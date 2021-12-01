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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
0:3
Второй тайм: 68'

Стадион:
Милан
0'
0:1
10' Гол
Ибрагимович Златан
32' Желтая карточка
Габбия Маттео
0:2
45' Гол
Мессьяс Жуниор
0:3
61' Гол
Мессьяс Жуниор
67' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
68'
57
Сиригу
Сальваторе
3
Ванхесден
Зиньо
5
Мазиелло
Андреа
15
Васкес
Хоан
18
Гильоне
Паоло
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
65
Ровелла
Николо
50
Камбьясо
Андреа
24
Бьянки
Флавио
20
Экубан
Калеб
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
30
Мессьяс
Жуниор
10
Диас
Браим
33
Крунич
Раде
11
Ибрагимович
Златан
Дженоа
3-5-2
Милан
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Габбия Маттео
Кьяер Симон
10'
0:1
Ибрагимович Златан
32'
 
Габбия Маттео
45'
0:2
Мессьяс Жуниор
46'
 
Флоренци Алессандро
Габбия Маттео
46'
Эрнани Азеведо
Стураро Стефано
 
60'
 
Пеллегри Пьетро
Ибрагимович Златан
61'
0:3
Мессьяс Жуниор
(Диас Браим)
62'
Гальдамес Пабло
Бадель Милан
 
62'
Пандев Горан
Бьянки Флавио
 
67'
Мазиелло Андреа
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

История личных встреч

Дженоа
Милан

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

27 матчей

25.9%
18.5%
55.6%
7 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
5:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 6 0.4
Кришито Доменико 5 (5) 0.33
Фарес Мохамед 2 0.13
Кайседо Фелипе 1 0.07
Камбьясо Андреа 1 0.07
Васкес Хоан 1 0.07
Бьянки Флавио 1 0.07
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 6 0.4
Леау Рафаэл 4 0.27
Жиру Оливье 4 (1) 0.27
Диас Браим 3 0.2
Калабрия Давиде 2 0.13
Тонали Сандро 2 0.13
Мессьяс Жуниор 2 0.13
Кесси Франк 2 (2) 0.13
Тео Эрнандес 1 0.07
Ребич Анте 1 0.07
Беннасер Исмаэль 1 0.07
Романьоли Алессио 1 0.07
Мальдини Даниэль 1 0.07
Салемакерс Алексис 0 0
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Стураро Стефано 3 0
Васкес Хоан 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Каллон Яя 3 0
Мазиелло Андреа 2 0
Дестро Маттиа 2 0
Максимович Никола 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Ровелла Николо 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бадель Милан 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 4 1
Тонали Сандро 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Кьяер Симон 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Бакайоко Тьемуэ 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Кесси Франк 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
16
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
5
71%
5
31%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
6
55%
76-90

Забито

11
13
1 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
9%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
5
45%
2
15%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
21%
3
38%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Забито

18
29
2 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
1
6%
4
14%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
10
56%
7
24%
76-90

