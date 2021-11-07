Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
История личных встреч
Дженоа
Милан
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
27 матчей
25.9%
18.5%
55.6%
7 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|6
|0.43
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.36
|Фарес Мохамед
|2
|0.14
|Кайседо Фелипе
|1
|0.07
|Камбьясо Андреа
|1
|0.07
|Васкес Хоан
|1
|0.07
|Бьянки Флавио
|1
|0.07
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагимович Златан
|5
|0.36
|Леау Рафаэл
|4
|0.29
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.29
|Диас Браим
|3
|0.21
|Калабрия Давиде
|2
|0.14
|Тонали Сандро
|2
|0.14
|Кесси Франк
|2 (2)
|0.14
|Тео Эрнандес
|1
|0.07
|Ребич Анте
|1
|0.07
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.07
|Романьоли Алессио
|1
|0.07
|Мальдини Даниэль
|1
|0.07
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бираски Давиде
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Васкес Хоан
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Ровелла Николо
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Бадель Милан
|1
|0
|Экубан Калеб
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|4
|1
|Тонали Сандро
|3
|0
|Романьоли Алессио
|1
|1
|Кьяер Симон
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
16
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
5
71%
5
31%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
6
55%
76-90
Забито
11
13
1 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
9%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
5
45%
2
15%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
21%
3
38%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Забито
18
29
2 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
1
6%
4
14%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
10
56%
7
24%
76-90
Пропущено
25
19
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
16%
5
26%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
8
32%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0
Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1
Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|30 - 7
|35
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|30 - 18
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|4.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 17
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 15
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|21 - 19
|21
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 24
|21
|9.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 25
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|28 - 25
|19
|11.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 21
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 14
|17
|14.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 32
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|17 - 26
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 29
|8
|20.
|Кальяри
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Дженоа - Милан
Исход игры
Дженоа
2.5% (1)
Ничья
10% (4)
Милан
87.5% (35)
Тотал 2.5
Больше
73.68% (28)
Меньше
26.32% (10)
Обе команды забьют
Да
78.95% (30)
Нет
21.05% (8)
Популярный счёт
1:2 Милан
60% (24)
0:2 Милан
10% (4)
1:1 Ничья
10% (4)
0:1 Милан
5% (2)
0:3 Милан
5% (2)
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