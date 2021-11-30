  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
1:2
Второй тайм: 78'

Стадион:
Беневенто
0'
0:1
28' Гол
Инсинье Роберто
38' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
43' Желтая карточка
Проя Федерико
0:2
56' Пенальти
Лападула Джанлука
57' Желтая карточка
Лападула Джанлука
57' Желтая карточка
Брускаджин Маттео
60' Желтая карточка
Джакомелли Стефано
1:2
77' Гол
Крекко Лука
78'
22
Гранди
Маттео
15
Брускаджин
Маттео
17
Броско
Риккардо
14
Паделла
Эмануэле
24
Кальдерони
Марко
27
Понтиссо
Симоне
11
Раноккья
Филиппо
6
Дзонта
Лорис
8
Проя
Федерико
34
Дальмонте
Никола
9
Дьяв
Давиде
29
Палеари
Альберто
24
Вивиани
Маттиа
14
Фольякко
Алессандро
93
Барба
Федерико
3
Летиция
Гаэтано
23
Ионице
Артур
4
Акампора
Дженнаро
19
Инсинье
Роберто
7
Элия
Сальваторе
16
Импрота
Риккардо
9
Лападула
Джанлука
Виченца Виртус
4-2-3-1
Беневенто
4-2-3-1

Ход матча

28'
0:1
Инсинье Роберто
(Элия Сальваторе)
33'
Джакомелли Стефано
Дьяв Давиде
 
38'
 
Фольякко Алессандро
43'
Проя Федерико
 
46'
 
Машанджело Эдоардо
Летиция Гаэтано
46'
Ди Пардо Алессандро
Дзонта Лорис
 
56'
0:2
Лападула Джанлука
57'
 
Лападула Джанлука
57'
Брускаджин Маттео
 
60'
Джакомелли Стефано
 
77'
Крекко Лука
1:2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Проя Федерико 3 0.2
Джакомелли Стефано 2 0.13
Меджорини Риккардо 2 (2) 0.13
Дьяв Давиде 1 0.07
Лонго Самуэле 1 0.07
Крекко Лука 1 0.07
Ерарди Марио 1 0.07
Тогордо Антони 1 0.07
Ди Пардо Алессандро 1 0.07
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Дальмонте Никола 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 8 (1) 0.53
Тельо Андрес 3 0.2
Инсинье Роберто 3 (1) 0.2
Летиция Гаэтано 1 0.07
Фулон Дам 1 0.07
Сау Марко 1 0.07
Импрота Риккардо 1 0.07
Акампора Дженнаро 1 0.07
Вивиани Маттиа 1 0.07
Ионице Артур 1 0.07
Барба Федерико 1 0.07
Ди Серио Джузеппе 1 0.07
Мончини Габриэле 0 0
Кало Джакомо 0 0
Элия Сальваторе 0 0

Карточки

Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 7 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 3 1
Ди Пардо Алессандро 3 1
Брускаджин Маттео 4 0
Проя Федерико 4 0
Раноккья Филиппо 4 0
Меджорини Риккардо 3 0
Пазини Никола 3 0
Паделла Эмануэле 3 0
Крекко Лука 3 0
Броско Риккардо 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Ерарди Марио 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Каппеллетти Даниэль 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Сандон Томас 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 5 0
Глик Камил 1 2
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 3 0
Тельо Андрес 3 0
Кало Джакомо 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Ионице Артур 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Импрота Риккардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Вокич Деян 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Фулон Дам 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
1
25%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
4
44%
4
27%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
2
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
4
40%
31-45
4
25%
1
10%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

13
21
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
0
0%
3
14%
1-15
3
23%
4
19%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
5
38%
4
19%
76-90

Пропущено

27
14
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
1
4%
3
21%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
9
33%
5
36%
31-45
5
19%
2
14%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
4
15%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0
Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Виченца Виртус - Реджана 2:1 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 Виченца Виртус - Брешия 0:3
Беневенто
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1
Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 15 8 5 2 22 - 12 29
2. Лечче 2:1 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
3. Брешия Заявка 14 8 3 3 26 - 17 27
4. Беневенто 2:0 Заявка 15 7 4 4 24 - 13 25
5. Монца 3:1 Заявка 15 6 7 2 18 - 14 25
6. Асколи 2:1 Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
7. Фрозиноне Заявка 15 5 9 1 21 - 13 24
8. Кремонезе Заявка 15 6 5 4 18 - 14 23
9. Реджина 1:2 Заявка 15 6 4 5 15 - 17 22
10. Перуджа Заявка 15 5 7 3 16 - 14 22
11. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
12. Тернана Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
13. Комо Заявка 14 5 5 4 21 - 18 20
14. Парма Заявка 14 4 6 4 18 - 19 18
15. СПАЛ 2013 1:2 Заявка 15 4 5 6 20 - 18 17
16. Козенца 1:3 Заявка 15 4 3 8 14 - 23 15
17. Алессандрия 0:2 Заявка 15 4 2 9 15 - 26 14
18. Кротоне Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
19. Виченца Виртус 0:2 Заявка 15 2 1 12 13 - 29 7
20. Порденоне 2:0 Заявка 15 1 4 10 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 3:1 Заявка 7 6 1 0 13 - 5 19
2. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
3. Лечче 2:1 Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Беневенто 2:0 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5. Кремонезе Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
6. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7. Козенца 1:3 Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Тернана Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Комо Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
10. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Реджина 1:2 Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
12. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 10 - 9 11
13. Алессандрия 0:2 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
15. Перуджа Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16. СПАЛ 2013 1:2 Заявка 8 2 3 3 16 - 13 9
17. Асколи 2:1 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне 2:0 Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус 0:2 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:1 Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Брешия Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
3. Фрозиноне Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
4. Лечче 2:1 Заявка 8 3 4 1 9 - 7 13
5. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
6. Пиза Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Беневенто 2:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 4 11
8. Реджина 1:2 Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
9. Кремонезе Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
10. Парма Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
11. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
12. СПАЛ 2013 1:2 Заявка 7 2 2 3 4 - 5 8
13. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
14. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
15. Монца 3:1 Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус 0:2 Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
17. Алессандрия 0:2 Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне 2:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19. Козенца 1:3 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
20. Кротоне Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
Где смотреть матч Виченца Виртус 1:2 Беневенто онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 