Пропущено

25
19
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
16%
5
26%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
8
32%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0
Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1
Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 15 12 2 1 32 - 7 38
2. Милан 3:0 Заявка 15 11 2 2 33 - 18 35
3. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 36 - 15 34
4. Аталанта Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5. Рома Заявка 15 8 1 6 24 - 16 25
6. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
7. Фиорентина Заявка 15 8 0 7 24 - 20 24
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 21 - 24 24
9. Лацио Заявка 14 6 3 5 25 - 25 21
10. Верона Заявка 15 5 5 5 28 - 25 20
11. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
12. Сассуоло 0:2 Заявка 15 5 3 7 22 - 23 18
13. Торино Заявка 14 5 2 7 17 - 14 17
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
16. Венеция Заявка 15 4 3 8 12 - 25 15
17. Специя Заявка 15 3 2 10 15 - 34 11
18. Дженоа 0:3 Заявка 15 1 7 7 17 - 29 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
3. Милан 3:0 Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
4. Болонья Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
6. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
7. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло 0:2 Заявка 8 2 2 4 8 - 10 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа 0:3 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан 3:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
3. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
4. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
7. Сассуоло 0:2 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Дженоа 0:3 Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • 68'
    Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Дженоа", Пеллегри в борьбе с соперниками не смог зацепиться за мяч. 
  • Желтая карточка
    67'
    Защитник "Дженоа" Андреа Мазиелло получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Мазиелло нарушил правила против Мессьяса. 
  • 66'
    Игроки "Дженоа" перехватили контроль над мячом, но вновь у них не получается пройти дальше центра поля. 
  • Офсайд
    65'
    Диас при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ход Пеллегри по левой половине поля, форвард "Милана" оказался в офсайде. 
  • Замена
    64'
    Вторую подряд замену провёл Андрей Шевченко. Вместо Милана Баделя на поле вышел Пабло Гальдамес. 
  • Замена
    63'
    В составе "Дженоа" произошла замена. Вместо Флавио Бьянки на поле вышел Горан Пандев. 
  • 2 гола - дубль!
    62'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:3!!! Мессьяс!!! Тео прошёл к штрафной площади по левому флангу, а затем Эрнандес выполнил передачу в центр штрафной площади, Диас в свою очередь отправил мяч на правый угол штрафной площади, а уже оттуда Мессьяс точно пробил под левую штангу. 
  • Замена
    61'
    В составе "Милана" произошла замена. Вместо Златана Ибрагимовича на поле вышел Пьетро Пеллегри. 
  • 60'
    Гильоне с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    59'
    Мазиелло ошибся с передачей к радиусу штрафной площади с правого фланга на своей половине поля, Крунич в итоге перехватил мяч и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    58'
    Теперь уже Гильоне в центре поля нарушил правила против Крунича. Вновь игроки "Милана" никуда не стали спешить при розыгрыше стандарта. 
  • Фол, нарушение
    57'
    Мазиелло в центре поля нарушил правила против Диаса. Игроки "Милана" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 56'
    Перешла у нас немного игра в центр поля, пока с мячом в основном находятся футболисты "Милана", которые пытаются сбить темп матча. 
  • 55'
    Болельщики "Дженоа" сейчас достаточно активно поддерживают свою команду, они понимают, что их команда ещё вполне способна бороться с "Миланом". 
  • 54'
    Гильоне на правом фланге из аута забросил мяч на правый угол штрафной площади, Экубан зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, Меньян поймал его без особого труда. 
  • Фол, нарушение
    53'
    Крунич перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Дженоа", правила были нарушены против Ванхесдена. 
  • 52'
    Эрнани попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Тео полузащитник "Дженоа" упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Опасный момент
    51'
    Ровелла со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Эрнани головой пробил в правый угол ворот, Меньян в прыжке вытянул мяч практически из девятки, а затем мяч в падении через себя из вратарской выбил Томори. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Мессьяс на левом фланге нарушил правила против Ровеллы. "Дженоа" тщательно готовится к стандарту. 
  • Опасный момент
