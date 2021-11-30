Италия: Серия B 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Оресте Гранильо
0:1
2' ГолСабири Абдельхамид
30' Желтая карточкаД'Орацио Томмазо
1:1
36' ПенальтиМонтальто Адриано
48' Желтая карточкаБюхель Марсель
49' Желтая карточкаКортиновис Алессандро
1:2
55' ГолСабири Абдельхамид
61' Желтая карточкаЦионек Тьяго
67' Желтая карточкаСабири Абдельхамид
90' Желтая карточкаКваранта Данило
90' Желтая карточкаДе Паоли Андреа
21
Лариби
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Лариби КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Ход матча
2'
30'
36'
48'
55'
61'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 21
-
64 Владение мячом, % 36
История личных встреч
Реджина
Асколи
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|6 (2)
|0.4
|Монтальто Адриано
|4 (1)
|0.27
|Менез Жереми
|2
|0.13
|Белломо Никола
|1
|0.07
|Хетемай Перпарим
|1
|0.07
|Ривас Ригоберто
|1
|0.07
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Бьянки Николо
|0
|0
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.47
|Бидуи Софьян
|3
|0.2
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.2
|Шарич Дарио
|2
|0.13
|Сальви Алессандро
|1
|0.07
|Илиев Атанас
|1
|0.07
|Коллоколо Микеле
|1
|0.07
|Боттегин Эрик
|1
|0.07
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.07
|Майстро Фабио
|0
|0
|Калигара Фабрицио
|0
|0
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Эрамо Мирко
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кризетиг Лоренцо
|5
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|5
|0
|Ционек Тьяго
|4
|0
|Бьянки Николо
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Хетемай Перпарим
|3
|0
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Белломо Никола
|2
|0
|Риччи Федерико
|2
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Реджини Васко
|1
|0
|Монтальто Адриано
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|7
|0
|Шарич Дарио
|5
|0
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Илиев Атанас
|3
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Сальви Алессандро
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Бидуи Софьян
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
11%
3
21%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
4
44%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
22%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
20
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
3
19%
4
20%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
4
25%
4
20%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
4
25%
3
15%
61-75
1
6%
1
5%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
19%
3
16%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
3
19%
5
26%
31-45
4
25%
3
16%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1
Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4 Лечче - Реджина 2:2 Реджина - Асколи 2:2 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Реджана 2:1
Асколи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1
Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 12
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|3.
|Брешия
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 17
|27
|4.
|Беневенто
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 15
|25
|5.
|Монца
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|6.
|Асколи
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 18
|25
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|9
|1
|21 - 13
|24
|8.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 14
|23
|9.
|Реджина
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 17
|22
|10.
|Перуджа
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 14
|22
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|12.
|Тернана
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|13.
|Комо
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 18
|20
|14.
|Парма
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 19
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 19
|17
|16.
|Козенца
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 24
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|15 - 30
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Козенца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Комо
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|10.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|Перуджа
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|5.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Пиза
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|8.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|9.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|10.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 5
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|14.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1