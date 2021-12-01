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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Специя
0'
31' Желтая карточка
Манай Рей
1:0
36' Гол
Гальярдини Роберто
44' Желтая карточка
Мартинес Лаутаро
51'
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
37
Шкриньяр
Милан
32
Димарко
Федерико
2
Дюмфрис
Дензел
5
Гальярдини
Роберто
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
19
Корреа
Хоакин
10
Мартинес
Лаутаро
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
15
Христов
Петко
28
Эрлич
Мартин
14
Кивиор
Якуб
13
Реца
Аркадиуш
8
Коваленко
Виктор
7
Сала
Джакопо
11
Гьяси
Эммануэль
29
Сальседо
Эдди
9
Манай
Рей
Интер Милан
3-5-2
Специя
5-3-2

Ход матча

31'
 
Манай Рей
36'
Гальярдини Роберто
(Мартинес Лаутаро)
1:0
44'
Мартинес Лаутаро
 
46'
 
Бастони Симоне
Реца Аркадиуш
46'
 
Феррер Сальвадор
Амьен-Аду Кельвен

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

История личных встреч

Интер Милан
Специя

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 7 (2) 0.47
Джеко Эдин 7 0.47
Чалханоглу Хакан 4 (2) 0.27
Корреа Хоакин 4 0.27
Перишич Иван 3 (1) 0.2
Димарко Федерико 2 0.13
Шкриньяр Милан 2 0.13
Барелла Николо 1 0.07
Видаль Артуро 1 0.07
Дармиан Маттео 1 0.07
Гальярдини Роберто 1 0.07
Д'Амброзио Данило 1 0.07
Весино Матиас 1 0.07
Санчес Алексис 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Брозович Марсело 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 0.2
Бастони Симоне 2 0.13
Гьяси Эммануэль 2 0.13
Нзола М'Бала 2 0.13
Коваленко Виктор 1 0.07
Бурабия Мехди 1 0.07
Сала Джакопо 1 0.07
Стрелец Давид 1 0.07
Антист Жанис 1 0.07
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 1
Брозович Марсело 3 0
Чалханоглу Хакан 3 0
Барелла Николо 3 0
Мартинес Лаутаро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Видаль Артуро 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Ханданович Самир 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 5 0
Николау Димитрис 5 0
Бастони Симоне 2 1
Феррер Сальвадор 3 0
Амьен-Аду Кельвен 1 1
Сала Джакопо 2 0
Манай Рей 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Христов Петко 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Проведель Иван 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
4
22%
5
56%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
1
6%
3
33%
76-90

Пропущено

6
22
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
0
0%
4
18%
1-15
2
33%
1
5%
16-30
1
17%
6
27%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
3
50%
3
14%
76-90

Забито

17
6
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
4
24%
3
50%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
33%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Забито

35
15
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
0 Не забивали 5
6
17%
5
33%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
5
14%
1
7%
31-45
6
17%
4
27%
46-60
7
20%
0
0%
61-75
6
17%
5
33%
76-90

