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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
0:2
Второй тайм: 70'

Стадион:
Наполи
0'
25' Желтая карточка
Рожерио да Силва
0:1
51' Гол
Фабиан Руис
55' Желтая карточка
Берарди Доменико
0:2
60' Гол
Мертенс Дрис
70'
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
23
Траоре
Хамед
25
Берарди
Доменико
91
Скамачча
Джанлука
18
Распадори
Джакомо
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
68
Лоботка
Станислав
8
Фабиан
Руис
11
Лосано
Ирвинг
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
14
Мертенс
Дрис
Сассуоло
4-3-3
Наполи
4-2-3-1

Ход матча

25'
Рожерио да Силва
 
46'
 
Элмас Эльиф
Инсинье Лоренцо
51'
0:1
Фабиан Руис
(Зелиньски Пётр)
55'
Берарди Доменико
 
60'
0:2
Мертенс Дрис
(Зелиньски Пётр)
61'
Кирьякопулос Георгиос
Рожерио да Силва
 
61'
Энрике Матеус
Траоре Хамед
 
65'
 
Петанья Андреа
Мертенс Дрис
66'
 
Политано Маттео
Фабиан Руис

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Сассуоло
Наполи

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

17 матчей

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

СA
3:3
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
К
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 7 (2) 0.47
Скамачча Джанлука 4 0.27
Фраттези Давиде 3 0.2
Джуричич Филип 2 0.13
Распадори Джакомо 1 0.07
Лопес Максим 1 0.07
Траоре Хамед 1 0.07
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Капуто Франческо 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабиан Руис 5 0.33
Осимхен Виктор 5 0.33
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.27
Зелиньски Пётр 4 0.27
Мертенс Дрис 4 0.27
Лосано Ирвинг 2 0.13
Кулибали Калиду 2 0.13
Ррахмани Амир 2 0.13
Ди Лоренцо Джованни 1 0.07
Политано Маттео 1 0.07
Элмас Эльиф 1 0.07
Петанья Андреа 1 0.07
Руй Мариу 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 6 0
Кирикеш Влад 3 0
Феррари Джанмарко 3 0
Рожерио да Силва 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Распадори Джакомо 3 0
Дефрель Грегоре 2 0
Консильи Андреа 2 0
Берарди Доменико 2 0
Скамачча Джанлука 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Тольян Йереми 1 0
Айхан Кан 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 3 1
Руй Мариу 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Демме Диего 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Лучано Спаллетти 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
2
33%
4
27%
31-45
2
33%
4
27%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

14
15
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
7%
3
20%
1-15
4
29%
3
20%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
2
14%
3
20%
76-90

Пропущено

13
2
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
2
15%
2
100%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

20
30
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
1
5%
4
13%
1-15
5
25%
5
17%
16-30
6
30%
5
17%
31-45
4
20%
6
20%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
2
10%
6
20%
76-90

