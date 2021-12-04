Италия: Серия B 2021-2022
0:2
Второй тайм: 76'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
0:1
34' ГолСтриццоло Лука
37' Желтая карточкаКрешенци Алессандро
0:2
52' ГолВалери Эмануэле
66' Желтая карточкаРиджионе Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Zaffaroni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
Ход матча
34'
52'
66'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
39 Владение мячом, % 61
История личных встреч
Козенца
Кремонезе
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.31
|Карраро Марко
|2
|0.13
|Касо Джузеппе
|2
|0.13
|Миллико Винченцо
|2
|0.13
|Шитум Марио
|1
|0.06
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.06
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|4
|0.25
|Чофани Даниэль
|3 (1)
|0.19
|Фаджоли Николо
|2
|0.13
|Дзанимачча Лука
|2
|0.13
|Стриццоло Лука
|2
|0.13
|Видо Лука
|2
|0.13
|Валери Эмануэле
|2
|0.13
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.06
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0.06
|Вальцания Лука
|1
|0.06
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Баэс Хайме
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальмьеро Лука
|2
|1
|Си Санаси
|3
|0
|Тиритиельо Андреа
|2
|0
|Бултам Реда
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Джербо Альберто
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Карраро Марко
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Вентури Майкл
|1
|0
|Флоренци Альдо
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|5
|0
|Вальцания Лука
|3
|0
|Околи Меме
|3
|0
|Валери Эмануэле
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Серникола Леонардо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Гаэтано Джанлука
|2
|0
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Дели Франческо
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Фаджоли Николо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
3
38%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
5
11
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
5
100%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
19
7
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
5
26%
1
14%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
3
16%
2
29%
31-45
4
21%
1
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
1
14%
76-90
Забито
13
18
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
7
54%
4
22%
61-75
2
15%
1
6%
76-90
Пропущено
25
14
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
6
24%
1
7%
1-15
3
12%
4
29%
16-30
3
12%
2
14%
31-45
6
24%
2
14%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
5
20%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1
Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0 Козенца - Пескара 3:0
Кремонезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1
Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 17
|30
|2.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 12
|29
|3.
|Лечче
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|4.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 16
|28
|5.
|Кремонезе
|2:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|6.
|Монца
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|7.
|Асколи
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 18
|25
|8.
|Перуджа
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|17 - 14
|25
|9.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|16
|5
|10
|1
|22 - 14
|25
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|11.
|Реджина
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 17
|22
|12.
|Тернана
|1:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|21
|14.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 19
|20
|15.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 20
|18
|16.
|Козенца
|0:2 Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 26
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|16
|1
|5
|10
|13 - 28
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 31
|7
|20.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|3.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Кремонезе
|2:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|7.
|Козенца
|0:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Тернана
|1:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Комо
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|12.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|18.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|19.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Асколи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|3.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|5.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Кремонезе
|2:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|7.
|Пиза
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|9.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|10.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|11.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 14
|10
|12.
|Тернана
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|13.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|14.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|19.
|Козенца
|0:2 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|20.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1