 4 3 - 6 5
16. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Специя 17.7% (23)
X 52.3% (68)
Болонья 30% (39)
+1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
41
algl66 #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Специя 0:1 Болонья онлайн


Прогнозы на матч Специя 0:1 Болонья

Исход игры
Специя
17.7% (23)
Ничья
52.3% (68)
Болонья
30% (39)
Тотал 2.5
Больше
28.68% (37)
Меньше
71.32% (92)
Обе команды забьют
Да
75.19% (97)
Нет
24.81% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.2% (60)
1:2 Болонья
17.7% (23)
1:0 Специя
10.8% (14)
0:1 Болонья
10% (13)
2:1 Специя
6.2% (8)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:2 Болонья
1.5% (2)
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