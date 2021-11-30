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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Порденоне
2:0
Конец матча

Стадион:
Алессандрия
0'
7' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл
1:0
15' Гол
Пинато Марко
46' Желтая карточка
Пинато Марко
2:0
61' Гол
Фолоруншо Майкл
64' Желтая карточка
Кьярелло Риккардо
69' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
80' Желтая карточка
Бруччини Мирко
90' Желтая карточка
Пьероцци Эдоардо
90'+4
22
Перизан
Самуэле
16
Маньино
Лука
31
Кампорезе
Микеле
6
Барисон
Альберто
54
Фаласко
Никола
33
Цаммарини
Роберто
18
Паза
Симоне
27
Пинато
Марко
90
Фолоруншо
Майкл
32
Бутич
Карло
28
Камбьяги
Николо
12
Писсери
Маттео
19
Престиа
Джузеппе
30
Ди
Дженнаро
Маттео
7
Пароди
Лука
17
Мустаккьо
Маттиа
21
Казарини
Федерико
62
Миланезе
Томмазо
8
Лунетта
Габриэль
4
Кьярелло
Риккардо
11
Арригини
Андреа
18
Корацца
Симоне
Порденоне
4-3-3
Алессандрия
3-4-2-1

История личных встреч

Порденоне
Алессандрия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
ЛП
0:1
ЛП
0:1
ЛП
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фолоруншо Майкл 2 0.13
Кампорезе Микеле 2 0.13
Камбьяги Николо 2 0.13
Фаласко Никола 1 0.07
Пинато Марко 1 0.07
Цаммарини Роберто 1 0.07
Барисон Альберто 1 0.07
Маньино Лука 1 0.07
Цаджу Франк 1 (1) 0.07
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0
Бутич Карло 0 0
Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 6 (1) 0.4
Кьярелло Риккардо 2 0.13
Ди Дженнаро Маттео 1 0.07
Мустаккьо Маттиа 1 0.07
Арригини Андреа 1 0.07
Престиа Джузеппе 1 0.07
Паломби Симоне 1 0.07
Ба Абу 1 0.07
Колай Аристиди 1 0.07
Лунетта Габриэль 0 0
Маркони Микеле 0 0
Орландо Франческо 0 0

Карточки

Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 6 1
Фаласко Никола 5 0
Кампорезе Микеле 2 1
Цаммарини Роберто 3 0
Маньино Лука 3 0
Фолоруншо Майкл 3 0
Мисурака Джанвито 2 0
Саббионе Алессио 2 0
Барисон Альберто 2 0
Цаджу Франк 2 0
Хжановски Адам 0 1
Бассоли Алессандро 1 0
Стефани Мирко 1 0
Паза Симоне 1 0
Пинато Марко 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Камбьяги Николо 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 3 1
Пароди Лука 4 0
Лунетта Габриэль 4 0
Бенедетти Симоне 3 0
Кьярелло Риккардо 3 0
Пьероцци Эдоардо 3 0
Казарини Федерико 2 0
Престиа Джузеппе 2 0
Корацца Симоне 2 0
Бегетто Андреа 2 0
Челезия Кристиан 2 0
Писсери Маттео 1 0
Арригини Андреа 1 0
Бруччини Мирко 1 0
Паломби Симоне 1 0
Мантовани Валерио 1 0
Орландо Франческо 1 0
Ба Абу 1 0
Колай Аристиди 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
4
40%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Пропущено

16
16
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
13%
4
25%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
5
31%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
14%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
5
31%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Пропущено

30
25
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
4
13%
6
24%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
6
20%
2
8%
31-45
2
7%
5
20%
46-60
6
20%
2
8%
61-75
7
23%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Порденоне
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2
Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2
Алессандрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0
Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Пиза - Алессандрия 2:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Сампдория - Алессандрия 3:2 Аталанта - Алессандрия 7:1 Падова - Алессандрия 0:2 Алессандрия - Падова 0:0 Падова - Алессандрия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 15 8 5 2 22 - 12 29
2. Лечче Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
3. Брешия Заявка 14 8 3 3 26 - 17 27
4. Беневенто Заявка 15 7 4 4 25 - 15 25
5. Монца Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
6. Асколи Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
7. Фрозиноне Заявка 15 5 9 1 21 - 13 24
8. Кремонезе Заявка 15 6 5 4 18 - 14 23
9. Реджина Заявка 15 6 4 5 15 - 17 22
10. Перуджа Заявка 15 5 7 3 16 - 14 22
11. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
12. Тернана Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
13. Комо Заявка 14 5 5 4 21 - 18 20
14. Парма Заявка 14 4 6 4 18 - 19 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 15 4 5 6 20 - 19 17
16. Козенца Заявка 15 4 3 8 14 - 24 15
17. Алессандрия Заявка 15 4 2 9 15 - 26 14
18. Кротоне Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
19. Виченца Виртус Заявка 15 2 1 12 15 - 30 7
20. Порденоне Заявка 15 1 4 10 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
3. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5. Кремонезе Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
6. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7. Козенца Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Тернана Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Комо Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
10. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
12. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 10 - 9 11
13. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
15. Перуджа Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
17. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Брешия Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
3. Фрозиноне Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
4. Лечче Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
5. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
6. Пиза Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Беневенто Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
8. Реджина Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
9. Кремонезе Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
10. Парма Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
11. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
12. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 4 - 5 8
13. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
14. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19. Козенца Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
20. Кротоне Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Пинато Марко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Фолоруншо Майкл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Порденоне 2:0 Алессандрия онлайн


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