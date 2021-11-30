Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Stadio Guido Teghil
7' Желтая карточкаФолоруншо Майкл
1:0
15' ГолПинато Марко
46' Желтая карточкаПинато Марко
2:0
61' ГолФолоруншо Майкл
64' Желтая карточкаКьярелло Риккардо
69' Желтая карточкаКампорезе Микеле
16
Маньино
Лука
18
Паза
Симоне
27
Пинато
Марко
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Маньино ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ониша МихаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Силла ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
Ход матча
15'
1:0
46'
61'
2:0
69'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
38 Владение мячом, % 62
История личных встреч
Порденоне
Алессандрия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.13
|Кампорезе Микеле
|2
|0.13
|Камбьяги Николо
|2
|0.13
|Фаласко Никола
|1
|0.07
|Пинато Марко
|1
|0.07
|Цаммарини Роберто
|1
|0.07
|Барисон Альберто
|1
|0.07
|Маньино Лука
|1
|0.07
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.07
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|6 (1)
|0.4
|Кьярелло Риккардо
|2
|0.13
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|0.07
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0.07
|Арригини Андреа
|1
|0.07
|Престиа Джузеппе
|1
|0.07
|Паломби Симоне
|1
|0.07
|Ба Абу
|1
|0.07
|Колай Аристиди
|1
|0.07
|Лунетта Габриэль
|0
|0
|Маркони Микеле
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
Карточки
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Кауакиби Хамза
|6
|1
|Фаласко Никола
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|2
|1
|Цаммарини Роберто
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Фолоруншо Майкл
|3
|0
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Барисон Альберто
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|Стефани Мирко
|1
|0
|Паза Симоне
|1
|0
|Пинато Марко
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Камбьяги Николо
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|3
|1
|Пароди Лука
|4
|0
|Лунетта Габриэль
|4
|0
|Бенедетти Симоне
|3
|0
|Кьярелло Риккардо
|3
|0
|Казарини Федерико
|2
|0
|Престиа Джузеппе
|2
|0
|Корацца Симоне
|2
|0
|Бегетто Андреа
|2
|0
|Пьероцци Эдоардо
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Арригини Андреа
|1
|0
|Паломби Симоне
|1
|0
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Колай Аристиди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
4
40%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Пропущено
16
14
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
13%
3
21%
1-15
4
25%
3
21%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
5
36%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
14%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
5
31%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
40%
2
13%
76-90
Пропущено
30
23
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
4
13%
5
22%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
6
20%
2
9%
31-45
2
7%
5
22%
46-60
6
20%
1
4%
61-75
7
23%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Порденоне
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2
Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2
Алессандрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0
Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Пиза - Алессандрия 2:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Сампдория - Алессандрия 3:2 Аталанта - Алессандрия 7:1 Падова - Алессандрия 0:2 Алессандрия - Падова 0:0 Падова - Алессандрия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 12
|29
|2.
|Лечче
|2:1 Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|3.
|Брешия
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 17
|27
|4.
|Беневенто
|2:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 13
|25
|5.
|Монца
|3:1 Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 14
|25
|6.
|Асколи
|2:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 18
|25
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|9
|1
|21 - 13
|24
|8.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 14
|23
|9.
|Реджина
|1:2 Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 17
|22
|10.
|Перуджа
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 14
|22
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|12.
|Тернана
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|13.
|Комо
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 18
|20
|14.
|Парма
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 19
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|1:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 18
|17
|16.
|Козенца
|1:3 Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 23
|15
|17.
|Алессандрия
|0:2 Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|19.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|15
|2
|1
|12
|13 - 29
|7
|20.
|Порденоне
|2:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|3:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|3.
|Лечче
|2:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Беневенто
|2:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Козенца
|1:3 Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Комо
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|10.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Реджина
|1:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|13.
|Алессандрия
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|Перуджа
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|1:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 13
|9
|17.
|Асколи
|2:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|2:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|20.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Лечче
|2:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Пиза
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|Беневенто
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|8.
|Реджина
|1:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|9.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|10.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|1:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 5
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|14.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|15.
|Монца
|3:1 Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Алессандрия
|0:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|2:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Козенца
|1:3 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1