Пропущено

23
7
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
2
9%
2
29%
1-15
2
9%
2
29%
16-30
6
26%
1
14%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
1
4%
2
29%
61-75
8
35%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2
Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0
Наполи
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1
Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 15 12 2 1 32 - 7 38
2. Милан 3:0 Заявка 15 11 2 2 33 - 18 35
3. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 36 - 15 34
4. Аталанта Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5. Рома Заявка 15 8 1 6 24 - 16 25
6. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
7. Фиорентина Заявка 15 8 0 7 24 - 20 24
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 21 - 24 24
9. Лацио Заявка 14 6 3 5 25 - 25 21
10. Верона Заявка 15 5 5 5 28 - 25 20
11. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
12. Сассуоло 0:2 Заявка 15 5 3 7 22 - 23 18
13. Торино Заявка 14 5 2 7 17 - 14 17
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
16. Венеция Заявка 15 4 3 8 12 - 25 15
17. Специя Заявка 15 3 2 10 15 - 34 11
18. Дженоа 0:3 Заявка 15 1 7 7 17 - 29 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
3. Милан 3:0 Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
4. Болонья Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
6. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
7. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло 0:2 Заявка 8 2 2 4 8 - 10 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа 0:3 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан 3:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
3. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
4. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
7. Сассуоло 0:2 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Дженоа 0:3 Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • 69'
    Скамачча с левой части чужой штрафной пробил низом из-под защитника - Оспина без проблем забрал мяч в руки. 
  • 68'
    Игроки "Сассуло" стали больше времени проводить с мячом, но всё это происходит вдали от штрафной площади "Наполи". 
  • Замена
    67'
    Замены в составе "Наполи" (2,3).
    Ушли: Мертенс, Руис.
    Вышли: Петанья, Политано. 
  • Травма, повреждение
    66'
    Фабиан Руис лежит на газоне. Врач "Наполи" вышел на поле и характерным жестом показал - нужна замена. 
  • 65'
    В очередной раз ошибается Лосано при передаче на чужой половине поля. Высокий процент брака у мексиканца сегодня. 
  • 64'
    Игроки "Наполи" активно работают в прессинге уже в центральной части поля, мешая хозяевам строить наступления. 
  • 62'
    Сложно "Сассуоло" будет вернуться в эту игру. После перерыва Оспина в игру до сих пор не вступал. 
  • Замена
    61'
    Замены в составе "Сассуоло" (1,2).
    Ушли: Рожерио, Траоре.
    Вышли: Кирьякопулос, Энрике. 
  • Описание гола
    60'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Дрис МЕРТЕНС!!!
    Второй ассист у Зелиньски. Поляк справа аккуратно забросил мяч в район ближнего угла вратарской площади, там Мертенс остановил мяч и буквально прошил Консильи! 
  • 59'
    Траоре на левом фланге атаки "Сассуоло" не смог пройти Лоботку. Пока что у "Сассуоло" ничего не клеится в атаке. 
  • 57'
    В последние минуты игра стала более зажигательной в плане борьбы, стыков и фолов. Дальше должно быть ещё интереснее. 
  • Травма, повреждение
    56'
    Непонятно, почему спорит Берарди. Он выпрыгнул и плечом ударил соперника в лицо. Ррахмани получает помощь медиков. 
  • Желтая карточка
    55'
    Берарди получает жёлтую карточку за фол на чужой половине поля. Грубо врезался игрок "Сассуоло" в Ррахмани. 
  • 54'
    Показали нам повтор гола Руиса. Классный момент он поймал для удара - из-за под Кирикеша, в противоход Консильи...
  • 53'
    Стоит отметить действия Мертенса в отборе у чужой штрафной в эпизоде с голом. Бельгиец ещё и по лицу получил, но всё в порядке с ним. 
  • Описание гола
