Диас при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ход Пеллегри по левой половине поля, форвард "Милана" оказался в офсайде.

Игроки "Дженоа" перехватили контроль над мячом, но вновь у них не получается пройти дальше центра поля.

Защитник "Дженоа" Андреа Мазиелло получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Мазиелло нарушил правила против Мессьяса.

Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Дженоа", Пеллегри в борьбе с соперниками не смог зацепиться за мяч.

Начинается второй тайм. Будем надеяться, что у "Дженоа" ещё есть какие-то заготовки, чтобы осложнить жизнь "Милану" в этот вечер. При своих болельщиках команде Андрея Шевченко нужно попытаться забить хотя бы один гол, но для этого нужно более бережно относиться к своим моментам.

В составе "Дженоа" после перерыва произошла замена. Вместо Стефана Стураро на поле вышел Эрнани Азеведо.

Диас по центру прошёл к радиусу штрафной площади, далее Браим выполнил передачу к правому углу штрафной площади, оттуда Флоренци выполнил подачу в центр штрафной площади, Ибрагимович не смог как следует подстроиться под мяч, в итоге при ударе по воротам в касание Златан направил его точно в руки Сиригу.

Мессьяс на левом фланге нарушил правила против Ровеллы. "Дженоа" тщательно готовится к стандарту.

Ровелла со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Эрнани головой пробил в правый угол ворот, Меньян в прыжке вытянул мяч практически из девятки, а затем мяч в падении через себя из вратарской выбил Томори.

Эрнани попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Тео полузащитник "Дженоа" упустил мяч за лицевую линию поля.

Крунич перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Дженоа", правила были нарушены против Ванхесдена.

Гильоне на правом фланге из аута забросил мяч на правый угол штрафной площади, Экубан зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, Меньян поймал его без особого труда.

Болельщики "Дженоа" сейчас достаточно активно поддерживают свою команду, они понимают, что их команда ещё вполне способна бороться с "Миланом".

Перешла у нас немного игра в центр поля, пока с мячом в основном находятся футболисты "Милана", которые пытаются сбить темп матча.

Мазиелло в центре поля нарушил правила против Диаса. Игроки "Милана" не стали спешить при розыгрыше мяча.

Теперь уже Гильоне в центре поля нарушил правила против Крунича. Вновь игроки "Милана" никуда не стали спешить при розыгрыше стандарта.

Мазиелло ошибся с передачей к радиусу штрафной площади с правого фланга на своей половине поля, Крунич в итоге перехватил мяч и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Гильоне с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Г-О-О-О-О-Л! 0:3!!! Мессьяс!!! Тео прошёл к штрафной площади по левому флангу, а затем Эрнандес выполнил передачу в центр штрафной площади, Диас в свою очередь отправил мяч на правый угол штрафной площади, а уже оттуда Мессьяс точно пробил под левую штангу.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Милан" в Генуе уверенно переигрывает местный "Дженоа" со счётом 2:0. Пока команда Стефано Пиоли полностью доминирует над более слабым соперником. Видно, что у команды Андрея Шевченко есть желание бороться, но всё же разница в классе сильно сказывает в этот вечер.

45' Ибрагимович выполнил передачу вперёд на ход Калюлю, Пьер попытался войти в штрафную площадь, но переиграть Васкеса ему не удалось.

45' Не так давно Жуниор Мессьяс забил первый гол за "Милан" в Лиге чемпионов в ворота мадридского "Атлетико", а теперь Мессьяс забил и первый гол в Серии А за свой новый клуб.

45' Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Мессьяс!!! Калюлю с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, оттуда Тонали выполнил передачу в центр штрафной площади, Крунич пробил по воротам, мяч от защитника "Дженоа" отскочил на правый угол штрафной площади, где оказался Мессьяс, который здорово пробил головой в левый угол ворот, Сиригу ничего не смог поделать.

45' Четыре минуты добавил Юан Лука Сакки к основному времени первого тайма.

44' Гильоне с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бьянки в касание пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

43' Ибрагимович из центра поля выполнил передачу на ход Диасу по правой половине поля, Браим при входе в штрафную площадь раскачал Васкеса и затем пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

42' "Дженоа" удалось доставить мяч в центр штрафной площади с правого фланга, но Экубан под давлением защитников "Милана" не смог пробить по воротам.

41' Габбия в центре поля нарушил правила против Бьянки. "Дженоа" вновь долго разыгрывал стандарт.

40' Заканчивается постепенно первый тайм, видимо "Дженоа" отыграться до перерыва не получится, но команде Андрея Шевченко главное не получить второй мяч в свои ворота.

39' Кесси с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Гильоне грамотно подставил ногу и блокировал попытку.

38' Кесси с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Мессьяс подработал мяч и пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Сиригу.

