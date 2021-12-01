Интер выходит в своём сильнейшем составе.Так, что перекатывания мяча и его контроля не будет.А просто... Ещё
Стивидор #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|0.47
|Джеко Эдин
|7
|0.47
|Чалханоглу Хакан
|4 (2)
|0.27
|Корреа Хоакин
|4
|0.27
|Перишич Иван
|3 (1)
|0.2
|Димарко Федерико
|2
|0.13
|Шкриньяр Милан
|2
|0.13
|Барелла Николо
|1
|0.07
|Видаль Артуро
|1
|0.07
|Дармиан Маттео
|1
|0.07
|Гальярдини Роберто
|1
|0.07
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.07
|Весино Матиас
|1
|0.07
|Санчес Алексис
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|Брозович Марсело
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|3
|0.2
|Бастони Симоне
|2
|0.13
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.13
|Нзола М'Бала
|2
|0.13
|Коваленко Виктор
|1
|0.07
|Бурабия Мехди
|1
|0.07
|Сала Джакопо
|1
|0.07
|Стрелец Давид
|1
|0.07
|Антист Жанис
|1
|0.07
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Брозович Марсело
|3
|0
|Чалханоглу Хакан
|3
|0
|Барелла Николо
|3
|0
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|5
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Бастони Симоне
|2
|1
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|1
|Сала Джакопо
|2
|0
|Манай Рей
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|30 - 7
|35
|2.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|35 - 15
|34
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|30 - 18
|32
|4.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|Рома
|0:1 Заявка
|15
|8
|1
|6
|24 - 16
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|24 - 20
|24
|8.
|Болонья
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 24
|24
|9.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 25
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|11.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 21
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 14
|17
|14.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 25
|15
|17.
|Специя
|0:1 Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 33
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|17 - 26
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|19 - 6
|17
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|4.
|Болонья
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|6.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|7.
|Рома
|0:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|10.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|11.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|0:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 24
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3