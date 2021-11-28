Италия: Серия A 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Альберто Пиччи
38' Желтая карточкаРеца Аркадиуш
71' Желтая карточкаСальседо Эдди
82' Желтая карточкаНзола М'Бала
0:1
83' ПенальтиАрнаутович Марко
88' Желтая карточкаАрнаутович Марко
28
Эрлич
Мартин
22
Антист
Жанис
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Колли ЭбримаНападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
38'
71'
82'
83'
0:1
88'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
История личных встреч
Специя
Болонья
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|3
|0.21
|Бастони Симоне
|2
|0.14
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.14
|Нзола М'Бала
|2
|0.14
|Коваленко Виктор
|1
|0.07
|Бурабия Мехди
|1
|0.07
|Сала Джакопо
|1
|0.07
|Стрелец Давид
|1
|0.07
|Антист Жанис
|1
|0.07
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|6 (2)
|0.43
|Барроу Муса
|4
|0.29
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.21
|Сванберг Маттиас
|2
|0.14
|Теате Артур
|2
|0.14
|Хики Аарон
|2
|0.14
|Сориано Роберто
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|5
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Бастони Симоне
|2
|1
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|1
|Сала Джакопо
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Манай Рей
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|2
|2
|Хики Аарон
|5
|0
|Медель Гари
|4
|0
|Сумаоро Адама
|2
|1
|Арнаутович Марко
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
4
50%
76-90
Пропущено
10
14
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
4
40%
3
21%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
5
56%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
33%
4
33%
76-90
Пропущено
22
10
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
6
27%
1
10%
31-45
2
9%
3
30%
46-60
6
27%
2
20%
61-75
3
14%
3
30%
76-90
Забито
15
20
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
5
33%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
5
33%
8
40%
76-90
Пропущено
32
24
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
13%
1
4%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
7
22%
4
17%
31-45
3
9%
5
21%
46-60
9
28%
5
21%
61-75
7
22%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1
Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0
Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0
Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 7
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|30 - 18
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|4.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 17
|28
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 15
|23
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|21 - 19
|21
|9.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 24
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|28 - 25
|19
|11.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Торино
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 13
|18
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 21
|18
|14.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 32
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|17 - 26
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 29
|8
|20.
|Кальяри
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|6.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|7.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|15.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 6
|5
|16.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Специя 0:1 Болонья
Исход игры
Специя
17.7% (23)
Ничья
52.3% (68)
Болонья
30% (39)
Тотал 2.5
Больше
28.68% (37)
Меньше
71.32% (92)
Обе команды забьют
Да
75.19% (97)
Нет
24.81% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.2% (60)
1:2 Болонья
17.7% (23)
1:0 Специя
10.8% (14)
0:1 Болонья
10% (13)
2:1 Специя
6.2% (8)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:2 Болонья
1.5% (2)
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