    49'
    Диас по центру прошёл к радиусу штрафной площади, далее Браим выполнил передачу к правому углу штрафной площади, оттуда Флоренци выполнил подачу в центр штрафной площади, Ибрагимович не смог как следует подстроиться под мяч, в итоге при ударе по воротам в касание Златан направил его точно в руки Сиригу. 
  • Замена
    48'
    Стефано Пиоли после перерыва провёл обратную замену. Вместо Маттиа Габбия на поле вышел Алессандро Флоренци. 
  • Замена
    47'
    В составе "Дженоа" после перерыва произошла замена. Вместо Стефана Стураро на поле вышел Эрнани Азеведо. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Будем надеяться, что у "Дженоа" ещё есть какие-то заготовки, чтобы осложнить жизнь "Милану" в этот вечер. При своих болельщиках команде Андрея Шевченко нужно попытаться забить хотя бы один гол, но для этого нужно более бережно относиться к своим моментам. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Милан" в Генуе уверенно переигрывает местный "Дженоа" со счётом 2:0. Пока команда Стефано Пиоли полностью доминирует над более слабым соперником. Видно, что у команды Андрея Шевченко есть желание бороться, но всё же разница в классе сильно сказывает в этот вечер. 
  • 45'
    Ибрагимович выполнил передачу вперёд на ход Калюлю, Пьер попытался войти в штрафную площадь, но переиграть Васкеса ему не удалось. 
  • 45'
    Не так давно Жуниор Мессьяс забил первый гол за "Милан" в Лиге чемпионов в ворота мадридского "Атлетико", а теперь Мессьяс забил и первый гол в Серии А за свой новый клуб. 
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Мессьяс!!! Калюлю с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, оттуда Тонали выполнил передачу в центр штрафной площади, Крунич пробил по воротам, мяч от защитника "Дженоа" отскочил на правый угол штрафной площади, где оказался Мессьяс, который здорово пробил головой в левый угол ворот, Сиригу ничего не смог поделать. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавил Юан Лука Сакки к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Гильоне с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бьянки в касание пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Опасный момент
    43'
    Ибрагимович из центра поля выполнил передачу на ход Диасу по правой половине поля, Браим при входе в штрафную площадь раскачал Васкеса и затем пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 42'
    "Дженоа" удалось доставить мяч в центр штрафной площади с правого фланга, но Экубан под давлением защитников "Милана" не смог пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Габбия в центре поля нарушил правила против Бьянки. "Дженоа" вновь долго разыгрывал стандарт. 
  • 40'
    Заканчивается постепенно первый тайм, видимо "Дженоа" отыграться до перерыва не получится, но команде Андрея Шевченко главное не получить второй мяч в свои ворота. 
  • 39'
    Кесси с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Гильоне грамотно подставил ногу и блокировал попытку. 
  • 38'
    Кесси с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Мессьяс подработал мяч и пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Сиригу. 
  • 37'
    Диас ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, но затем Браим передержал мяч и упустил момент для удара по воротам. 
  • 36'
    Васкес выполнил передачу на ход Ровелле по левому флангу, Калюлю прочитал момент и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Против Ровеллы были нарушены правила в центре поля. На этот раз игрокам "Дженоа" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • Офсайд
    34'
    Гильоне из глубины поля выполнил передачу вперёд на Бьянки, Флавио опрометчиво пропустил мяч на Экубана, который был в офсайде. 
  • 33'
    Ровелла со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Ибрагимович головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Желтая карточка
    32'
    Защитник "Милана" Маттео Габбия получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля в борьбе за верховой мяч против Бьянки. 
  • 31'
    Калюлю выполнил передачу на ход Мессьясу по правому флангу, Васкес грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • 30'
    Пока футболисты "Дженоа" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля у них пройти не получается. 
  • 29'
    "Дженоа" регулярно старается играть в высоком прессинге, команда Андрея Шевченко понимает, что жаться к своим воротам нет никакого смысла. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Тонали в борьбе за мяч на половине поля "Дженоа" прихватил Ровеллу, Юан Лука Сакки дал справедливый свисток в пользу команды из Генуи.  
  • 27'
    Ровелла с левого фланга сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной, но Меньян всё контролировал. 
  • 26'
