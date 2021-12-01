Италия: Серия A 2021-2022
0:3
Второй тайм: 68'
Стадион: Луиджи Феррарис
0:1
10' ГолИбрагимович Златан
32' Желтая карточкаГаббия Маттео
0:2
45' ГолМессьяс Жуниор
0:3
61' ГолМессьяс Жуниор
67' Желтая карточкаМазиелло Андреа
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
20
Экубан
Калеб
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
10
Диас
Браим
33
Крунич
Раде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Экубан КалебНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шевченко Андрей
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Конти АндреаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
10'
32'
45'
0:2
61'
0:3
67'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
История личных встреч
Дженоа
Милан
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
27 матчей
25.9%
18.5%
55.6%
7 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|6
|0.4
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.33
|Фарес Мохамед
|2
|0.13
|Кайседо Фелипе
|1
|0.07
|Камбьясо Андреа
|1
|0.07
|Васкес Хоан
|1
|0.07
|Бьянки Флавио
|1
|0.07
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагимович Златан
|6
|0.4
|Леау Рафаэл
|4
|0.27
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.27
|Диас Браим
|3
|0.2
|Калабрия Давиде
|2
|0.13
|Тонали Сандро
|2
|0.13
|Мессьяс Жуниор
|2
|0.13
|Кесси Франк
|2 (2)
|0.13
|Тео Эрнандес
|1
|0.07
|Ребич Анте
|1
|0.07
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.07
|Романьоли Алессио
|1
|0.07
|Мальдини Даниэль
|1
|0.07
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бираски Давиде
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Васкес Хоан
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Ровелла Николо
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Бадель Милан
|1
|0
|Экубан Калеб
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|4
|1
|Тонали Сандро
|3
|0
|Романьоли Алессио
|1
|1
|Кьяер Симон
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
16
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
5
71%
5
31%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
6
55%
76-90
Забито
11
13
1 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
9%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
5
45%
2
15%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
21%
3
38%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Забито
18
29
2 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
1
6%
4
14%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
10
56%
7
24%
76-90
Пропущено
25
19
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
16%
5
26%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
8
32%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0
Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1
Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|2:0 Заявка
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|Милан
|3:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 18
|35
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 15
|34
|4.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|24 - 16
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|24 - 20
|24
|8.
|Болонья
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 24
|24
|9.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 25
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|11.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 23
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 14
|17
|14.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 25
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 34
|11
|18.
|Дженоа
|0:3 Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 29
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|2:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|3.
|Милан
|3:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|4.
|Болонья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|6.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|10.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|11.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|0:3 Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|2:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|2.
|Милан
|3:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|7.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Дженоа
|0:3 Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Дженоа 0:3 Милан
Исход игры
Дженоа
6% (9)
Ничья
6.7% (10)
Милан
87.2% (130)
Тотал 2.5
Больше
68.66% (92)
Меньше
31.34% (42)
Обе команды забьют
Да
72.39% (97)
Нет
27.61% (37)
Популярный счёт
1:2 Милан
50.3% (75)
0:2 Милан
11.4% (17)
0:1 Милан
11.4% (17)
1:3 Милан
5.4% (8)
1:1 Ничья
5.4% (8)
2:1 Дженоа
2% (3)
0:3 Милан
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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