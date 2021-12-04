Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
9' Желтая карточкаПагера Фабрицио
1:0
17' ГолШарпантье Габриэль
25' Желтая карточкаГатти Федерико
26' Вторая желтая карточкаГатти Федерико
44' Желтая карточкаКоттали Маттео
1:1
51' ГолПеттинари Стефано
55' Желтая карточкаПеттинари Стефано
70' Желтая карточкаДиаките Салим
87' Желтая карточкаЧичерелли Эмануэле
88
Риччи
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
-
15 Хауди ХамзаПолузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
Ход матча
17'
25'
26'
44'
51'
70'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 7
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 14
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Фрозиноне
Тернана
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|8
|0.5
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0.13
|Лулич Карло
|2
|0.13
|Канотто Луиджи
|1
|0.06
|Дзампано Франческо
|1
|0.06
|Чано Камилло
|1
|0.06
|Гарритано Лука
|1
|0.06
|Риччи Матео
|1
|0.06
|Зербин Алессио
|1
|0.06
|Гатти Федерико
|1
|0.06
|Роден Маркус
|1
|0.06
|Новакович Андрия
|1
|0.06
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.06
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Болока Даниэль
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|7 (1)
|0.44
|Фалетти Сесар
|7
|0.44
|Партипило Антони
|4
|0.25
|Маццокки Симоне
|2
|0.13
|Дефенди Марино
|1
|0.06
|Мартелла Бруно
|1
|0.06
|Капоне Кристиан
|1
|0.06
|Петтинари Стефано
|1
|0.06
|Соренсен Фредерик
|1
|0.06
|Палумбо Антонио
|1
|0.06
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|6
|1
|Чано Камилло
|5
|0
|Коттали Маттео
|5
|0
|Чичерелли Эмануэле
|4
|0
|Дзампано Франческо
|4
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Лулич Карло
|3
|0
|Риччи Матео
|3
|0
|Болока Даниэль
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Зербин Алессио
|2
|0
|Шарпантье Габриэль
|2
|0
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|4
|2
|Соренсен Фредерик
|5
|0
|Партипило Антони
|4
|0
|Агацци Давиде
|2
|1
|Бобен Матия
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Капуано Марко
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Фалетти Сесар
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Сальцано Аньелло
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
|Диаките Салим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
5
33%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
5
45%
2
13%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
2
18%
5
36%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
22
29
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
1
5%
6
21%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
8
36%
4
14%
31-45
4
18%
4
14%
46-60
3
14%
7
24%
61-75
5
23%
4
14%
76-90
Пропущено
14
21
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
7%
4
19%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
6
43%
3
14%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
3
21%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4
Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Пиза 3:1
Тернана
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2
Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|1:0 Заявка
|16
|8
|7
|1
|28 - 14
|31
|2.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 17
|30
|3.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Беневенто
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 16
|28
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|6.
|Монца
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|7.
|Асколи
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 18
|25
|8.
|Перуджа
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|17 - 14
|25
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|5
|10
|1
|22 - 14
|25
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|11.
|Реджина
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 18
|22
|12.
|Тернана
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|21
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 20
|20
|15.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 20
|18
|16.
|Козенца
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 26
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 31
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Лечче
|1:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|3.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|7.
|Козенца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Комо
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|12.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Реджина
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Асколи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|6.
|Лечче
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|7.
|Пиза
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|9.
|Реджина
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|11.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 14
|10
|12.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|13.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|14.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1