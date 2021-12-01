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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Рома
0'
1:0
35' Гол
Сванберг Маттиас
38' Желтая карточка
Сориано Роберто
45' Желтая карточка
Абрахам Тэмми
51'
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
11
Ольсен
Сков
Андреас
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
3
Хики
Аарон
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
17
Верету
Жордан
42
Диавара
Амаду
77
Мхитарян
Генрих
92
Эль-Шаарави
Стефан
9
Абрахам
Тэмми
22
Дзаньоло
Николо
Болонья
3-4-2-1
Рома
3-5-2

Ход матча

17'
Сансоне Никола
Арнаутович Марко
 
35'
Сванберг Маттиас
(Домингес Николас)
1:0
38'
Сориано Роберто
 
45'
 
Абрахам Тэмми
46'
 
Перес Карлес
Диавара Амаду

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

История личных встреч

Болонья
Рома

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

25 матчей

12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:5
СA
2:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
5:0
СA
3:3
СA
2:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:1
К
2:0
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.4
Барроу Муса 4 0.27
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.2
Сванберг Маттиас 3 0.2
Теате Артур 2 0.13
Хики Аарон 2 0.13
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Орсолини Риккардо 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 5 0.33
Абрахам Тэмми 4 0.27
Верету Жордан 4 (1) 0.27
Мхитарян Генрих 2 0.13
Эль-Шаарави Стефан 2 0.13
Ибаньес Рожер 2 0.13
Афена-Гьян Феликс 2 0.13
Шомуродов Элдор 1 0.07
Кристанте Бриан 1 0.07
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 3 2
Хики Аарон 5 0
Медель Гари 4 0
Сумаоро Адама 2 1
Арнаутович Марко 3 0
Сванберг Маттиас 3 0
Домингес Николас 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Де Сильвестри Лоренцо 2 0
Сансоне Никола 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Скорупски Лукаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 4 1
Верету Жордан 5 0
Абрахам Тэмми 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Карсдорп Рик 4 0
Манчини Джанлука 4 0
Жозе Моуринью 2 1
Ибаньес Рожер 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Перес Карлес 1 0
Винья Матиас 1 0
Кумбулла Мараш 1 0
Joao Sacramento 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
4
33%
4
31%
76-90

Пропущено

10
12
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
2
20%
4
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
4
50%
3
30%
76-90

Пропущено

14
4
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
3
75%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

20
23
4 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
0
0%
8
35%
31-45
5
25%
3
13%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
8
40%
7
30%
76-90

