Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Плохо сыграл Янис Антисте - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Матч возобновлен

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

45' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

45' Барроу Муса видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

43' Специя выполняет удар от ворот.

43' Отличный пас сделал Орсолини Риккардо из команды Болонья . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

43' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Болонья выполняет удар от ворот.

41' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Специя выполняет удар от ворот.

40' Плохо сыграл Янис Антисте - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

39' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Реца Аркадиуш - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Специя выполняет удар от ворот.

35' Какой промах! Сумаоро Адама имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

34' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Игрок Маджоре Джулио из команды Специя неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

32' Янис Антисте из команды Специя делает передачу одноклубнику.

31' Отличные скиллы показывает Орсолини Риккардо , обводя своих соперников

31' Маджоре Джулио наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

30' Болонья выполняет удар от ворот.

29' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Проведель Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Арнаутович Марко из команды Болонья делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

27' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Болонья выполняет удар от ворот.

27' Коваленко Виктор не смог попасть в створ ударом издали

26' Удар от ворот произведет Болонья

26' Амьен-Аду Кельвен не смог попасть в створ ударом издали

26' Игрок Реца Аркадиуш из команды Специя неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

25' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Янис Антисте из команды Специя в офсайде

23' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Коваленко Виктор делает скидку назад вдоль ворот

22' Болонья выполняет удар от ворот.

22' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Реца Аркадиуш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Сванберг Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Стрелец Давид нанес удар, мяч был парирован, но Лукаш Скорупский не удержал его в руках.

18' Барроу Муса нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

18' Болонья выполняет удар от ворот.

17' Янис Антисте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

16' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Маджоре Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Специя

11' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Специя

10' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Арнаутович Марко и попал в перекладину!

9' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Специя пробьет пенальти!

9' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

6' Проведель Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Реца Аркадиуш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Болонья выполняет удар от ворот.

4' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Специя начинает с центра поля