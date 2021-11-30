Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
1:0
11' ГолМарсура Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сек АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
-
29 Чиско АндреаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
49 Бальди ЛеонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Манне КалифаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
Ход матча
11'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Пиза
Перуджа
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.43
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.21
|Коэн Йонатан
|2
|0.14
|Туре Идрисса
|2
|0.14
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.07
|Биринделли Самуэле
|1
|0.07
|Беруатто Пьетро
|1
|0.07
|Караччоло Антонио
|1
|0.07
|Де Витис Алессандро
|1
|0.07
|Мастину Джузеппе
|1
|0.07
|Гухер Роберт
|0
|0
|Марсура Давиде
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|4 (2)
|0.29
|Рози Алеандро
|2
|0.14
|Матос Ридер
|2
|0.14
|Лизи Франческо
|2
|0.14
|Карретта Мирко
|1
|0.07
|Курадо Маркос
|1
|0.07
|Мурано Джакопо
|1
|0.07
|Куан Кристиан
|1
|0.07
|Занандреа Джанмария
|1
|0.07
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караччоло Антонио
|5
|0
|Марин Мариус
|5
|0
|Биринделли Самуэле
|4
|0
|Лукка Лоренцо
|2
|1
|Леверб Максим
|3
|0
|Сибилли Джузеппе
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Туре Идрисса
|0
|1
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Гухер Роберт
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Ди Квинцио Давиде
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Мастину Джузеппе
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лизи Франческо
|6
|0
|Буррай Сальваторе
|5
|0
|Фальцерано Марчелло
|5
|0
|Курадо Маркос
|5
|0
|Куан Кристиан
|3
|1
|Рози Алеандро
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|3
|0
|Занандреа Джанмария
|1
|1
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Матос Ридер
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Санторо Симоне
|2
|0
|Сегре Джакопо
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
19
15
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
5
26%
2
13%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
3
20%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
15%
4
31%
1-15
3
23%
4
31%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1
Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Пиза 2:2
Перуджа
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1
СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|2.
|Брешия
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 17
|27
|3.
|Лечче
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|24 - 13
|25
|4.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|15
|5
|9
|1
|20 - 12
|24
|5.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 13
|23
|6.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|7.
|Асколи
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|8.
|Реджина
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|11.
|Тернана
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|12.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 14
|21
|13.
|Комо
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 18
|20
|14.
|Парма
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 19
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 16
|17
|16.
|Козенца
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 20
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|13 - 27
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|2.
|Монца
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Козенца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|10.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|12.
|Комо
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Пиза
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|7.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|9.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|10.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|11.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|13.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 5
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1