Пропущено

24
16
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
4%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
7
44%
46-60
5
21%
4
25%
61-75
6
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0
Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0
Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2
Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 11 2 1 30 - 7 35
2. Интер Милан 1:0 Заявка 15 10 4 1 35 - 15 34
3. Милан Заявка 14 10 2 2 30 - 18 32
4. Аталанта Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5. Рома 0:1 Заявка 15 8 1 6 24 - 16 25
6. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
7. Фиорентина Заявка 15 8 0 7 24 - 20 24
8. Болонья 1:0 Заявка 15 7 3 5 21 - 24 24
9. Лацио Заявка 14 6 3 5 25 - 25 21
10. Верона Заявка 15 5 5 5 28 - 25 20
11. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
12. Сассуоло Заявка 14 5 3 6 22 - 21 18
13. Торино Заявка 14 5 2 7 17 - 14 17
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
16. Венеция Заявка 15 4 3 8 12 - 25 15
17. Специя 0:1 Заявка 15 3 2 10 15 - 33 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 17 - 26 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Интер Милан 1:0 Заявка 7 5 2 0 19 - 6 17
3. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
4. Болонья 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
6. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
7. Рома 0:1 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Интер Милан 1:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
3. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома 0:1 Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья 1:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя 0:1 Заявка 8 1 1 6 8 - 24 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • 54'
    Шомуродов слева навесил в руки Скорупски .
  • Замена
    53'
    Замена в составе "Ромы": вместо Стефана Эль-Шаарави на поле вышел Элдор Шомуродов.
  • Травма, повреждение
    52'
    Эль-Шаарави после верховой борьбе с Ольсеном неудачно приземлился на газон. Медики вышли на поле.
  • 51'
    Эль-Шаарави после навеса справа головой не смог в борьбе с соперниками удачно пробить по воротам. Скорупски забрал мяч в руки.
  • Угловой
    50'
    Ольсен от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил Абрахам.
  • 49'
    Удар Дзаньоло с семнадцати метров заблокировал Хики.
  • 48'
    Сориано с дальней дистанции решил пробить по воротам и попал мячом в Сансоне.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Ромы" произошла замена: вместо Амаду Диавара на поле вышел Карлес Перес.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Болонье!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Болонья" - "Рома" - 1:0.
  • 45'
    Дзаньоло с двадцати шести метров пробил в Скорупски.
  • Желтая карточка
    45'
    Абрахам в центре поля ударил рукой в лицо Сванберга и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    45'
    Барроу от углового флага навесил на Домингеса, которому не удалось нанести удар головой.
  • 45'
    Ольсен справа навесил к воротам и заработал угловой удар.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Пайретто в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Дзаньоло на чужой половине поля руками схватил за футболку Сумаоро.
  • Угловой
    44'
    Ещё один угловой удар исполнил Верету. Мяч вынесен на Мхитаряна, который издали пробил выше ворот.
  • Угловой
    43'
    Верету от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили.
  • 42'
    Сванберг слева сделал заброс в штрафную площадь, где Сансоне не смог побороться вверху.
  • 40'
    Теате по левому флангу сделал неудачный заброс вперёд. Мяч улетел за боковую линию поля.
  • Желтая карточка
    39'
    Сориано за отмашку против Мхитаряна у чужой штрафной площади получил жёлтую карточку.
  • 38'
    Хики слева перед чужой штрафной площадью не смог обыграть Карсдорпа.
  • Фол, нарушение
    37'
    Карсдорп на чужой половине поля толкнул в спину Хики.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    СВАНБЕРГ!!! Сванберг с двадцати двух метров отличным ударом отправил мяч в правый нижний угол.
  • 34'
    Скорупски продолжит игру с повязкой на голове.Будем надеяться, что это не скажется на игре голкипера.
  • Травма, повреждение
    33'
    Скорупски при приёме мяча получил удар локтем по голове от Манчини. Медики вышли останавливать кровь голкиперу.
  • Угловой
    33'
    Скорупски забрал мяч в руки после навеса Верету от углового флага.
  • Офсайд
    32'
    Хики слева забежал в офсайд.
  • 32'
    Диавара на чужой половине поля подтолкнул в спину Сансоне.
  • 31'
    Прострел Дзаньоло слева в центр штрафной площади перехватил Тееате.
  • 30'
    Карсдорп справа сделал неточную передачу на Мхитаряна.
  • Офсайд
    29'
    Барроу справа забежал в офсайд.
  • 28'
    Ибаньес не пустил к мячу Барроу после передачи Сориано справа в штрафную площадь.
  • Офсайд
    27'
    Карсдорп справа навесил к воротам, где Абрахам находился в офсайде.
  • 26'
    Сумаоро не смог подстроиться под полёт мяча после подачи Сванберга со штрафного к левой штанге.
  • Фол, нарушение
    25'
    Мхитарян у центрального круга толкнул в спину Сориано.
  • 24'
    Свандерг со штрафного сделал неожиданный заброс вперёд на Домингеса, который не смог остановить мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Верету у центрального круга толкнул в спину Сванберга.
  • 22'
    Ольсен справа от угла штрафной площади пробил по воротам. Патрисиу мяч поймал.
  • 21'
    Мхитарян сделал слишком сильную передачу направо в штрафную площадь на ход Абрахаму.
  • Опасный момент
    20'
    Карсдорп справа навесил на Абрахама, который без помех головой пробил рядом с ближней штангой.
  • 19'
    "Болонья" подержала мяч на чужой половине поля без обострений.
  • Замена
    18'
    Замена в составе "Болоньи": вместо Марко Арнаутовича на поле вышел Никола Сансоне.
  • 17'
    Скорупски забрал мяч в руки после навеса Манчини справа.
  • 16'
    "Рома" продолжает уверенно контролировать мяч на чужой половине поля.
  • Травма, повреждение
    15'
    У Арнаутовича какое-то повреждение. Требуется выход медиков на поле.
  • 14'
    Верету справа со штрафного навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно. Никто из игроков достать мяч не смог.
  • Фол, нарушение
    13'
    Теате на фланге у линии штрафной площади сбил Мхитаряна.
  • 12'
    Арнаутович справа попытался вывести Ольсена к воротам, но Патрисиу на выходе забрал мяч в руки.
  • 11'
    Смоллинг ошибся с передачей вперёд, но сам не позволил Барроу принять передачу от Арнаутовича.
  • 10'
    Баророу с двадцати четырёх метров пробил немного левее центра ворот. Патрисиу без труда остановил мяч.
  • 9'
    Гости больше стараются атаковать флангами, но все попытки доставить мяч в центр прерываются или блокируются игроками "Болоньи".
  • Фол, нарушение
    8'
    Домингес в центре поля зацепил ногу Эль-Шаарави.
  • 7'
    Верету справа с двадцати двух метров пробил левее ворот.
  • 6'
    У Дзаньоло не прошла передача по центру в штрафную площадь на Абрахама.
  • 4'
    Карсдорп на правом фланге не смог остановить мяч после неудачног8о перевода от Дзаньоло слева.
  • 3'
    "Рома" спокойно контролирует мяч в центре поля. Хозяева в активный прессинг не идут.
  • 2'
    "Болонья" играет в полосатых сине-бордовых футболках и белых трусах, "Рома" - в жёлтой форме с диагональной красно-синей полосой спереди.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Ренато Далл'Ара"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Болонья 1:0 Рома онлайн


Прогнозы на матч Болонья 1:0 Рома

Исход игры
Болонья
4.6% (7)
Ничья
14.5% (22)
Рома
80.9% (123)
Тотал 2.5
Больше
67.65% (92)
Меньше
32.35% (44)
Обе команды забьют
Да
80.15% (109)
Нет
19.85% (27)
Популярный счёт
1:2 Рома
52.6% (80)
1:1 Ничья
11.2% (17)
0:1 Рома
10.5% (16)
0:2 Рома
5.9% (9)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:3 Рома
2% (3)
2:1 Болонья
2% (3)
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