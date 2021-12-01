От правого угла штрафной площади по воротам попытался пробить Гальярдини, но серьёзно промахнулся. Недоволен Перишич таким действием партнёра по команде.

Чуть выше старается играть в прессинге "Специя" после перерыва, но пока это никаких дивидендов не приносит.

Гальярдини выполнял на этот раз вертикальный пас на правый край штрафной площади, но партнёры оказались не готовы, и мяч просто прикатился к ногам Проведеля.

Мартинес с дальней дистанции пробивал в правый нижний угол ворот, но Проведель всё видел, и в эффектном броске сумел намертво поймать игровой снаряд.

Аут с левого фланга далеко вбросили миланцы, и едва не прошла скидка к вратарской площади на Мартинеса, но всё же не успел до мяча добраться аргентинец.

Двойная замена в составе "Специи" произошла в перерыве: вместо Аркадиуша Рецы и Кельвена Амьена-Аду на поле вышли Симоне Бастони и Сальвадор Феррер.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Интер" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...

45' ОПАСНО! В концовке тайма первый угловой заработали гости. И после подачи стандарта головой с линии вратарской площади пробивал Амьен-Аду, но Ханданович чудом среагировал и спас свою команду.

45' 1 минута компенсирована.

44' Мартинес нарушил правила у чужой штрафной площади, после чего дал волю эмоциям, и за неспортивное поведение нападающий получил в свой пассив жёлтую карточку.

43' Отбилась "Специя" после подачи углового с правого фланга, после чего даже попыталась выбежать в контратаку, но безуспешно.

42' ОПАСНО! Передача на Корреа прошла в штрафную площадь, который на сила пробивал с 14 метров, но Кивиор в подкате сумел всё-таки блокировать выстрел, хотя мяч рикошетом едва всё-таки не вошёл в ворота.

41' В нормальном настроении болельщики "Интера" на трибунах. Большинство из них улыбаются, несмотря на то, что команда сегодня не радует фееричной игрой.

40' Спокойно сейчас катают мяч поперёк поля на чужой половине миланцы, практически не испытывая прессинга со стороны соперника.

39' Команда Тиаго Мотты вряд ли что-то решится предпринимать в концовке первого тайма, и будут стараться хотя бы не пропустить второй мяч в свои ворота, чтобы сохранить интригу.

38' Продолжает "Интер" атаковать после забитого гола. Дюмфрис сейчас выполнял прострел в штрафную площадку с правого фланга, но защитники "Специи" вынесли мяч в аут.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Роберто Гальярдини!!!

Можно немного успокоиться болельщикам миланцев. После передачи с правого края, Мартинес элегантно пяткой переадресовал мяч дальше в темп на Гальярдини, который с 15-ти метров уложил игровой снаряд в левый нижний угол ворот.

35' Постепенно первый тайм приближается к своему завершению, а у "Интера" практически ничего не получается. Начали уже нервничать болельщики "нерадзурри".

34' Классный пас пяткой на левый край штрафной площади от Димарко прошёл на Перишича, но тот выполнил прострел в центр в противоход Корреа.

33' Потребовалась Дюмфрису медицинская помощь после предыдущего эпизода - надо заморозить парню повреждённое место.

32' Грубо против Дюмфриса сыграл Манай, врезав в незащищённую часть ноги, за что заслуженно получил жёлтую карточку.

30' Димарко решил попытать счастья дальним ударом. Получилось очень мощно, но мяч при этом улетел лишь высоко на трибуны.

29' Активный Дюмфрис пробивал сейчас мощно с левой ноги, сместившись с правого фланга в центр, и палил по воротам соперника, но Проведель кулаками мяч парировал.

28' Дюмфрис на правом фланге попытался финтом избавиться от Салы, но тот всё же чисто выбил мяч из-под ног голландца, и "Интер" в этой атаке даже угловой не заработал.

27' Мартинес с правого фланга сместился в центр, отдал короткий пас на Мартинеса, который пробивал с 22 метров, но мяч полетел чуть мимо левого нижнего угла ворот.

