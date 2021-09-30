Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Читта-дель-Триколоре
История личных встреч
Сассуоло
Наполи
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
17 матчей
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|7 (2)
|0.5
|Скамачча Джанлука
|4
|0.29
|Фраттези Давиде
|3
|0.21
|Джуричич Филип
|2
|0.14
|Распадори Джакомо
|1
|0.07
|Лопес Максим
|1
|0.07
|Траоре Хамед
|1
|0.07
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Капуто Франческо
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|5
|0.36
|Инсинье Лоренцо
|4 (4)
|0.29
|Фабиан Руис
|4
|0.29
|Зелиньски Пётр
|4
|0.29
|Мертенс Дрис
|3
|0.21
|Лосано Ирвинг
|2
|0.14
|Кулибали Калиду
|2
|0.14
|Ррахмани Амир
|2
|0.14
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.07
|Политано Маттео
|1
|0.07
|Элмас Эльиф
|1
|0.07
|Петанья Андреа
|1
|0.07
|Руй Мариу
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|6
|0
|Кирикеш Влад
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Распадори Джакомо
|3
|0
|Дефрель Грегоре
|2
|0
|Консильи Андреа
|2
|0
|Скамачча Джанлука
|2
|0
|Рожерио да Силва
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Руй Мариу
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Демме Диего
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Ррахмани Амир
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|1
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
2
33%
4
27%
31-45
2
33%
4
27%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
14
15
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
7%
3
20%
1-15
4
29%
3
20%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
2
14%
3
20%
76-90
Пропущено
13
2
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
2
15%
2
100%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
20
30
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
1
5%
4
13%
1-15
5
25%
5
17%
16-30
6
30%
5
17%
31-45
4
20%
6
20%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
2
10%
6
20%
76-90
Пропущено
23
7
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
2
9%
2
29%
1-15
2
9%
2
29%
16-30
6
26%
1
14%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
1
4%
2
29%
61-75
8
35%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2
Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0
Наполи
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1
Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|30 - 7
|35
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|30 - 18
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|4.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 17
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 15
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|21 - 19
|21
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 24
|21
|9.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 25
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|28 - 25
|19
|11.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 21
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 14
|17
|14.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 32
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|17 - 26
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 29
|8
|20.
|Кальяри
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло - Наполи
Исход игры
Сассуоло
5.1% (2)
Ничья
0% (0)
Наполи
94.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
78.95% (30)
Меньше
21.05% (8)
Обе команды забьют
Да
76.32% (29)
Нет
23.68% (9)
Популярный счёт
1:2 Наполи
66.7% (26)
0:2 Наполи
12.8% (5)
1:3 Наполи
7.7% (3)
0:1 Наполи
5.1% (2)
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