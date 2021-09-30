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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
 
Позже

Стадион:
Рома

История личных встреч

Болонья
Рома

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

25 матчей

12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:5
СA
2:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
5:0
СA
3:3
СA
2:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:1
К
2:0
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.43
Барроу Муса 4 0.29
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.21
Сванберг Маттиас 2 0.14
Теате Артур 2 0.14
Хики Аарон 2 0.14
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Орсолини Риккардо 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Домингес Николас 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 5 0.36
Абрахам Тэмми 4 0.29
Верету Жордан 4 (1) 0.29
Мхитарян Генрих 2 0.14
Эль-Шаарави Стефан 2 0.14
Ибаньес Рожер 2 0.14
Афена-Гьян Феликс 2 0.14
Шомуродов Элдор 1 0.07
Кристанте Бриан 1 0.07
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 2 2
Хики Аарон 5 0
Медель Гари 4 0
Сумаоро Адама 2 1
Арнаутович Марко 3 0
Сванберг Маттиас 3 0
Домингес Николас 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Де Сильвестри Лоренцо 2 0
Сансоне Никола 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Скорупски Лукаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 4 1
Верету Жордан 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Карсдорп Рик 4 0
Абрахам Тэмми 4 0
Манчини Джанлука 4 0
Жозе Моуринью 2 1
Ибаньес Рожер 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Перес Карлес 1 0
Винья Матиас 1 0
Кумбулла Мараш 1 0
Joao Sacramento 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
4
33%
4
31%
76-90

Пропущено

10
12
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
2
20%
4
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
4
50%
3
30%
76-90

Пропущено

14
4
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
3
75%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

20
23
4 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
0
0%
8
35%
31-45
5
25%
3
13%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
8
40%
7
30%
76-90

Пропущено

24
16
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
4%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
7
44%
46-60
5
21%
4
25%
61-75
6
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0
Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0
Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2
Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 11 2 1 30 - 7 35
2. Милан Заявка 14 10 2 2 30 - 18 32
3. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
4. Аталанта Заявка 14 8 4 2 28 - 17 28
5. Рома Заявка 14 8 1 5 24 - 15 25
6. Ювентус Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
7. Фиорентина Заявка 14 7 0 7 21 - 19 21
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 20 - 24 21
9. Лацио Заявка 14 6 3 5 25 - 25 21
10. Верона Заявка 14 5 4 5 28 - 25 19
11. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
12. Сассуоло Заявка 14 5 3 6 22 - 21 18
13. Торино Заявка 14 5 2 7 17 - 14 17
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 14 4 3 7 20 - 26 15
16. Венеция Заявка 14 4 3 7 12 - 21 15
17. Специя Заявка 14 3 2 9 15 - 32 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 17 - 26 10
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
6. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
3. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2021, осталось 2 дня 11 часов 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Болонья 2.5% (1)
    X 15% (6)
    Рома 82.5% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Рома
    3.26
    3.70
    2.31
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    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Болонья - Рома онлайн


    Прогнозы на матч Болонья - Рома

    Исход игры
    Болонья
    2.6% (1)
    Ничья
    15.4% (6)
    Рома
    82.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.36% (29)
    Меньше
    25.64% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (34)
    Нет
    12.82% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    66.7% (26)
    1:1 Ничья
    12.8% (5)
    0:1 Рома
    10.3% (4)
    1:3 Рома
    5.1% (2)
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