    51'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Фабиан РУИС!!!
    Контрпрессинг приносит успех гостям. Отобрали мяч игроки "Наполи" около чужой штрафной, Зелиньски сделал пас справа в центр на Руиса, и тот с линии штрафной площади точно пробил низом! 
  • 51'
    Лоботка плотно пробил со средней дистанции, но Консильи справился со своей работой. 
  • 50'
    Берарди пытался убрать Кулибали на замахе у чужой штрафной, но защитник "Наполи" чётко сыграл в отборе, не нарушая правил. 
  • 49'
    Траоре слева прорвался в штрафную и переадресовал мяч в центр. У Распадоли был шанс пробить, но не сориентировался он после рикошета - мяч просто ударился в игрока "Сассуоло". 
  • 48'
    "Наполи" в первом тайме смотрелся интереснее, но по ударам в створ "Сассуоло" оказался лучше - 3:1. Посмотрим, что будет во втором тайме. 
  • 47'
    Замена Инсинье не может не удивлять. Что случилось с капитаном "Наполи"? Травма? Либо это просто игровое решение Лучано Спаллетти?
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал! 
  • Замена
    46'
    Замена в составе "Наполи" (1).
    Ушёл: Инсинье. 
    Вышел: Элмас. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм позади. Отдохнём немного, друзья!
  • 45'
    Ди Лоренцо протащил мяч вперёд почти до линии штрафной, но пас на обострение не прошёл. 
  • Дополнительное время
    45'
    + 1 минута. 
  • 44'
    В параллельном матче "Милан" лидирует в гостях у "Дженоа" - 1:0. Там Андрей Шевченко играет против родного "Милана" как тренер. 
  • Опасный момент
    43'
    ОПАСНО! После удачного отскока подключившийся на стандарт Феррари технично принял мяч, опустив его, и пробил с левой ноги метров с четырнадцати - Оспина на месте! Прямо чересчур технично сыграл Феррари как для фактурного центрального защитника. 
  • 42'
    Гости хотели заработать опасный штрафной, но мяч попал в грудь Траоре, а не в руку. Это подтвердил повтор. 
  • 41'
    Близится первый тайм к завершению. Ожидали мы голов от проповедующих атакующий футбол команд, но на табло горят два нуля до сих пор. 
  • 40'
    Уже не первый раз слышен свист, когда мячом владеет "Сассуоло". Это фанатов гостей так слышно или фанатам хозяев не нравится контроль ради контроля? 
  • 39'
    Редкий случай, когда "Сассуоло" перешёл в атаку и даже пробил. Распадоди пытался пробить Оспину слева из штрафной низом, но вратарь справился. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Очень эмоционально Инсинье отреагировал на фиксацию с его стороны игры рукой. Ох уж эти темпераментные итальянцы... 
  • 37'
    Стали чаще неаполитанцы строить атаки за счёт комбинаций. Правда, точных ударов лидерам Серии А определённо не хватает. 
  • 36'
    Инсинье слева у штрафной убрал мяч вправо, но пробил плохо. Не лучшее решение, ведь страховали защитники "Сассуоло" траекторию удара. 
  • 35'
    Ди Лоренцо в борьбе справа от лицевой изловчился сделать пас в центр, но там на мяче первым оказался защитник "Сассуоло". 
  • 34'
    Показали нам повтор из-за ворот. Мяч после срезки, похоже, не летел в створ, но Косильи правильно сделал, что не стал рисковать, а отбил мяч за лицевую. 
  • 33'
    Лосано простреливал с правого края штрафной в центр, мяч задел игрока "Сассуоло" и полетел в сторону ворот, но Консильи был внимателен. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Лопес требует карточку для Мертенса за явную подножку, но судья предупреждать бельгийского футболиста не стал. 
  • 30'
    Лосано очень плохой фланговый пас в атаке выполнил. С такими передачами в один из лучших клубов Европы мексиканец не уедет. А ведь недавно Лосано заявил, что хочет оказаться в более статусном клубе. 
  • 29'
    К счастью, с Зелиньски всё в порядке. Вышел польский полузащитник на поле и уже даже вступил в прессинг. 
  • Травма, повреждение
    27'
    Зелиньски получает медицинскую помощь, получил он шипами от Кирикеша. 
  • Опасный момент
    26'
    ОПАСНО! Ошиблись хозяева при владении мячом у центральной линии поля (Кирикеш допустил оплошность). Гости молниеносно бросили в прорыв Инсинье, капитан "Наполи" вошёл в штрафную и пробил с носка, по-футзальному, метров с пятнадцати - Консильи на месте! 
