В очередной раз ошибается Лосано при передаче на чужой половине поля. Высокий процент брака у мексиканца сегодня.

Фабиан Руис лежит на газоне. Врач "Наполи" вышел на поле и характерным жестом показал - нужна замена.

Игроки "Сассуло" стали больше времени проводить с мячом, но всё это происходит вдали от штрафной площади "Наполи".

Скамачча с левой части чужой штрафной пробил низом из-под защитника - Оспина без проблем забрал мяч в руки.

Замена Инсинье не может не удивлять. Что случилось с капитаном "Наполи"? Травма? Либо это просто игровое решение Лучано Спаллетти?

"Наполи" в первом тайме смотрелся интереснее, но по ударам в створ "Сассуоло" оказался лучше - 3:1. Посмотрим, что будет во втором тайме.

Траоре слева прорвался в штрафную и переадресовал мяч в центр. У Распадоли был шанс пробить, но не сориентировался он после рикошета - мяч просто ударился в игрока "Сассуоло".

Берарди пытался убрать Кулибали на замахе у чужой штрафной, но защитник "Наполи" чётко сыграл в отборе, не нарушая правил.

Лоботка плотно пробил со средней дистанции, но Консильи справился со своей работой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Фабиан РУИС!!! Контрпрессинг приносит успех гостям. Отобрали мяч игроки "Наполи" около чужой штрафной, Зелиньски сделал пас справа в центр на Руиса, и тот с линии штрафной площади точно пробил низом!

Стоит отметить действия Мертенса в отборе у чужой штрафной в эпизоде с голом. Бельгиец ещё и по лицу получил, но всё в порядке с ним.

Показали нам повтор гола Руиса. Классный момент он поймал для удара - из-за под Кирикеша, в противоход Консильи...

Берарди получает жёлтую карточку за фол на чужой половине поля. Грубо врезался игрок "Сассуоло" в Ррахмани.

Непонятно, почему спорит Берарди. Он выпрыгнул и плечом ударил соперника в лицо. Ррахмани получает помощь медиков.

В последние минуты игра стала более зажигательной в плане борьбы, стыков и фолов. Дальше должно быть ещё интереснее.

Траоре на левом фланге атаки "Сассуоло" не смог пройти Лоботку. Пока что у "Сассуоло" ничего не клеится в атаке.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Дрис МЕРТЕНС!!! Второй ассист у Зелиньски. Поляк справа аккуратно забросил мяч в район ближнего угла вратарской площади, там Мертенс остановил мяч и буквально прошил Консильи!

Сложно "Сассуоло" будет вернуться в эту игру. После перерыва Оспина в игру до сих пор не вступал.

Игроки "Наполи" активно работают в прессинге уже в центральной части поля, мешая хозяевам строить наступления.

Первый тайм

— Первый тайм позади. Отдохнём немного, друзья!

45' Ди Лоренцо протащил мяч вперёд почти до линии штрафной, но пас на обострение не прошёл.

45' + 1 минута.

44' В параллельном матче "Милан" лидирует в гостях у "Дженоа" - 1:0. Там Андрей Шевченко играет против родного "Милана" как тренер.

43' ОПАСНО! После удачного отскока подключившийся на стандарт Феррари технично принял мяч, опустив его, и пробил с левой ноги метров с четырнадцати - Оспина на месте! Прямо чересчур технично сыграл Феррари как для фактурного центрального защитника.

42' Гости хотели заработать опасный штрафной, но мяч попал в грудь Траоре, а не в руку. Это подтвердил повтор.

41' Близится первый тайм к завершению. Ожидали мы голов от проповедующих атакующий футбол команд, но на табло горят два нуля до сих пор.

40' Уже не первый раз слышен свист, когда мячом владеет "Сассуоло". Это фанатов гостей так слышно или фанатам хозяев не нравится контроль ради контроля?

39' Редкий случай, когда "Сассуоло" перешёл в атаку и даже пробил. Распадоди пытался пробить Оспину слева из штрафной низом, но вратарь справился.

38' Очень эмоционально Инсинье отреагировал на фиксацию с его стороны игры рукой. Ох уж эти темпераментные итальянцы...

37' Стали чаще неаполитанцы строить атаки за счёт комбинаций. Правда, точных ударов лидерам Серии А определённо не хватает.

36' Инсинье слева у штрафной убрал мяч вправо, но пробил плохо. Не лучшее решение, ведь страховали защитники "Сассуоло" траекторию удара.

35' Ди Лоренцо в борьбе справа от лицевой изловчился сделать пас в центр, но там на мяче первым оказался защитник "Сассуоло".