    Ровелла с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мазиелло в борьбе с соперником не смог как следует головой пробить по воротам, в итоге мяч у левого угла вратарской выловил Меньян. 
  • 25'
    Камбьясо прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Мессьяса и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Тонали в центре поля нарушил правила против Бьянки. Игроки "Дженоа" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Стураро в центре поля нарушил правила против Тео. "Милан" не стал спешить при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    22'
    Тонали с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Диас нарушил правила в борьбе за верховой мяч. 
  • 21'
    Диас с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской на Тео, Стураро в подкате выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Васкес в центре поля довольно грубо сыграл против Тонали. Юан Лука Сакки решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Травма, повреждение
    19'
    Камбьясо в прошлом эпизоде в борьбе за верховой мяч у левого угла вратарской получил по носу от Тео, Юан Лука Сакки вновь оставил эпизод без внимания. У Андреа при этом рассечение. 
  • Опасный момент
    18'
    Тонали с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Ибрагимович в касание пробил по воротам, но Златан толком не попал по мячу, при этом ошибся и Гильоне при выносе мяча от линии вратарской, получился обратный пас на Ибрагимовича, Златан в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    17'
    Тонали с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Дженоа" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • 16'
    Тонали с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Мессьяс выиграл борьбу за мяч у Васкеса и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Ибрагимович пробил по воротам, Мазиелло успел подставить ногу, мяч ушёл на угловой. 
  • Судья
    15'
    Тео на правом фланге заплёл ноги Гильоне, но Юан Лука Сакки почему-то показал, что нужно играть дальше. 
  • 14'
    Очень много на поле борьбы у нас сегодня, но видно, что "Дженоа" играет с большим энтузиазмом. 
  • 13'
    Из центра поля последовал очередной неудачный заброс в штрафную площадь "Милана", на этот раз Меньян немного размялся при игре на выходе. 
  • 12'
    Бадель из центра поля выполнил передачу на ход Экубану по правому флангу, мяч полетел слишком сильно, Меньян вышел за пределы штрафной площади и дал ему уйти за лицевую линию поля. 
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Ибрагимович!!! Златан Ибрагимович со стандарта отлично пробил в правый угол ворот, Сиригу даже не прыгнул за мячом. 
  • Угловой
    10'
    Тонали с углового на этот раз покатил мяч низом к линии штрафной площади на Калюлю, Пьер получил мяч всё же далековато от штрафной, но защитник "Милана" решился на удар по воротам, мяч попал в руку Эукбану, Юан Лука Сакки всё видел и дал свисток в пользу гостей. 
  • 9'
    Ибрагимович пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Мазиелло и ушёл на очередной корнер. 
  • Угловой
    8'
    Угловой у ворот "Дженоа". Тонали выполнил подачу в центр штрафной площади, Ибрагимович в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам. 
  • Замена
    7'
    В составе "Милана" произошла замена. Вместо Симона Кьяера на поле вышел Маттео Габбия. 
  • 6'
    Кьяер получил повреждение колена и не сможет продолжить игру. На носилках унесли с поля защитника "Милана". В составе гостей уже готовится замена. 
  • Травма, повреждение
    5'
    Кьяер в борьбе с Бьянки в центре поля получил повреждение, вышли на поле врачи "Милана", пауза в игре. 
  • Опасный момент
    4'
    За счёт высокого прессинга в штрафной площади "Милана" Камбьясо получил шанс ещё раз пробить по воротам, на этот раз Андреа отправил мяч в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 3'
    Камбьясо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Милана". 
  • 2'
    Бьянки при проходе вперёд по левому флангу попытался отыграться с Ровелла, но ответная передача у Николо вышла не самой лучшей, мяч ушёл за спину Флавио. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. Команде Андрея Шевченко нужно стараться отобрать очки у "Милана", чтобы улучшить свои шансы в борьбе за выживание, а "Милану" конечно же нужно исправиться после поражения от "Сассуоло" и продолжать погоню за "Наполи" и "Интером". 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Дженоа 0:3 Милан онлайн


Прогнозы на матч Дженоа 0:3 Милан

Исход игры
Дженоа
6% (9)
Ничья
6.7% (10)
Милан
87.2% (130)
Тотал 2.5
Больше
68.66% (92)
Меньше
31.34% (42)
Обе команды забьют
Да
72.39% (97)
Нет
27.61% (37)
Популярный счёт
1:2 Милан
50.3% (75)
0:2 Милан
11.4% (17)
0:1 Милан
11.4% (17)
1:3 Милан
5.4% (8)
1:1 Ничья
5.4% (8)
2:1 Дженоа
2% (3)
0:3 Милан
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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