  • Желтая карточка
    25'
    Рожерио срывал атаку "Наполи", явно прихватив Лосано руками. Жёлтая карточка, первая в матче, кстати говоря. 
  • Угловой
    24'
    Справа хозяева разыграли угловой, пошла подача, но Оспина уверенно сыграл на выходе. 
  • 23'
    Зелиньски слева простреливал к линии вратарской, но там не оказалось ни Инсинье, ни Мертенса. 
  • 22'
    Берарди после отскока проверил Оспину дальним ударом метров чуть ли не с сорока, но колумбийский вратарь не ошибся, да и траектория была не особо опасная. Вот если бы мяч опускался в верхнюю часть створа...
  • Офсайд
    20'
    Мертенс справа в атаке остановил мяч после длинной передачи, но офсайд зафиксирован у бельгийца. Повтор показал: судья прав. 
  • 19'
    Лоботка делал пас в коридор между двух защитников на ход Инсинье, но передача эта не прошла, защитник сыграл на перехвате. 
  • Травма, повреждение
    18'
    Лоботка лежит на газоне и держится то ли за спину, то ли за рёбра. Боль отступила, помощи медиков не понадобилось игроку "Наполи". 
  • 17'
    Запрессинговали неаполитанцы игроков "Сассуоло", и вратарю Консильи пришлось выносить мяч за боковую линию поля. 
  • 16'
    "Наполи" пока смотрится интереснее, но при этом комбинационная игра гостям не особо удаётся. 
  • Опасный момент
    14'
    ОПАСНО! Фабиан Руис слева сделал подачу на дальнюю штангу, ди Лоренцо сбросил мяч головой назад и в центр, но Зелиньски метров с восьми с правой зарядил намного выше цели!
  • 13'
    Показали нам повтор момента с забросом на Фраттези. Возможно, игроку "Сассуоло" следовало попробовать переправить мяч в ворота, а не пытаться его останавливать. 
  • 11'
    Фраттези дотянулся до мяча в чужой штрафной после заброса, но завладеть мячом хавбеку хозяев дальше не удалось. По сути, игрок остановил игровой снаряд для Оспины. 
  • Угловой
    10'
    Инсинье подал слева от углового флажка на ближнюю штангу, откуда Ррахмани в борьбе пробил головой неточно. Возможно, мяч ушёл за лицевую от защитника, но арбитр на претензии гостей не отреагировал. 
  • 8'
    В прошлом туре "Сассуоло" обыграл "Милан", причём на выезде. Спустя несколько дней команда Алессио Дионизи не прочь снова сотворить сенсацию. 
  • 7'
    Руис пробил с ходу с 15 метров после удачного отскока, но попал в своего партнёра, а именно в Зелиньски. 
  • Травма, повреждение
    6'
    Распадори получает помощь за пределами поля. Похоже, разбили нос в каком-то эпизоде игроку "Сассуоло". 
  • Фол, нарушение
    5'
    Мяч побывал в воротах "Сассуоло" после удара Зелиньски с подступов к штрафной, но за мгновение до этого рефери усмотрел фол в атаке. 
  • Офсайд
    4'
    Довольно опасный был момент с заблокированным ударом из центра штрафной площади "Наполи". Впрочем, ещё в начале атаки Берарди забрался в офсайд на правом фланге. Именно после его прострела наносился удар. Арбитр выждал окончания атаки, а затем поднял флаг. К этому мы уже начинаем привыкать. 
  • 3'
    "Сассуоло" входит в число команд, которые больше всех владеют мячом в Серии А. Интересно, как хозяева будут действовать против лидера - первым ли номером. 
  • 2'
    "Сассуоло" сегодня играет в чёрно-зелёной форме, а "Наполи" - в ярко красной с голубыми элементами. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Ивано Пеццуто дал стартовый свисток, и матч стартовал! Начальный удар в центре поля нанёс игрок "Наполи". 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Сассуоло 0:2 Наполи онлайн


Прогнозы на матч Сассуоло 0:2 Наполи

Исход игры
Сассуоло
4.1% (6)
Ничья
6.1% (9)
Наполи
89.8% (132)
Тотал 2.5
Больше
79.41% (108)
Меньше
20.59% (28)
Обе команды забьют
Да
81.62% (111)
Нет
18.38% (25)
Популярный счёт
1:2 Наполи
56.5% (83)
1:3 Наполи
9.5% (14)
0:2 Наполи
8.8% (13)
0:1 Наполи
5.4% (8)
1:1 Ничья
4.1% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
2:3 Наполи
1.4% (2)
0:3 Наполи
1.4% (2)
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