37' Диас ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, но затем Браим передержал мяч и упустил момент для удара по воротам.

36' Васкес выполнил передачу на ход Ровелле по левому флангу, Калюлю прочитал момент и перехватил мяч.

35' Против Ровеллы были нарушены правила в центре поля. На этот раз игрокам "Дженоа" не удалось быстро разыграть стандарт.

34' Гильоне из глубины поля выполнил передачу вперёд на Бьянки, Флавио опрометчиво пропустил мяч на Экубана, который был в офсайде.

33' Ровелла со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Ибрагимович головой выбил мяч подальше от своих ворот.

32' Защитник "Милана" Маттео Габбия получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля в борьбе за верховой мяч против Бьянки.

31' Калюлю выполнил передачу на ход Мессьясу по правому флангу, Васкес грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

30' Пока футболисты "Дженоа" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля у них пройти не получается.

29' "Дженоа" регулярно старается играть в высоком прессинге, команда Андрея Шевченко понимает, что жаться к своим воротам нет никакого смысла.

28' Тонали в борьбе за мяч на половине поля "Дженоа" прихватил Ровеллу, Юан Лука Сакки дал справедливый свисток в пользу команды из Генуи.

27' Ровелла с левого фланга сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной, но Меньян всё контролировал.

26' Ровелла с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мазиелло в борьбе с соперником не смог как следует головой пробить по воротам, в итоге мяч у левого угла вратарской выловил Меньян.

25' Камбьясо прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Мессьяса и ушёл на угловой.

24' Тонали в центре поля нарушил правила против Бьянки. Игроки "Дженоа" достаточно быстро разыграли стандарт.

23' Стураро в центре поля нарушил правила против Тео. "Милан" не стал спешить при розыгрыше мяча.

22' Тонали с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Диас нарушил правила в борьбе за верховой мяч.

21' Диас с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской на Тео, Стураро в подкате выбил мяч на угловой.

20' Васкес в центре поля довольно грубо сыграл против Тонали. Юан Лука Сакки решил обойтись без жёлтой карточки.

19' Камбьясо в прошлом эпизоде в борьбе за верховой мяч у левого угла вратарской получил по носу от Тео, Юан Лука Сакки вновь оставил эпизод без внимания. У Андреа при этом рассечение.

18' Тонали с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Ибрагимович в касание пробил по воротам, но Златан толком не попал по мячу, при этом ошибся и Гильоне при выносе мяча от линии вратарской, получился обратный пас на Ибрагимовича, Златан в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

17' Тонали с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Дженоа" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

16' Тонали с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Мессьяс выиграл борьбу за мяч у Васкеса и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Ибрагимович пробил по воротам, Мазиелло успел подставить ногу, мяч ушёл на угловой.

15' Тео на правом фланге заплёл ноги Гильоне, но Юан Лука Сакки почему-то показал, что нужно играть дальше.

14' Очень много на поле борьбы у нас сегодня, но видно, что "Дженоа" играет с большим энтузиазмом.

13' Из центра поля последовал очередной неудачный заброс в штрафную площадь "Милана", на этот раз Меньян немного размялся при игре на выходе.

12' Бадель из центра поля выполнил передачу на ход Экубану по правому флангу, мяч полетел слишком сильно, Меньян вышел за пределы штрафной площади и дал ему уйти за лицевую линию поля.

11' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Ибрагимович!!! Златан Ибрагимович со стандарта отлично пробил в правый угол ворот, Сиригу даже не прыгнул за мячом.

10' Тонали с углового на этот раз покатил мяч низом к линии штрафной площади на Калюлю, Пьер получил мяч всё же далековато от штрафной, но защитник "Милана" решился на удар по воротам, мяч попал в руку Эукбану, Юан Лука Сакки всё видел и дал свисток в пользу гостей.

9' Ибрагимович пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Мазиелло и ушёл на очередной корнер.

8' Угловой у ворот "Дженоа". Тонали выполнил подачу в центр штрафной площади, Ибрагимович в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам.

7' В составе "Милана" произошла замена. Вместо Симона Кьяера на поле вышел Маттео Габбия.

6' Кьяер получил повреждение колена и не сможет продолжить игру. На носилках унесли с поля защитника "Милана". В составе гостей уже готовится замена.

5' Кьяер в борьбе с Бьянки в центре поля получил повреждение, вышли на поле врачи "Милана", пауза в игре.

4' За счёт высокого прессинга в штрафной площади "Милана" Камбьясо получил шанс ещё раз пробить по воротам, на этот раз Андреа отправил мяч в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

3' Камбьясо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Милана".

2' Бьянки при проходе вперёд по левому флангу попытался отыграться с Ровелла, но ответная передача у Николо вышла не самой лучшей, мяч ушёл за спину Флавио.