Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Сан-Сиро
История личных встреч
Интер Милан
Специя
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|7
|0.5
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|0.5
|Чалханоглу Хакан
|4 (2)
|0.29
|Корреа Хоакин
|4
|0.29
|Перишич Иван
|3 (1)
|0.21
|Димарко Федерико
|2
|0.14
|Шкриньяр Милан
|2
|0.14
|Барелла Николо
|1
|0.07
|Видаль Артуро
|1
|0.07
|Дармиан Маттео
|1
|0.07
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.07
|Весино Матиас
|1
|0.07
|Санчес Алексис
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|Брозович Марсело
|0
|0
|Гальярдини Роберто
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|3
|0.21
|Бастони Симоне
|2
|0.14
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.14
|Нзола М'Бала
|2
|0.14
|Коваленко Виктор
|1
|0.07
|Бурабия Мехди
|1
|0.07
|Сала Джакопо
|1
|0.07
|Стрелец Давид
|1
|0.07
|Антист Жанис
|1
|0.07
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Брозович Марсело
|3
|0
|Чалханоглу Хакан
|3
|0
|Барелла Николо
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|5
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Бастони Симоне
|2
|1
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|1
|Сала Джакопо
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Манай Рей
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
4
22%
5
56%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
1
6%
3
33%
76-90
Пропущено
6
22
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
0
0%
4
18%
1-15
2
33%
1
5%
16-30
1
17%
6
27%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
3
50%
3
14%
76-90
Забито
17
6
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
4
24%
3
50%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
33%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
2
25%
4
40%
76-90
Забито
35
15
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
0 Не забивали 5
6
17%
5
33%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
5
14%
1
7%
31-45
6
17%
4
27%
46-60
7
20%
0
0%
61-75
6
17%
5
33%
76-90
Пропущено
14
32
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
7%
4
13%
1-15
4
29%
2
6%
16-30
2
14%
7
22%
31-45
1
7%
3
9%
46-60
1
7%
9
28%
61-75
5
36%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1
Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0
Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0
Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|30 - 7
|35
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|30 - 18
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|4.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 17
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 15
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|21 - 19
|21
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 24
|21
|9.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 25
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|28 - 25
|19
|11.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 21
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 14
|17
|14.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 32
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|17 - 26
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 29
|8
|20.
|Кальяри
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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Прогнозы на матч Интер Милан - Специя
Исход игры
Интер Милан
100% (39)
Ничья
0% (0)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (13)
Меньше
66.67% (26)
Обе команды забьют
Да
17.95% (7)
Нет
82.05% (32)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
61.5% (24)
3:0 Интер Милан
12.8% (5)
2:1 Интер Милан
7.7% (3)
3:1 Интер Милан
7.7% (3)
1:0 Интер Милан
5.1% (2)
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