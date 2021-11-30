Италия: Серия B 2021-2022
1:3
Второй тайм: 77'
Стадион: Паоло Мацца
8' Желтая карточкаДа Рива Якопо
15' Желтая карточкаГарджуло Марио
0:1
23' ГолГарджуло Марио
34' Желтая карточкаСелия Раффаэле
1:1
41' ГолКоломбо Лоренцо
1:2
52' ГолСтрефецца Габриэль
68' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
76' Желтая карточкаКоломбо Лоренцо
1:3
77' ГолСтрефецца Габриэль
29
Педа
Патрик
21
Сек
Демба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Кокколо ЛукаЗащитник
- Защитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
95 Steven Nador
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
15'
23'
0:1
34'
41'
1:1
52'
76'
77'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 11
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
СПАЛ 2013
Лечче
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.4
|Манкозу Марко
|3
|0.2
|Вивиани Федерико
|3
|0.2
|Сек Демба
|1
|0.07
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.07
|Мелькьорри Федерико
|1
|0.07
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.07
|Росси Джузеппе
|1
|0.07
|Капрадосси Элио
|1
|0.07
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.07
|Мора Лука
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|8 (2)
|0.53
|Стрефецца Габриэль
|7
|0.47
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.27
|Майер Жан
|1
|0.07
|Гарджуло Марио
|1
|0.07
|Родригес Пабло
|1
|0.07
|Туиа Алессандро
|1
|0.07
|Дермаку Кастриот
|1
|0.07
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.07
|Баррека Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Трипальделли Алессандро
|4
|0
|Коломбо Лоренцо
|4
|0
|Мора Лука
|3
|0
|Крочата Джованни
|3
|0
|Да Рива Якопо
|3
|0
|Викари Франческо
|1
|1
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Дикманн Лоренцо
|2
|0
|Селия Раффаэле
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Манкозу Марко
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Лучиони Фабио
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|Гарджуло Марио
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Юлманд Мортен
|2
|0
|Родригес Пабло
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
7%
3
43%
1-15
5
33%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
2
13%
2
29%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
4
16
2 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
50%
7
44%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
23
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
1
5%
5
22%
1-15
5
26%
3
13%
16-30
5
26%
7
30%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
4
21%
2
9%
61-75
2
11%
4
17%
76-90
Пропущено
16
14
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
2
13%
2
14%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
1
6%
5
36%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
3
19%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2
Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2
Лечче
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лечче - Зюйдтироль 0:1 Лечче - Тернана 3:3 Тренто - Лечче 3:0 Фрозиноне - Лечче 0:0
Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0 Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1 Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0 Лечче - Ренате 2:3 Мантова - Лечче 1:1 Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0 Триестина - Лечче 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 12
|29
|2.
|Лечче
|2:1 Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|3.
|Брешия
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 17
|27
|4.
|Беневенто
|2:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 13
|25
|5.
|Монца
|3:1 Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 14
|25
|6.
|Асколи
|2:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 18
|25
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|9
|1
|21 - 13
|24
|8.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 14
|23
|9.
|Реджина
|1:2 Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 17
|22
|10.
|Перуджа
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 14
|22
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|12.
|Тернана
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|13.
|Комо
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 18
|20
|14.
|Парма
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 19
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|1:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 18
|17
|16.
|Козенца
|1:3 Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 23
|15
|17.
|Алессандрия
|0:2 Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|19.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|15
|2
|1
|12
|13 - 29
|7
|20.
|Порденоне
|2:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|3:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|3.
|Лечче
|2:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Беневенто
|2:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Козенца
|1:3 Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Комо
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|10.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Реджина
|1:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|13.
|Алессандрия
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|Перуджа
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|1:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 13
|9
|17.
|Асколи
|2:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|2:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|20.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Лечче
|2:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Пиза
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|Беневенто
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|8.
|Реджина
|1:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|9.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|10.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|1:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 5
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|14.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|15.
|Монца
|3:1 Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Алессандрия
|0:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|2:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Козенца
|1:3 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1