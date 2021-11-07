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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
 
Позже

Стадион:
Милан

История личных встреч

Дженоа
Милан

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

27 матчей

25.9%
18.5%
55.6%
7 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
5:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 6 0.43
Кришито Доменико 5 (5) 0.36
Фарес Мохамед 2 0.14
Кайседо Фелипе 1 0.07
Камбьясо Андреа 1 0.07
Васкес Хоан 1 0.07
Бьянки Флавио 1 0.07
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 5 0.36
Леау Рафаэл 4 0.29
Жиру Оливье 4 (1) 0.29
Диас Браим 3 0.21
Калабрия Давиде 2 0.14
Тонали Сандро 2 0.14
Кесси Франк 2 (2) 0.14
Тео Эрнандес 1 0.07
Ребич Анте 1 0.07
Беннасер Исмаэль 1 0.07
Романьоли Алессио 1 0.07
Мальдини Даниэль 1 0.07
Салемакерс Алексис 0 0
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Стураро Стефано 3 0
Васкес Хоан 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Каллон Яя 3 0
Мазиелло Андреа 2 0
Дестро Маттиа 2 0
Максимович Никола 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Ровелла Николо 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бадель Милан 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 4 1
Тонали Сандро 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Кьяер Симон 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Бакайоко Тьемуэ 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Кесси Франк 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
16
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
5
71%
5
31%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
6
55%
76-90

Забито

11
13
1 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
9%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
5
45%
2
15%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
21%
3
38%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Забито

18
29
2 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
1
6%
4
14%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
10
56%
7
24%
76-90

Пропущено

25
19
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
16%
5
26%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
8
32%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0
Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1
Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 11 2 1 30 - 7 35
2. Милан Заявка 14 10 2 2 30 - 18 32
3. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
4. Аталанта Заявка 14 8 4 2 28 - 17 28
5. Рома Заявка 14 8 1 5 24 - 15 25
6. Ювентус Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
7. Фиорентина Заявка 14 7 0 7 21 - 19 21
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 20 - 24 21
9. Лацио Заявка 14 6 3 5 25 - 25 21
10. Верона Заявка 14 5 4 5 28 - 25 19
11. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
12. Сассуоло Заявка 14 5 3 6 22 - 21 18
13. Торино Заявка 14 5 2 7 17 - 14 17
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 14 4 3 7 20 - 26 15
16. Венеция Заявка 14 4 3 7 12 - 21 15
17. Специя Заявка 14 3 2 9 15 - 32 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 17 - 26 10
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
6. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
3. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2021, осталось 2 дня 14 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Дженоа 2.5% (1)
    X 10% (4)
    Милан 87.5% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Милан
    4.64
    4.25
    1.82
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Дженоа - Милан онлайн


    Прогнозы на матч Дженоа - Милан

    Исход игры
    Дженоа
    2.5% (1)
    Ничья
    10% (4)
    Милан
    87.5% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.68% (28)
    Меньше
    26.32% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (30)
    Нет
    21.05% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    60% (24)
    0:2 Милан
    10% (4)
    1:1 Ничья
    10% (4)
    0:1 Милан
    5% (2)
    0:3 Милан
    5% (2)
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