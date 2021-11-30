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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Реджина
1:2
Второй тайм: 74'

Стадион:
Асколи
0'
0:1
2' Гол
Сабири Абдельхамид
30' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
1:1
35' Пенальти
Монтальто Адриано
49' Желтая карточка
Бюхель Марсель
50' Желтая карточка
Кортиновис Алессандро
1:2
56' Гол
Сабири Абдельхамид
61' Желтая карточка
Ционек Тьяго
67' Желтая карточка
Сабири Абдельхамид
74'
63
Турати
Стефано
33
Лакичевич
Иван
3
Ционек
Тьяго
13
Реджини
Васко
17
Ди
Кьяра
Джанлука
8
Кризетиг
Лоренцо
56
Хетемай
Перпарим
72
Кортиновис
Алессандро
99
Ривас
Ригоберто
30
Монтальто
Адриано
21
Лариби
Карим
1
Леали
Никола
6
Баскиротто
Федерико
33
Боттегин
Эрик
24
Авлонитис
Тасос
3
Д'Орацио
Томмазо
32
Калигара
Фабрицио
77
Бюхель
Марсель
18
Коллоколо
Микеле
10
Сабири
Абдельхамид
9
Дионизи
Федерико
11
Илиев
Атанас
Реджина
4-1-2-3
Асколи
4-3-1-2

Ход матча

2'
0:1
Сабири Абдельхамид
(Калигара Фабрицио)
30'
 
Д'Орацио Томмазо
35'
Монтальто Адриано
1:1
46'
Белломо Никола
Лариби Карим
 
49'
 
Бюхель Марсель
50'
Кортиновис Алессандро
 
56'
1:2
Сабири Абдельхамид
61'
Ционек Тьяго
 
61'
 
Эрамо Мирко
Бюхель Марсель
64'
Галабинов Андрей
Кортиновис Алессандро
 
67'
 
Сабири Абдельхамид

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 63 Владение мячом, % 37

История личных встреч

Реджина
Асколи

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
2:2
СB
2:1
СB
0:3
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:0
СB
2:1
СB
1:2
СB
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 6 (2) 0.4
Монтальто Адриано 4 (1) 0.27
Менез Жереми 2 0.13
Белломо Никола 1 0.07
Хетемай Перпарим 1 0.07
Ривас Ригоберто 1 0.07
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Бьянки Николо 0 0
Кортиновис Алессандро 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.47
Бидуи Софьян 3 0.2
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.2
Шарич Дарио 2 0.13
Сальви Алессандро 1 0.07
Илиев Атанас 1 0.07
Коллоколо Микеле 1 0.07
Боттегин Эрик 1 0.07
Феличоли Джанфилиппо 1 0.07
Майстро Фабио 0 0
Калигара Фабрицио 0 0
Фаббрини Диего 0 0
Эрамо Мирко 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кризетиг Лоренцо 5 0
Ди Кьяра Джанлука 5 0
Ционек Тьяго 4 0
Бьянки Николо 4 0
Менез Жереми 2 1
Хетемай Перпарим 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Белломо Никола 2 0
Риччи Федерико 2 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Реджини Васко 1 0
Монтальто Адриано 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Лакичевич Иван 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 7 0
Шарич Дарио 5 0
Дионизи Федерико 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Илиев Атанас 3 0
Коллоколо Микеле 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Фаббрини Диего 2 0
Сальви Алессандро 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Калигара Фабрицио 2 0
Бидуи Софьян 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Де Паоли Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
13%
2
17%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
4
50%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
3
20%
3
17%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
4
27%
3
17%
61-75
1
7%
1
6%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
14%
3
17%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
3
21%
4
22%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1
Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4 Лечче - Реджина 2:2 Реджина - Асколи 2:2 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Реджана 2:1
Асколи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1
Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 15 8 5 2 22 - 12 29
2. Лечче 2:1 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
3. Брешия Заявка 14 8 3 3 26 - 17 27
4. Беневенто 2:0 Заявка 15 7 4 4 24 - 13 25
5. Монца 3:1 Заявка 15 6 7 2 18 - 14 25
6. Асколи 2:1 Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
7. Фрозиноне Заявка 15 5 9 1 21 - 13 24
8. Кремонезе Заявка 15 6 5 4 18 - 14 23
9. Реджина 1:2 Заявка 15 6 4 5 15 - 17 22
10. Перуджа Заявка 15 5 7 3 16 - 14 22
11. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
12. Тернана Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
13. Комо Заявка 14 5 5 4 21 - 18 20
14. Парма Заявка 14 4 6 4 18 - 19 18
15. СПАЛ 2013 1:2 Заявка 15 4 5 6 20 - 18 17
16. Козенца 1:3 Заявка 15 4 3 8 14 - 23 15
17. Алессандрия 0:2 Заявка 15 4 2 9 15 - 26 14
18. Кротоне Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
19. Виченца Виртус 0:2 Заявка 15 2 1 12 13 - 29 7
20. Порденоне 2:0 Заявка 15 1 4 10 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 3:1 Заявка 7 6 1 0 13 - 5 19
2. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
3. Лечче 2:1 Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Беневенто 2:0 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5. Кремонезе Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
6. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7. Козенца 1:3 Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Тернана Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Комо Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
10. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Реджина 1:2 Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
12. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 10 - 9 11
13. Алессандрия 0:2 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
15. Перуджа Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16. СПАЛ 2013 1:2 Заявка 8 2 3 3 16 - 13 9
17. Асколи 2:1 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне 2:0 Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус 0:2 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:1 Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Брешия Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
3. Фрозиноне Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
4. Лечче 2:1 Заявка 8 3 4 1 9 - 7 13
5. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
6. Пиза Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Беневенто 2:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 4 11
8. Реджина 1:2 Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
9. Кремонезе Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
10. Парма Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
11. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
12. СПАЛ 2013 1:2 Заявка 7 2 2 3 4 - 5 8
13. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
14. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
15. Монца 3:1 Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус 0:2 Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
17. Алессандрия 0:2 Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне 2:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19. Козенца 1:3 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
20. Кротоне Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Асколи
2.36
3.60
3.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реджина 1:2 Асколи онлайн


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