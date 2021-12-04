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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
0:2
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
0:1
34' Гол
Стриццоло Лука
37' Желтая карточка
Крешенци Алессандро
47' Желтая карточка
Карраро Марко
0:2
52' Гол
Валери Эмануэле
66' Желтая карточка
Риджионе Микеле
78' Желтая карточка
Валери Эмануэле
90'+6
26
Вигорито
Мауро
14
Тиритиельо
Андреа
5
Риджионе
Микеле
16
Вентури
Майкл
13
Андерсон
Джаван
4
Карраро
Марко
19
Пальмьеро
Лука
25
Джербо
Альберто
2
Корси
Анджело
9
Гори
Габриэле
10
Касо
Джузеппе
12
Карнесекки
Марко
23
Крешенци
Алессандро
15
Бьянкетти
Маттео
6
Раванелли
Лука
3
Валери
Эмануэле
16
Бартоломей
Паоло
21
Фаджоли
Николо
7
Баэс
Хайме
10
Буонаюто
Кристиан
70
Гаэтано
Джанлука
11
Стриццоло
Лука
Козенца
3-5-2
Кремонезе
4-2-3-1

История личных встреч

Козенца
Кремонезе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:1
СB
1:0
СB
0:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
2:0
К
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.31
Карраро Марко 2 0.13
Касо Джузеппе 2 0.13
Миллико Винченцо 2 0.13
Шитум Марио 1 0.06
Тиритиельо Андреа 1 0.06
Пальмьеро Лука 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 4 0.25
Чофани Даниэль 3 (1) 0.19
Фаджоли Николо 2 0.13
Дзанимачча Лука 2 0.13
Стриццоло Лука 2 0.13
Видо Лука 2 0.13
Валери Эмануэле 2 0.13
Гаэтано Джанлука 1 0.06
Ди Кармине Самуэль 1 0.06
Вальцания Лука 1 0.06
Бьянкетти Маттео 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Баэс Хайме 0 0
Карнесекки Марко 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 2 1
Си Санаси 3 0
Тиритиельо Андреа 2 0
Бултам Реда 2 0
Карраро Марко 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Шитум Марио 1 0
Андерсон Джаван 1 0
Риджионе Микеле 1 0
Джербо Альберто 1 0
Корси Анджело 1 0
Гори Габриэле 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Вентури Майкл 1 0
Флоренци Альдо 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 5 0
Валери Эмануэле 4 0
Вальцания Лука 3 0
Околи Меме 3 0
Баэс Хайме 1 1
Бьянкетти Маттео 2 0
Стриццоло Лука 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Гаэтано Джанлука 2 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Видо Лука 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Дели Франческо 1 0
Раванелли Лука 1 0
Фаджоли Николо 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
3
38%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

5
11
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
5
100%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

19
7
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
5
26%
1
14%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
3
16%
2
29%
31-45
4
21%
1
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
1
14%
76-90

Забито

13
20
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
7
54%
4
20%
61-75
2
15%
1
5%
76-90

Пропущено

27
14
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
6
22%
1
7%
1-15
3
11%
4
29%
16-30
4
15%
2
14%
31-45
7
26%
2
14%
46-60
2
7%
2
14%
61-75
5
19%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1
Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0 Козенца - Пескара 3:0
Кремонезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1
Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 16 8 7 1 28 - 14 31
2. Брешия Заявка 15 9 3 3 27 - 17 30
3. Пиза Заявка 15 8 5 2 22 - 12 29
4. Беневенто Заявка 16 8 4 4 27 - 16 28
5. Кремонезе Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
6. Монца Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
7. Асколи Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
8. Перуджа Заявка 16 6 7 3 17 - 14 25
9. Фрозиноне Заявка 16 5 10 1 22 - 14 25
10. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
11. Реджина 0:1 Заявка 16 6 4 6 15 - 18 22
12. Тернана Заявка 16 6 4 6 26 - 24 22
13. Комо Заявка 15 5 6 4 23 - 20 21
14. СПАЛ 2013 Заявка 16 5 5 6 22 - 20 20
15. Парма Заявка 15 4 6 5 18 - 20 18
16. Козенца Заявка 16 4 3 9 14 - 26 15
17. Алессандрия Заявка 15 4 2 9 15 - 26 14
18. Кротоне Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
19. Виченца Виртус Заявка 16 2 1 13 15 - 31 7
20. Порденоне Заявка 16 1 4 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Лечче 1:0 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
3. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6. Кремонезе Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
7. Козенца Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
12. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Реджина 0:1 Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
15. Парма Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
17. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
19. Порденоне Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
2. Асколи Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
3. Фрозиноне Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
4. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
5. Кремонезе Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
6. Лечче 1:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
7. Пиза Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Беневенто Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
9. Реджина 0:1 Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
10. СПАЛ 2013 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
11. Комо Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
12. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
13. Парма Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
14. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
19. Козенца Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
20. Кротоне Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Крешенци Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Стриццоло Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Козенца 0:2 Кремонезе онлайн


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