Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Ренато Далл'Ара
История личных встреч
Болонья
Рома
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
25 матчей
12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|6 (2)
|0.43
|Барроу Муса
|4
|0.29
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.21
|Сванберг Маттиас
|2
|0.14
|Теате Артур
|2
|0.14
|Хики Аарон
|2
|0.14
|Сориано Роберто
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0.36
|Абрахам Тэмми
|4
|0.29
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.29
|Мхитарян Генрих
|2
|0.14
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.14
|Ибаньес Рожер
|2
|0.14
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.14
|Шомуродов Элдор
|1
|0.07
|Кристанте Бриан
|1
|0.07
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|2
|2
|Хики Аарон
|5
|0
|Медель Гари
|4
|0
|Сумаоро Адама
|2
|1
|Арнаутович Марко
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|4
|1
|Верету Жордан
|5
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Карсдорп Рик
|4
|0
|Абрахам Тэмми
|4
|0
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Жозе Моуринью
|2
|1
|Ибаньес Рожер
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
4
33%
4
31%
76-90
Пропущено
10
12
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
2
20%
4
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
4
50%
3
30%
76-90
Пропущено
14
4
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
3
75%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
20
23
4 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
0
0%
8
35%
31-45
5
25%
3
13%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
8
40%
7
30%
76-90
Пропущено
24
16
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
4%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
7
44%
46-60
5
21%
4
25%
61-75
6
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0
Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0
Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2
Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|30 - 7
|35
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|30 - 18
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|4.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 17
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 15
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|21 - 19
|21
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 24
|21
|9.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 25
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|28 - 25
|19
|11.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 21
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 14
|17
|14.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 32
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|17 - 26
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 29
|8
|20.
|Кальяри
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья - Рома
Исход игры
Болонья
2.6% (1)
Ничья
15.4% (6)
Рома
82.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
74.36% (29)
Меньше
25.64% (10)
Обе команды забьют
Да
87.18% (34)
Нет
12.82% (5)
Популярный счёт
1:2 Рома
66.7% (26)
1:1 Ничья
12.8% (5)
0:1 Рома
10.3% (4)
1:3 Рома
5.1% (2)
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