Пропущено

14
32
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
7%
4
13%
1-15
4
29%
2
6%
16-30
2
14%
7
22%
31-45
1
7%
3
9%
46-60
1
7%
9
28%
61-75
5
36%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1
Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0
Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0
Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 11 2 1 30 - 7 35
2. Интер Милан 1:0 Заявка 15 10 4 1 35 - 15 34
3. Милан Заявка 14 10 2 2 30 - 18 32
4. Аталанта Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5. Рома 0:1 Заявка 15 8 1 6 24 - 16 25
6. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
7. Фиорентина Заявка 15 8 0 7 24 - 20 24
8. Болонья 1:0 Заявка 15 7 3 5 21 - 24 24
9. Лацио Заявка 14 6 3 5 25 - 25 21
10. Верона Заявка 15 5 5 5 28 - 25 20
11. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
12. Сассуоло Заявка 14 5 3 6 22 - 21 18
13. Торино Заявка 14 5 2 7 17 - 14 17
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
16. Венеция Заявка 15 4 3 8 12 - 25 15
17. Специя 0:1 Заявка 15 3 2 10 15 - 33 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 17 - 26 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Интер Милан 1:0 Заявка 7 5 2 0 19 - 6 17
3. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
4. Болонья 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
6. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
7. Рома 0:1 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Интер Милан 1:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
3. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома 0:1 Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья 1:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя 0:1 Заявка 8 1 1 6 8 - 24 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    52'
    Аут с левого фланга далеко вбросили миланцы, и едва не прошла скидка к вратарской площади на Мартинеса, но всё же не успел до мяча добраться аргентинец.
  • Опасный момент
    51'
    Мартинес с дальней дистанции пробивал в правый нижний угол ворот, но Проведель всё видел, и в эффектном броске сумел намертво поймать игровой снаряд.
  • 50'
    Гальярдини выполнял на этот раз вертикальный пас на правый край штрафной площади, но партнёры оказались не готовы, и мяч просто прикатился к ногам Проведеля.
  • 49'
    Чуть выше старается играть в прессинге "Специя" после перерыва, но пока это никаких дивидендов не приносит.
  • 48'
    От правого угла штрафной площади по воротам попытался пробить Гальярдини, но серьёзно промахнулся. Недоволен Перишич таким действием партнёра по команде.
  • Замена
    47'
    Двойная замена в составе "Специи" произошла в перерыве: вместо Аркадиуша Рецы и Кельвена Амьена-Аду на поле вышли Симоне Бастони и Сальвадор Феррер.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Интер" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! В концовке тайма первый угловой заработали гости. И после подачи стандарта головой с линии вратарской площади пробивал Амьен-Аду, но Ханданович чудом среагировал и спас свою команду.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • Желтая карточка
    44'
    Мартинес нарушил правила у чужой штрафной площади, после чего дал волю эмоциям, и за неспортивное поведение нападающий получил в свой пассив жёлтую карточку.
  • Угловой
    43'
    Отбилась "Специя" после подачи углового с правого фланга, после чего даже попыталась выбежать в контратаку, но безуспешно.
  • Опасный момент
    42'
    ОПАСНО! Передача на Корреа прошла в штрафную площадь, который на сила пробивал с 14 метров, но Кивиор в подкате сумел всё-таки блокировать выстрел, хотя мяч рикошетом едва всё-таки не вошёл в ворота.
  • 41'
    В нормальном настроении болельщики "Интера" на трибунах. Большинство из них улыбаются, несмотря на то, что команда сегодня не радует фееричной игрой.
  • 40'
    Спокойно сейчас катают мяч поперёк поля на чужой половине миланцы, практически не испытывая прессинга со стороны соперника.
  • 39'
    Команда Тиаго Мотты вряд ли что-то решится предпринимать в концовке первого тайма, и будут стараться хотя бы не пропустить второй мяч в свои ворота, чтобы сохранить интригу.
  • 38'
    Продолжает "Интер" атаковать после забитого гола. Дюмфрис сейчас выполнял прострел в штрафную площадку с правого фланга, но защитники "Специи" вынесли мяч в аут.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Роберто Гальярдини!!!
    Можно немного успокоиться болельщикам миланцев. После передачи с правого края, Мартинес элегантно пяткой переадресовал мяч дальше в темп на Гальярдини, который с 15-ти метров уложил игровой снаряд в левый нижний угол ворот.
  • 35'
    Постепенно первый тайм приближается к своему завершению, а у "Интера" практически ничего не получается. Начали уже нервничать болельщики "нерадзурри".
  • Опасный момент
    34'
    Классный пас пяткой на левый край штрафной площади от Димарко прошёл на Перишича, но тот выполнил прострел в центр в противоход Корреа.
  • Травма, повреждение
    33'
    Потребовалась Дюмфрису медицинская помощь после предыдущего эпизода - надо заморозить парню повреждённое место.
  • Желтая карточка
    32'
    Грубо против Дюмфриса сыграл Манай, врезав в незащищённую часть ноги, за что заслуженно получил жёлтую карточку.
  • 30'
    Димарко решил попытать счастья дальним ударом. Получилось очень мощно, но мяч при этом улетел лишь высоко на трибуны.
