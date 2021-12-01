Ольсен от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил Абрахам.

Эль-Шаарави после навеса справа головой не смог в борьбе с соперниками удачно пробить по воротам. Скорупски забрал мяч в руки.

Эль-Шаарави после верховой борьбе с Ольсеном неудачно приземлился на газон. Медики вышли на поле.

Замена в составе "Ромы": вместо Стефана Эль-Шаарави на поле вышел Элдор Шомуродов.

Второй тайм в Болонье!

В перерыве в составе "Ромы" произошла замена: вместо Амаду Диавара на поле вышел Карлес Перес.

Сориано с дальней дистанции решил пробить по воротам и попал мячом в Сансоне.

Первый тайм

— Перерыв! "Болонья" - "Рома" - 1:0.

45' Дзаньоло с двадцати шести метров пробил в Скорупски.

45' Абрахам в центре поля ударил рукой в лицо Сванберга и получил жёлтую карточку.

45' Барроу от углового флага навесил на Домингеса, которому не удалось нанести удар головой.

45' Ольсен справа навесил к воротам и заработал угловой удар.

45' 3 минуты добавил Пайретто в первом тайме.

45' Дзаньоло на чужой половине поля руками схватил за футболку Сумаоро.

44' Ещё один угловой удар исполнил Верету. Мяч вынесен на Мхитаряна, который издали пробил выше ворот.

43' Верету от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили.

42' Сванберг слева сделал заброс в штрафную площадь, где Сансоне не смог побороться вверху.

40' Теате по левому флангу сделал неудачный заброс вперёд. Мяч улетел за боковую линию поля.

39' Сориано за отмашку против Мхитаряна у чужой штрафной площади получил жёлтую карточку.

38' Хики слева перед чужой штрафной площадью не смог обыграть Карсдорпа.

37' Карсдорп на чужой половине поля толкнул в спину Хики.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

СВАНБЕРГ!!! Сванберг с двадцати двух метров отличным ударом отправил мяч в правый нижний угол.

34' Скорупски продолжит игру с повязкой на голове.Будем надеяться, что это не скажется на игре голкипера.

33' Скорупски при приёме мяча получил удар локтем по голове от Манчини. Медики вышли останавливать кровь голкиперу.

33' Скорупски забрал мяч в руки после навеса Верету от углового флага.

32' Хики слева забежал в офсайд.

32' Диавара на чужой половине поля подтолкнул в спину Сансоне.

31' Прострел Дзаньоло слева в центр штрафной площади перехватил Тееате.

30' Карсдорп справа сделал неточную передачу на Мхитаряна.

29' Барроу справа забежал в офсайд.

28' Ибаньес не пустил к мячу Барроу после передачи Сориано справа в штрафную площадь.

27' Карсдорп справа навесил к воротам, где Абрахам находился в офсайде.

26' Сумаоро не смог подстроиться под полёт мяча после подачи Сванберга со штрафного к левой штанге.

25' Мхитарян у центрального круга толкнул в спину Сориано.

24' Свандерг со штрафного сделал неожиданный заброс вперёд на Домингеса, который не смог остановить мяч.

23' Верету у центрального круга толкнул в спину Сванберга.

22' Ольсен справа от угла штрафной площади пробил по воротам. Патрисиу мяч поймал.

21' Мхитарян сделал слишком сильную передачу направо в штрафную площадь на ход Абрахаму.

20' Карсдорп справа навесил на Абрахама, который без помех головой пробил рядом с ближней штангой.

19' "Болонья" подержала мяч на чужой половине поля без обострений.

18' Замена в составе "Болоньи": вместо Марко Арнаутовича на поле вышел Никола Сансоне.

17' Скорупски забрал мяч в руки после навеса Манчини справа.

16' "Рома" продолжает уверенно контролировать мяч на чужой половине поля.

15' У Арнаутовича какое-то повреждение. Требуется выход медиков на поле.

14' Верету справа со штрафного навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно. Никто из игроков достать мяч не смог.

13' Теате на фланге у линии штрафной площади сбил Мхитаряна.

12' Арнаутович справа попытался вывести Ольсена к воротам, но Патрисиу на выходе забрал мяч в руки.

11' Смоллинг ошибся с передачей вперёд, но сам не позволил Барроу принять передачу от Арнаутовича.

10' Баророу с двадцати четырёх метров пробил немного левее центра ворот. Патрисиу без труда остановил мяч.

9' Гости больше стараются атаковать флангами, но все попытки доставить мяч в центр прерываются или блокируются игроками "Болоньи".

8' Домингес в центре поля зацепил ногу Эль-Шаарави.

7' Верету справа с двадцати двух метров пробил левее ворот.

6' У Дзаньоло не прошла передача по центру в штрафную площадь на Абрахама.

4' Карсдорп на правом фланге не смог остановить мяч после неудачног8о перевода от Дзаньоло слева.

3' "Рома" спокойно контролирует мяч в центре поля. Хозяева в активный прессинг не идут.

2' "Болонья" играет в полосатых сине-бордовых футболках и белых трусах, "Рома" - в жёлтой форме с диагональной красно-синей полосой спереди.