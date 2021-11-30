Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Джованни Цини
10' Желтая карточкаСтриццоло Лука
55
Околи
Меме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
-
15 Хауди ХамзаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
10'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
60 Владение мячом, % 40
История личных встреч
Кремонезе
Фрозиноне
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|4
|0.29
|Фаджоли Николо
|2
|0.14
|Дзанимачча Лука
|2
|0.14
|Видо Лука
|2
|0.14
|Чофани Даниэль
|2 (1)
|0.14
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0.07
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.07
|Стриццоло Лука
|1
|0.07
|Вальцания Лука
|1
|0.07
|Валери Эмануэле
|1
|0.07
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Баэс Хайме
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|6
|0.43
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0.14
|Лулич Карло
|2
|0.14
|Канотто Луиджи
|1
|0.07
|Чано Камилло
|1
|0.07
|Гарритано Лука
|1
|0.07
|Риччи Матео
|1
|0.07
|Дзампано Франческо
|1
|0.07
|Зербин Алессио
|1
|0.07
|Роден Маркус
|1
|0.07
|Новакович Андрия
|1
|0.07
|Гатти Федерико
|1
|0.07
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.07
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Болока Даниэль
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|4
|0
|Вальцания Лука
|3
|0
|Околи Меме
|3
|0
|Валери Эмануэле
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Серникола Леонардо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Гаэтано Джанлука
|2
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Дели Франческо
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Фаджоли Николо
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чано Камилло
|5
|0
|Гатти Федерико
|5
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0
|Лулич Карло
|3
|0
|Риччи Матео
|3
|0
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Коттали Маттео
|3
|0
|Болока Даниэль
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Зербин Алессио
|2
|0
|Шарпантье Габриэль
|2
|0
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Пропущено
6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
5
50%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
8
40%
31-45
4
24%
3
15%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
1
6%
5
25%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2
Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Реджина 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1
Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|2.
|Брешия
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 17
|27
|3.
|Лечче
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|24 - 13
|25
|4.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|15
|5
|9
|1
|20 - 12
|24
|5.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 13
|23
|6.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|7.
|Асколи
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|8.
|Реджина
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|11.
|Тернана
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|12.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 14
|21
|13.
|Комо
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 18
|20
|14.
|Парма
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 19
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 16
|17
|16.
|Козенца
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 20
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|13 - 27
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|2.
|Монца
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Козенца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|10.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|12.
|Комо
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Пиза
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|7.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|9.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|10.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|11.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|13.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 5
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1