  • 29'
    Активный Дюмфрис пробивал сейчас мощно с левой ноги, сместившись с правого фланга в центр, и палил по воротам соперника, но Проведель кулаками мяч парировал.
  • 28'
    Дюмфрис на правом фланге попытался финтом избавиться от Салы, но тот всё же чисто выбил мяч из-под ног голландца, и "Интер" в этой атаке даже угловой не заработал.
  • Опасный момент
    27'
    Мартинес с правого фланга сместился в центр, отдал короткий пас на Мартинеса, который пробивал с 22 метров, но мяч полетел чуть мимо левого нижнего угла ворот.
  • Угловой
    26'
    Угловой с правого фланга снова подал Чалханоглу, но на этот раз он запустил мяч слишком высоко наш штрафной площадкой.
  • Фол, нарушение
    25'
    Димарко в середине поля грубовато врезал по ногам соперника, за что вполне мог получать жёлтую карточку, но арбитр решил ограничиться устным внушением.
  • 23'
    В ответной атаке Брозович также пробивал с дистанции, но мяч блокировал свой же партнёр по команде Корреа, который неудачно попытался сработать на подправлении.
  • Опасный момент
    22'
    Сала пробил по воротам метров с 28, но не очень мощно получилось, да ещё и практически по центру мяч следовал, так что Ханданович легко справился.
  • 21'
    Сальседо и Манай пытались по очереди пробивать по воротам Хандановича из-за пределов штрафной площади, но обе попытки были блокированы защитниками "Интера".
  • 20'
    Не стали подавать мяч в чужую штрафную площадку подопечные Тиаго Мотты, решив разыграть мяч накоротке.
  • Фол, нарушение
    19'
    Впервые "Специя" перешла уже в полноценную позиционную атаку, и в глубине поля был заработан гостями штрафной удар.
  • Фол, нарушение
    18'
    Перишич на левом фланге атаки обострял игру, но со стороны Корреа был зафиксирован фол, который не по правилам ставил заслон сопернику, который стремился преследовать хорвата.
  • 17'
    Активно себя ведёт у кромки поля главные тренер "Интера", слегка нарушая пределы технической зоны. Но четвёртый арбитр на это пока что закрывает глаза.
  • 16'
    Гости впервые пересекли с мячом центральную линию поля, но совсем ненадолго, после чего была допущена потеря.
  • 15'
    Начинают взвинчивать темп постепенно подопечные Симоне Индзаги, стараясь растягивать массированные оборонительные порядки соперника.
  • Угловой
    14'
    Ещё один угловой на правом фланге заработан "чёрно-синими". После хитрого розыгрыша Брозович пробивал с края штрафной площади, но мяч попал в защитника, после чего миланцы нарушили правила.
  • Угловой
    13'
    На правом фланге угловой заработали хозяева поля. Чалханоглу снова выполнял подачу на ближнюю штангу, которая опять была отбита соперниками.
  • Фол, нарушение
    12'
    Брозович теперь на чужой половине поля нарушил правила. "Специи" на руку, что игра так часто прерывается - можно спокойно переводить дыхание, готовясь к новым атакам соперника.
  • Офсайд
    11'
    Длинный заброс к линии штрафной площади прошёл на Перишича, который головой сбрасывал мяч под удар Корреа, который палил с ходу, но выстрел был блокирован, после чего судьи зафиксировали офсайд у Ивана.
  • Опасный момент
    10'
    ОПАСНО! Мартинес нашёл вертикальной передачей Корреа в полукружии штрафной площади соперника, и последний пробивал на исполнение в правый верхний угол, но немного промахнулся. 
  • 9'
    Перишич с дальней дистанции решил с лёту пробить по воротам соперника, но не удалось хорвату нормально поймать мяч на ногу, из-за чего снаряд полетел ближе к правому угловому флажку.
  • 8'
    Усилили шумовую поддержку болельщики "Интера", которым, конечно, хочется поскорее увидеть первый мяч в воротах гостей из Специи.
  • Фол, нарушение
    7'
    В глубине поля штрафной удар заработали миланцы, ближе к правому флангу. Разыгран был мяч накоротке, после чего последовала перепасовка поперёк поля, и подключившиеся в чужую штрафную площадь защитники "Интера" были вынуждены вернуться назад.
  • 6'
    Гости пока что не пытаются огрызаться контратаками, продолжая трудиться только на разрушение игры соперника.
  • Угловой
    5'
    Первый угловой на левом фланге хозяева поля заработали, стараниями Корреа. Со стандарта последовала подача на ближнюю штангу, но там борьбу выиграли защитники "Специи".
  • Фол, нарушение
    4'
    Гальярдини потерял мяч на своей половине поля, после чего сбил в подкате Салу, стараясь отработать в ответном отборе.
  • 3'
    "Интер" не собирается включать максимальные скорости с первых минут матча. Если получится, "чёрно-синие" постараются обыграть одного из аутсайдеров чемпионата просто на классе.
  • 2'
    Гости, разумеется, сразу всем составом обосновались на своей половине поля, готовясь отражать многочисленные позиционные атаки соперника.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Интер Милан 1:0 Специя онлайн


Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Специя

Исход игры
Интер Милан
99.3% (144)
Ничья
0% (0)
Специя
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.36% (69)
Меньше
49.64% (68)
Обе команды забьют
Да
24.82% (34)
Нет
75.18% (103)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
44.1% (64)
3:0 Интер Милан
21.4% (31)
3:1 Интер Милан
12.4% (18)
2:1 Интер Милан
6.9% (10)
4:0 Интер Милан
2.8% (4)
4:1 Интер Милан
2.8% (4)
1:0 Интер Милан
2.1% (3)
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