26' Угловой с правого фланга снова подал Чалханоглу, но на этот раз он запустил мяч слишком высоко наш штрафной площадкой.

25' Димарко в середине поля грубовато врезал по ногам соперника, за что вполне мог получать жёлтую карточку, но арбитр решил ограничиться устным внушением.

23' В ответной атаке Брозович также пробивал с дистанции, но мяч блокировал свой же партнёр по команде Корреа, который неудачно попытался сработать на подправлении.

22' Сала пробил по воротам метров с 28, но не очень мощно получилось, да ещё и практически по центру мяч следовал, так что Ханданович легко справился.

21' Сальседо и Манай пытались по очереди пробивать по воротам Хандановича из-за пределов штрафной площади, но обе попытки были блокированы защитниками "Интера".

20' Не стали подавать мяч в чужую штрафную площадку подопечные Тиаго Мотты, решив разыграть мяч накоротке.

19' Впервые "Специя" перешла уже в полноценную позиционную атаку, и в глубине поля был заработан гостями штрафной удар.

18' Перишич на левом фланге атаки обострял игру, но со стороны Корреа был зафиксирован фол, который не по правилам ставил заслон сопернику, который стремился преследовать хорвата.

17' Активно себя ведёт у кромки поля главные тренер "Интера", слегка нарушая пределы технической зоны. Но четвёртый арбитр на это пока что закрывает глаза.

16' Гости впервые пересекли с мячом центральную линию поля, но совсем ненадолго, после чего была допущена потеря.

15' Начинают взвинчивать темп постепенно подопечные Симоне Индзаги, стараясь растягивать массированные оборонительные порядки соперника.

14' Ещё один угловой на правом фланге заработан "чёрно-синими". После хитрого розыгрыша Брозович пробивал с края штрафной площади, но мяч попал в защитника, после чего миланцы нарушили правила.

13' На правом фланге угловой заработали хозяева поля. Чалханоглу снова выполнял подачу на ближнюю штангу, которая опять была отбита соперниками.

12' Брозович теперь на чужой половине поля нарушил правила. "Специи" на руку, что игра так часто прерывается - можно спокойно переводить дыхание, готовясь к новым атакам соперника.

11' Длинный заброс к линии штрафной площади прошёл на Перишича, который головой сбрасывал мяч под удар Корреа, который палил с ходу, но выстрел был блокирован, после чего судьи зафиксировали офсайд у Ивана.

10' ОПАСНО! Мартинес нашёл вертикальной передачей Корреа в полукружии штрафной площади соперника, и последний пробивал на исполнение в правый верхний угол, но немного промахнулся.

9' Перишич с дальней дистанции решил с лёту пробить по воротам соперника, но не удалось хорвату нормально поймать мяч на ногу, из-за чего снаряд полетел ближе к правому угловому флажку.

8' Усилили шумовую поддержку болельщики "Интера", которым, конечно, хочется поскорее увидеть первый мяч в воротах гостей из Специи.

7' В глубине поля штрафной удар заработали миланцы, ближе к правому флангу. Разыгран был мяч накоротке, после чего последовала перепасовка поперёк поля, и подключившиеся в чужую штрафную площадь защитники "Интера" были вынуждены вернуться назад.

6' Гости пока что не пытаются огрызаться контратаками, продолжая трудиться только на разрушение игры соперника.

5' Первый угловой на левом фланге хозяева поля заработали, стараниями Корреа. Со стандарта последовала подача на ближнюю штангу, но там борьбу выиграли защитники "Специи".

4' Гальярдини потерял мяч на своей половине поля, после чего сбил в подкате Салу, стараясь отработать в ответном отборе.

3' "Интер" не собирается включать максимальные скорости с первых минут матча. Если получится, "чёрно-синие" постараются обыграть одного из аутсайдеров чемпионата просто на классе.

2' Гости, разумеется, сразу всем составом обосновались на своей половине поля, готовясь отражать многочисленные позиционные атаки соперника.