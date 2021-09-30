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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Специя

История личных встреч

Интер Милан
Специя

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 7 0.5
Мартинес Лаутаро 7 (2) 0.5
Чалханоглу Хакан 4 (2) 0.29
Корреа Хоакин 4 0.29
Перишич Иван 3 (1) 0.21
Димарко Федерико 2 0.14
Шкриньяр Милан 2 0.14
Барелла Николо 1 0.07
Видаль Артуро 1 0.07
Дармиан Маттео 1 0.07
Д'Амброзио Данило 1 0.07
Весино Матиас 1 0.07
Санчес Алексис 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Брозович Марсело 0 0
Гальярдини Роберто 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 0.21
Бастони Симоне 2 0.14
Гьяси Эммануэль 2 0.14
Нзола М'Бала 2 0.14
Коваленко Виктор 1 0.07
Бурабия Мехди 1 0.07
Сала Джакопо 1 0.07
Стрелец Давид 1 0.07
Антист Жанис 1 0.07
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 1
Брозович Марсело 3 0
Чалханоглу Хакан 3 0
Барелла Николо 3 0
Джеко Эдин 2 0
Видаль Артуро 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Ханданович Самир 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 5 0
Николау Димитрис 5 0
Бастони Симоне 2 1
Феррер Сальвадор 3 0
Амьен-Аду Кельвен 1 1
Сала Джакопо 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Христов Петко 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Проведель Иван 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Манай Рей 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
4
22%
5
56%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
1
6%
3
33%
76-90

Пропущено

6
22
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
0
0%
4
18%
1-15
2
33%
1
5%
16-30
1
17%
6
27%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
3
50%
3
14%
76-90

Забито

17
6
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
4
24%
3
50%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
33%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Забито

35
15
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
0 Не забивали 5
6
17%
5
33%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
5
14%
1
7%
31-45
6
17%
4
27%
46-60
7
20%
0
0%
61-75
6
17%
5
33%
76-90

Пропущено

14
32
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
7%
4
13%
1-15
4
29%
2
6%
16-30
2
14%
7
22%
31-45
1
7%
3
9%
46-60
1
7%
9
28%
61-75
5
36%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1
Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0
Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0
Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 11 2 1 30 - 7 35
2. Милан Заявка 14 10 2 2 30 - 18 32
3. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
4. Аталанта Заявка 14 8 4 2 28 - 17 28
5. Рома Заявка 14 8 1 5 24 - 15 25
6. Ювентус Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
7. Фиорентина Заявка 14 7 0 7 21 - 19 21
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 20 - 24 21
9. Лацио Заявка 14 6 3 5 25 - 25 21
10. Верона Заявка 14 5 4 5 28 - 25 19
11. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
12. Сассуоло Заявка 14 5 3 6 22 - 21 18
13. Торино Заявка 14 5 2 7 17 - 14 17
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 14 4 3 7 20 - 26 15
16. Венеция Заявка 14 4 3 7 12 - 21 15
17. Специя Заявка 14 3 2 9 15 - 32 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 17 - 26 10
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
6. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
3. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2021, осталось 2 дня 11 часов 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Интер Милан 100% (40)
    X 0% (0)
    Специя 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Специя
    1.24
    7.50
    15.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Интер Милан - Специя онлайн


    Прогнозы на матч Интер Милан - Специя

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Специя
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (13)
    Меньше
    66.67% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    17.95% (7)
    Нет
    82.05% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    61.5% (24)
    3:0 Интер Милан
    12.8% (5)
    2:1 Интер Милан
    7.7% (3)
    3:1 Интер Милан
    7.7% (3)
    1:0 Интер Милан
    5.1% (2)
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