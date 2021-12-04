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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Фрозиноне
1:1
Конец матча

Стадион:
Тернана
0'
9' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
1:0
17' Гол
Шарпантье Габриэль
25' Желтая карточка
Гатти Федерико
26' Вторая желтая карточка
Гатти Федерико
44' Желтая карточка
Коттали Маттео
1:1
51' Гол
Петтинари Стефано
55' Желтая карточка
Петтинари Стефано
70' Желтая карточка
Диаките Салим
87' Желтая карточка
Чичерелли Эмануэле
90'+4
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Гатти
Федерико
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
21
Болока
Даниэль
88
Риччи
Матео
16
Гарритано
Лука
27
Канотто
Луиджи
9
Шарпантье
Габриэль
24
Зербин
Алессио
1
Яннарилли
Энтони
29
Диаките
Салим
15
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
20
Пагера
Фабрицио
6
Контек
Иван
21
Партипило
Антони
80
Куцупиас
Илиас
7
Фурлан
Федерико
99
Доннарумма
Альфредо
Фрозиноне
4-3-3
Тернана
4-2-3-1

История личных встреч

Фрозиноне
Тернана

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
4:1
СB
0:0
СB
4:2
СB
2:0
СB
1:1
СB
0:1
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 8 0.5
Чичерелли Эмануэле 2 0.13
Лулич Карло 2 0.13
Канотто Луиджи 1 0.06
Дзампано Франческо 1 0.06
Чано Камилло 1 0.06
Гарритано Лука 1 0.06
Риччи Матео 1 0.06
Зербин Алессио 1 0.06
Гатти Федерико 1 0.06
Роден Маркус 1 0.06
Новакович Андрия 1 0.06
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.06
Трибуцци Алессио 0 0
Касасола Тиаго 0 0
Болока Даниэль 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 7 (1) 0.44
Фалетти Сесар 7 0.44
Партипило Антони 4 0.25
Маццокки Симоне 2 0.13
Дефенди Марино 1 0.06
Мартелла Бруно 1 0.06
Капоне Кристиан 1 0.06
Петтинари Стефано 1 0.06
Соренсен Фредерик 1 0.06
Палумбо Антонио 1 0.06
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 6 1
Чано Камилло 5 0
Коттали Маттео 5 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Дзампано Франческо 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Лулич Карло 3 0
Риччи Матео 3 0
Болока Даниэль 3 0
Гарритано Лука 2 0
Новакович Андрия 2 0
Зербин Алессио 2 0
Шарпантье Габриэль 2 0
Трибуцци Алессио 2 0
Роден Маркус 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 4 2
Соренсен Фредерик 5 0
Партипило Антони 4 0
Агацци Давиде 2 1
Бобен Матия 3 0
Яннарилли Энтони 2 0
Пагера Фабрицио 2 0
Капуано Марко 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Фалетти Сесар 2 0
Дефенди Марино 1 0
Петтинари Стефано 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Сальцано Аньелло 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Диаките Салим 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
5
33%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
5
45%
2
13%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
2
18%
5
36%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

22
29
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
1
5%
6
21%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
8
36%
4
14%
31-45
4
18%
4
14%
46-60
3
14%
7
24%
61-75
5
23%
4
14%
76-90

Пропущено

14
21
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
7%
4
19%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
6
43%
3
14%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
3
21%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4
Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Пиза 3:1
Тернана
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2
Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 16 8 7 1 28 - 14 31
2. Брешия Заявка 15 9 3 3 27 - 17 30
3. Пиза Заявка 15 8 5 2 22 - 12 29
4. Беневенто Заявка 16 8 4 4 27 - 16 28
5. Кремонезе Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
6. Монца Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
7. Асколи Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
8. Перуджа Заявка 16 6 7 3 17 - 14 25
9. Фрозиноне Заявка 16 5 10 1 22 - 14 25
10. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
11. Реджина 0:1 Заявка 16 6 4 6 15 - 18 22
12. Тернана Заявка 16 6 4 6 26 - 24 22
13. Комо Заявка 15 5 6 4 23 - 20 21
14. СПАЛ 2013 Заявка 16 5 5 6 22 - 20 20
15. Парма Заявка 15 4 6 5 18 - 20 18
16. Козенца Заявка 16 4 3 9 14 - 26 15
17. Алессандрия Заявка 15 4 2 9 15 - 26 14
18. Кротоне Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
19. Виченца Виртус Заявка 16 2 1 13 15 - 31 7
20. Порденоне Заявка 16 1 4 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Лечче 1:0 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
3. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6. Кремонезе Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
7. Козенца Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
12. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Реджина 0:1 Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
15. Парма Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
17. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
19. Порденоне Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
2. Асколи Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
3. Фрозиноне Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
4. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
5. Кремонезе Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
6. Лечче 1:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
7. Пиза Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Беневенто Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
9. Реджина 0:1 Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
10. СПАЛ 2013 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
11. Комо Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
12. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
13. Парма Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
14. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
19. Козенца Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
20. Кротоне Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
Где смотреть матч Фрозиноне 1:1 Тернана онлайн


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