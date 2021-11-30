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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
СПАЛ 2013
1:3
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
8' Желтая карточка
Да Рива Якопо
15' Желтая карточка
Гарджуло Марио
0:1
23' Гол
Гарджуло Марио
34' Желтая карточка
Селия Раффаэле
1:1
41' Гол
Коломбо Лоренцо
1:2
51' Гол
Стрефецца Габриэль
68' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
76' Желтая карточка
Коломбо Лоренцо
1:3
77' Гол
Стрефецца Габриэль
87' Желтая карточка
Родригес Пабло
90'+6
1
Помини
Альберто
24
Дикманн
Лоренцо
29
Педа
Патрик
17
Капрадосси
Элио
91
Селия
Раффаэле
40
Да
Рива
Якопо
5
Эспозито
Сальваторе
8
Манкозу
Марко
21
Сек
Демба
9
Коломбо
Лоренцо
7
Крочата
Джованни
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
44
Дермаку
Кастриот
25
Галло
Антонино
37
Майер
Жан
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
11
Оливьери
Марко
10
Ди
Мариано
Франческо
СПАЛ 2013
4-3-3
Лечче
4-3-3

История личных встреч

СПАЛ 2013
Лечче

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
1:0
СA
2:1
К
5:1
СA
1:3

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 6 0.4
Манкозу Марко 3 0.2
Вивиани Федерико 3 0.2
Сек Демба 1 0.07
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.07
Мелькьорри Федерико 1 0.07
Дикманн Лоренцо 1 0.07
Росси Джузеппе 1 0.07
Капрадосси Элио 1 0.07
Латте Лат Эммануэль 1 0.07
Мора Лука 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 8 0.53
Кода Массимо 8 (2) 0.53
Ди Мариано Франческо 4 0.27
Майер Жан 1 0.07
Гарджуло Марио 1 0.07
Родригес Пабло 1 0.07
Туиа Алессандро 1 0.07
Дермаку Кастриот 1 0.07
Бьёркенгрен Йон 1 0.07
Баррека Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Калабрези Артуро 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 6 1
Коломбо Лоренцо 5 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Мора Лука 3 0
Крочата Джованни 3 0
Да Рива Якопо 3 0
Викари Франческо 1 1
Латте Лат Эммануэль 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Селия Раффаэле 2 0
Сек Демба 2 0
Манкозу Марко 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Родригес Пабло 2 0
Туиа Алессандро 2 0
Лучиони Фабио 2 0
Ди Мариано Франческо 2 0
Гарджуло Марио 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Юлманд Мортен 2 0
Кода Массимо 1 0
Майер Жан 1 0
Баррека Антонио 1 0
Дермаку Кастриот 1 0
Блен Алексис 1 0
Листковски Марчин 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Галло Антонино 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Гендрей Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
1
6%
3
30%
1-15
5
31%
2
20%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
4
29%
1
14%
76-90

Забито

4
16
2 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
50%
7
44%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
26
12 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
1
5%
5
19%
1-15
5
25%
4
15%
16-30
6
30%
7
27%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
4
20%
2
8%
61-75
2
10%
5
19%
76-90

Пропущено

19
15
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 9
2
11%
2
13%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
2
11%
5
33%
46-60
2
11%
4
27%
61-75
4
21%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2
Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2
Лечче
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лечче - Зюйдтироль 0:1 Лечче - Тернана 3:3 Тренто - Лечче 3:0 Фрозиноне - Лечче 0:0
Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0 Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1 Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0 Лечче - Ренате 2:3 Мантова - Лечче 1:1 Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0 Триестина - Лечче 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 15 8 5 2 22 - 12 29
2. Лечче Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
3. Брешия Заявка 14 8 3 3 26 - 17 27
4. Беневенто Заявка 15 7 4 4 25 - 15 25
5. Монца Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
6. Асколи Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
7. Фрозиноне Заявка 15 5 9 1 21 - 13 24
8. Кремонезе Заявка 15 6 5 4 18 - 14 23
9. Реджина Заявка 15 6 4 5 15 - 17 22
10. Перуджа Заявка 15 5 7 3 16 - 14 22
11. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
12. Тернана Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
13. Комо Заявка 14 5 5 4 21 - 18 20
14. Парма Заявка 14 4 6 4 18 - 19 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 15 4 5 6 20 - 19 17
16. Козенца Заявка 15 4 3 8 14 - 24 15
17. Алессандрия Заявка 15 4 2 9 15 - 26 14
18. Кротоне Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
19. Виченца Виртус Заявка 15 2 1 12 15 - 30 7
20. Порденоне Заявка 15 1 4 10 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
3. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5. Кремонезе Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
6. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7. Козенца Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Тернана Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Комо Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
10. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
12. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 10 - 9 11
13. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
15. Перуджа Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
17. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Брешия Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
3. Фрозиноне Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
4. Лечче Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
5. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
6. Пиза Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Беневенто Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
8. Реджина Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
9. Кремонезе Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
10. Парма Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
11. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
12. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 4 - 5 8
13. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
14. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19. Козенца Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
20. Кротоне Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Коломбо Лоренцо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Селия Раффаэле получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Гарджуло Марио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Гарджуло Марио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Якопо Да Рива получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч СПАЛ 2013 1:3 Лечче онлайн


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