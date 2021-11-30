Италия: Серия B 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Menti, Vicenza
0:1
28' ГолИнсинье Роберто
38' Желтая карточкаФольякко Алессандро
43' Желтая карточкаПроя Федерико
0:2
56' ПенальтиЛападула Джанлука
57' Желтая карточкаЛападула Джанлука
57' Желтая карточкаБрускаджин Маттео
57' Желтая карточкаДжакомелли Стефано
1:2
77' ГолКрекко Лука
2:2
88' ГолДальмонте Никола
90' Желтая карточкаРигони Лука
2:3
90' ГолБарба Федерико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Ерарди МариоЗащитник
-
73 Сандон ТомасЗащитник
-
26 Крекко ЛукаПолузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вокич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
28'
43'
56'
77'
88'
90'
90'
2:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 5
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Проя Федерико
|3
|0.2
|Джакомелли Стефано
|2
|0.13
|Меджорини Риккардо
|2 (2)
|0.13
|Дьяв Давиде
|1
|0.07
|Дальмонте Никола
|1
|0.07
|Лонго Самуэле
|1
|0.07
|Крекко Лука
|1
|0.07
|Ерарди Марио
|1
|0.07
|Тогордо Антони
|1
|0.07
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.07
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|8 (1)
|0.53
|Тельо Андрес
|3
|0.2
|Инсинье Роберто
|3 (1)
|0.2
|Барба Федерико
|2
|0.13
|Летиция Гаэтано
|1
|0.07
|Фулон Дам
|1
|0.07
|Сау Марко
|1
|0.07
|Импрота Риккардо
|1
|0.07
|Акампора Дженнаро
|1
|0.07
|Вивиани Маттиа
|1
|0.07
|Ионице Артур
|1
|0.07
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.07
|Кало Джакомо
|0
|0
|Мончини Габриэле
|0
|0
|Элия Сальваторе
|0
|0
Карточки
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|7
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|3
|1
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Брускаджин Маттео
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|4
|0
|Меджорини Риккардо
|3
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|Крекко Лука
|3
|0
|Броско Риккардо
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Каппеллетти Даниэль
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
|Сандон Томас
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Глик Камил
|1
|2
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Барба Федерико
|3
|0
|Тельо Андрес
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
11%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
3
50%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
4
44%
4
27%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
2
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
4
40%
31-45
4
25%
1
10%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
15
24
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
0
0%
3
13%
1-15
3
20%
5
21%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
3
20%
2
8%
61-75
7
47%
5
21%
76-90
Пропущено
30
16
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
1
3%
3
19%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
9
30%
5
31%
31-45
6
20%
2
13%
46-60
4
13%
1
6%
61-75
5
17%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0
Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Виченца Виртус - Реджана 2:1 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 Виченца Виртус - Брешия 0:3
Беневенто
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1
Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 12
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|3.
|Брешия
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 17
|27
|4.
|Беневенто
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 15
|25
|5.
|Монца
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|6.
|Асколи
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 18
|25
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|9
|1
|21 - 13
|24
|8.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 14
|23
|9.
|Реджина
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 17
|22
|10.
|Перуджа
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 14
|22
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|12.
|Тернана
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|13.
|Комо
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 18
|20
|14.
|Парма
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 19
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 19
|17
|16.
|Козенца
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 24
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|15 - 30
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Козенца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Комо
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|10.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|Перуджа
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|5.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Пиза
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|8.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|9.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|10.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 5
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|14.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1