  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Фрозиноне
0'
10' Желтая карточка
Стриццоло Лука
19'
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
3
Валери
Эмануэле
70
Гаэтано
Джанлука
21
Фаджоли
Николо
19
Кастаньетти
Микеле
98
Дзанимачча
Лука
9
Чофани
Даниэль
11
Стриццоло
Лука
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Гатти
Федерико
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
16
Гарритано
Лука
88
Риччи
Матео
21
Болока
Даниэль
19
Трибуцци
Алессио
9
Шарпантье
Габриэль
17
Чичерелли
Эмануэле
Кремонезе
4-3-3
Фрозиноне
4-3-3

Ход матча

10'
Стриццоло Лука
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 60 Владение мячом, % 40

История личных встреч

Кремонезе
Фрозиноне

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
4:0
СB
1:0
СB
0:2
СB
1:1
СB
2:2
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 4 0.29
Фаджоли Николо 2 0.14
Дзанимачча Лука 2 0.14
Видо Лука 2 0.14
Чофани Даниэль 2 (1) 0.14
Ди Кармине Самуэль 1 0.07
Гаэтано Джанлука 1 0.07
Стриццоло Лука 1 0.07
Вальцания Лука 1 0.07
Валери Эмануэле 1 0.07
Кастаньетти Микеле 0 0
Баэс Хайме 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 6 0.43
Чичерелли Эмануэле 2 0.14
Лулич Карло 2 0.14
Канотто Луиджи 1 0.07
Чано Камилло 1 0.07
Гарритано Лука 1 0.07
Риччи Матео 1 0.07
Дзампано Франческо 1 0.07
Зербин Алессио 1 0.07
Роден Маркус 1 0.07
Новакович Андрия 1 0.07
Гатти Федерико 1 0.07
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.07
Трибуцци Алессио 0 0
Касасола Тиаго 0 0
Болока Даниэль 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 4 0
Вальцания Лука 3 0
Околи Меме 3 0
Валери Эмануэле 3 0
Баэс Хайме 1 1
Бьянкетти Маттео 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Гаэтано Джанлука 2 0
Чофани Даниэль 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Видо Лука 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Дели Франческо 1 0
Раванелли Лука 1 0
Фаджоли Николо 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чано Камилло 5 0
Гатти Федерико 5 0
Майелло Раффаэле 3 0
Чичерелли Эмануэле 3 0
Лулич Карло 3 0
Риччи Матео 3 0
Дзампано Франческо 3 0
Коттали Маттео 3 0
Болока Даниэль 3 0
Гарритано Лука 2 0
Новакович Андрия 2 0
Зербин Алессио 2 0
Шарпантье Габриэль 2 0
Трибуцци Алессио 2 0
Роден Маркус 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Пропущено

6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
5
50%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
8
40%
31-45
4
24%
3
15%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
1
6%
5
25%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2
Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Реджина 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1
Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
2. Брешия Заявка 14 8 3 3 26 - 17 27
3. Лечче Заявка 14 6 7 1 24 - 13 25
4. Фрозиноне 0:0 Заявка 15 5 9 1 20 - 12 24
5. Кремонезе 0:0 Заявка 15 6 5 4 17 - 13 23
6. Беневенто Заявка 14 6 4 4 22 - 13 22
7. Асколи Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
8. Реджина Заявка 14 6 4 4 14 - 15 22
9. Монца Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
11. Тернана Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
12. Перуджа 0:1 Заявка 15 5 6 4 15 - 14 21
13. Комо Заявка 14 5 5 4 21 - 18 20
14. Парма Заявка 14 4 6 4 18 - 19 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 5 5 19 - 16 17
16. Козенца Заявка 14 4 3 7 13 - 20 15
17. Алессандрия Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
18. Кротоне Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
19. Виченца Виртус Заявка 14 2 1 11 13 - 27 7
20. Порденоне Заявка 14 0 4 10 10 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 8 6 2 0 11 - 3 20
2. Монца Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
3. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5. Козенца Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Кремонезе 0:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 6 13
7. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
8. Тернана Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
10. Реджина Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
11. Фрозиноне 0:0 Заявка 8 2 5 1 10 - 9 11
12. Комо Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
13. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
15. Перуджа 0:1 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
17. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
2. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3. Фрозиноне 0:0 Заявка 7 3 4 0 10 - 3 13
4. Перуджа 0:1 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Пиза 1:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
6. Реджина Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
7. Кремонезе 0:0 Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
9. Парма Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
10. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
11. Беневенто Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
12. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
13. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
14. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 4 - 5 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
17. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
18. Порденоне Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19. Козенца Заявка 7 0 2 5 4 - 15 2
20. Кротоне Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    Стриццоло Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Фрозиноне
2.63
3.16
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кремонезе 0:0 Фрозиноне онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 