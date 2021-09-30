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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
 
Позже

Стадион:
Наполи

История личных встреч

Сассуоло
Наполи

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

17 матчей

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

СA
3:3
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
К
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 7 (2) 0.5
Скамачча Джанлука 4 0.29
Фраттези Давиде 3 0.21
Джуричич Филип 2 0.14
Распадори Джакомо 1 0.07
Лопес Максим 1 0.07
Траоре Хамед 1 0.07
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Капуто Франческо 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 5 0.36
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.29
Фабиан Руис 4 0.29
Зелиньски Пётр 4 0.29
Мертенс Дрис 3 0.21
Лосано Ирвинг 2 0.14
Кулибали Калиду 2 0.14
Ррахмани Амир 2 0.14
Ди Лоренцо Джованни 1 0.07
Политано Маттео 1 0.07
Элмас Эльиф 1 0.07
Петанья Андреа 1 0.07
Руй Мариу 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 6 0
Кирикеш Влад 3 0
Феррари Джанмарко 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Распадори Джакомо 3 0
Дефрель Грегоре 2 0
Консильи Андреа 2 0
Скамачча Джанлука 2 0
Рожерио да Силва 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Айхан Кан 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 3 1
Руй Мариу 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Демме Диего 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Лучано Спаллетти 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
2
33%
4
27%
31-45
2
33%
4
27%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

14
15
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
7%
3
20%
1-15
4
29%
3
20%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
2
14%
3
20%
76-90

Пропущено

13
2
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
2
15%
2
100%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

20
30
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
1
5%
4
13%
1-15
5
25%
5
17%
16-30
6
30%
5
17%
31-45
4
20%
6
20%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
2
10%
6
20%
76-90

Пропущено

23
7
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
2
9%
2
29%
1-15
2
9%
2
29%
16-30
6
26%
1
14%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
1
4%
2
29%
61-75
8
35%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2
Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0
Наполи
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1
Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 11 2 1 30 - 7 35
2. Милан Заявка 14 10 2 2 30 - 18 32
3. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
4. Аталанта Заявка 14 8 4 2 28 - 17 28
5. Рома Заявка 14 8 1 5 24 - 15 25
6. Ювентус Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
7. Фиорентина Заявка 14 7 0 7 21 - 19 21
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 20 - 24 21
9. Лацио Заявка 14 6 3 5 25 - 25 21
10. Верона Заявка 14 5 4 5 28 - 25 19
11. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
12. Сассуоло Заявка 14 5 3 6 22 - 21 18
13. Торино Заявка 14 5 2 7 17 - 14 17
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 14 4 3 7 20 - 26 15
16. Венеция Заявка 14 4 3 7 12 - 21 15
17. Специя Заявка 14 3 2 9 15 - 32 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 17 - 26 10
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
6. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
3. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2021, осталось 2 дня 14 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Сассуоло 5.1% (2)
    X 0% (0)
    Наполи 94.9% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Наполи
    4.38
    4.00
    1.89
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    Где смотреть матч Сассуоло - Наполи онлайн


    Прогнозы на матч Сассуоло - Наполи

    Исход игры
    Сассуоло
    5.1% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Наполи
    94.9% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.95% (30)
    Меньше
    21.05% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    76.32% (29)
    Нет
    23.68% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    66.7% (26)
    0:2 Наполи
    12.8% (5)
    1:3 Наполи
    7.7% (3)
    0:1 Наполи
    5.1% (2)
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