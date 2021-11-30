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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Пиза
1:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Перуджа
0'
1:0
11' Гол
Марсура Давиде
18'
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
3
Леверб
Максим
6
Херманнссон
Хьёртур
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
17
Сибилли
Джузеппе
9
Лукка
Лоренцо
77
Марсура
Давиде
Пиза
4-3-1-2
Перуджа
3-5-2

Ход матча

11'
Марсура Давиде
(Беруатто Пьетро)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 56 Владение мячом, % 44

История личных встреч

Пиза
Перуджа

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:0
СB
1:0
СB
2:2
СB
0:1
ППД
2:1
ППД
0:1
ППД
2:2
ППД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.43
Сибилли Джузеппе 3 0.21
Коэн Йонатан 2 0.14
Туре Идрисса 2 0.14
Мазуччи Гаэтано 1 0.07
Биринделли Самуэле 1 0.07
Беруатто Пьетро 1 0.07
Караччоло Антонио 1 0.07
Де Витис Алессандро 1 0.07
Мастину Джузеппе 1 0.07
Гухер Роберт 0 0
Марсура Давиде 0 0
Леверб Максим 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 4 (2) 0.29
Рози Алеандро 2 0.14
Матос Ридер 2 0.14
Лизи Франческо 2 0.14
Карретта Мирко 1 0.07
Курадо Маркос 1 0.07
Мурано Джакопо 1 0.07
Куан Кристиан 1 0.07
Занандреа Джанмария 1 0.07
Буррай Сальваторе 0 0
Фальцерано Марчелло 0 0
Сегре Джакопо 0 0
Санторо Симоне 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караччоло Антонио 5 0
Марин Мариус 5 0
Биринделли Самуэле 4 0
Лукка Лоренцо 2 1
Леверб Максим 3 0
Сибилли Джузеппе 3 0
Надь Адам 1 1
Де Витис Алессандро 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Туре Идрисса 0 1
Мазуччи Гаэтано 1 0
Гухер Роберт 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Ди Квинцио Давиде 1 0
Николас Андраде 1 0
Коэн Йонатан 1 0
Мастину Джузеппе 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лизи Франческо 6 0
Буррай Сальваторе 5 0
Фальцерано Марчелло 5 0
Курадо Маркос 5 0
Куан Кристиан 3 1
Рози Алеандро 4 0
Дель Орко Кристиан 3 0
Занандреа Джанмария 1 1
Анджелла Габриэле 2 0
Матос Ридер 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Карретта Мирко 2 0
Санторо Симоне 2 0
Сегре Джакопо 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
5
26%
2
13%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
3
20%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
15%
4
31%
1-15
3
23%
4
31%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1
Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Пиза 2:2
Перуджа
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1
СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
2. Брешия Заявка 14 8 3 3 26 - 17 27
3. Лечче Заявка 14 6 7 1 24 - 13 25
4. Фрозиноне 0:0 Заявка 15 5 9 1 20 - 12 24
5. Кремонезе 0:0 Заявка 15 6 5 4 17 - 13 23
6. Беневенто Заявка 14 6 4 4 22 - 13 22
7. Асколи Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
8. Реджина Заявка 14 6 4 4 14 - 15 22
9. Монца Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
11. Тернана Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
12. Перуджа 0:1 Заявка 15 5 6 4 15 - 14 21
13. Комо Заявка 14 5 5 4 21 - 18 20
14. Парма Заявка 14 4 6 4 18 - 19 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 5 5 19 - 16 17
16. Козенца Заявка 14 4 3 7 13 - 20 15
17. Алессандрия Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
18. Кротоне Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
19. Виченца Виртус Заявка 14 2 1 11 13 - 27 7
20. Порденоне Заявка 14 0 4 10 10 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 8 6 2 0 11 - 3 20
2. Монца Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
3. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5. Козенца Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Кремонезе 0:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 6 13
7. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
8. Тернана Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
10. Реджина Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
11. Фрозиноне 0:0 Заявка 8 2 5 1 10 - 9 11
12. Комо Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
13. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
15. Перуджа 0:1 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
17. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
2. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3. Фрозиноне 0:0 Заявка 7 3 4 0 10 - 3 13
4. Перуджа 0:1 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Пиза 1:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
6. Реджина Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
7. Кремонезе 0:0 Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
9. Парма Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
10. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
11. Беневенто Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
12. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
13. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
14. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 4 - 5 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
17. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
18. Порденоне Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19. Козенца Заявка 7 0 2 5 4 - 15 2
20. Кротоне Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Марсура Давиде бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Перуджа
2.21
3.25
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пиза 1:0 Перуджа онлайн


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