34' Показали нам повтор из-за ворот. Мяч после срезки, похоже, не летел в створ, но Косильи правильно сделал, что не стал рисковать, а отбил мяч за лицевую.

33' Лосано простреливал с правого края штрафной в центр, мяч задел игрока "Сассуоло" и полетел в сторону ворот, но Консильи был внимателен.

32' Лопес требует карточку для Мертенса за явную подножку, но судья предупреждать бельгийского футболиста не стал.

30' Лосано очень плохой фланговый пас в атаке выполнил. С такими передачами в один из лучших клубов Европы мексиканец не уедет. А ведь недавно Лосано заявил, что хочет оказаться в более статусном клубе.

29' К счастью, с Зелиньски всё в порядке. Вышел польский полузащитник на поле и уже даже вступил в прессинг.

27' Зелиньски получает медицинскую помощь, получил он шипами от Кирикеша.

26' ОПАСНО! Ошиблись хозяева при владении мячом у центральной линии поля (Кирикеш допустил оплошность). Гости молниеносно бросили в прорыв Инсинье, капитан "Наполи" вошёл в штрафную и пробил с носка, по-футзальному, метров с пятнадцати - Консильи на месте!

25' Рожерио срывал атаку "Наполи", явно прихватив Лосано руками. Жёлтая карточка, первая в матче, кстати говоря.

24' Справа хозяева разыграли угловой, пошла подача, но Оспина уверенно сыграл на выходе.

23' Зелиньски слева простреливал к линии вратарской, но там не оказалось ни Инсинье, ни Мертенса.

22' Берарди после отскока проверил Оспину дальним ударом метров чуть ли не с сорока, но колумбийский вратарь не ошибся, да и траектория была не особо опасная. Вот если бы мяч опускался в верхнюю часть створа...

20' Мертенс справа в атаке остановил мяч после длинной передачи, но офсайд зафиксирован у бельгийца. Повтор показал: судья прав.

19' Лоботка делал пас в коридор между двух защитников на ход Инсинье, но передача эта не прошла, защитник сыграл на перехвате.

18' Лоботка лежит на газоне и держится то ли за спину, то ли за рёбра. Боль отступила, помощи медиков не понадобилось игроку "Наполи".

17' Запрессинговали неаполитанцы игроков "Сассуоло", и вратарю Консильи пришлось выносить мяч за боковую линию поля.

16' "Наполи" пока смотрится интереснее, но при этом комбинационная игра гостям не особо удаётся.

14' ОПАСНО! Фабиан Руис слева сделал подачу на дальнюю штангу, ди Лоренцо сбросил мяч головой назад и в центр, но Зелиньски метров с восьми с правой зарядил намного выше цели!

13' Показали нам повтор момента с забросом на Фраттези. Возможно, игроку "Сассуоло" следовало попробовать переправить мяч в ворота, а не пытаться его останавливать.

11' Фраттези дотянулся до мяча в чужой штрафной после заброса, но завладеть мячом хавбеку хозяев дальше не удалось. По сути, игрок остановил игровой снаряд для Оспины.

10' Инсинье подал слева от углового флажка на ближнюю штангу, откуда Ррахмани в борьбе пробил головой неточно. Возможно, мяч ушёл за лицевую от защитника, но арбитр на претензии гостей не отреагировал.

8' В прошлом туре "Сассуоло" обыграл "Милан", причём на выезде. Спустя несколько дней команда Алессио Дионизи не прочь снова сотворить сенсацию.

7' Руис пробил с ходу с 15 метров после удачного отскока, но попал в своего партнёра, а именно в Зелиньски.

6' Распадори получает помощь за пределами поля. Похоже, разбили нос в каком-то эпизоде игроку "Сассуоло".

5' Мяч побывал в воротах "Сассуоло" после удара Зелиньски с подступов к штрафной, но за мгновение до этого рефери усмотрел фол в атаке.

4' Довольно опасный был момент с заблокированным ударом из центра штрафной площади "Наполи". Впрочем, ещё в начале атаки Берарди забрался в офсайд на правом фланге. Именно после его прострела наносился удар. Арбитр выждал окончания атаки, а затем поднял флаг. К этому мы уже начинаем привыкать.

3' "Сассуоло" входит в число команд, которые больше всех владеют мячом в Серии А. Интересно, как хозяева будут действовать против лидера - первым ли номером.

2' "Сассуоло" сегодня играет в чёрно-зелёной форме, а "Наполи" - в ярко красной с голубыми элементами.