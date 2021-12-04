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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
2:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Порденоне
0'
43' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
0:1
52' Гол
Бутич Карло
57' Желтая карточка
Пинато Марко
59' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
1:1
62' Гол
Элия Сальваторе
2:1
63' Гол
Ди Серио Джузеппе
77'
29
Палеари
Альберто
7
Элия
Сальваторе
14
Фольякко
Алессандро
93
Барба
Федерико
32
Машанджело
Эдоардо
23
Ионице
Артур
24
Вивиани
Маттиа
4
Акампора
Дженнаро
19
Инсинье
Роберто
9
Лападула
Джанлука
16
Импрота
Риккардо
22
Перизан
Самуэле
2
Эль-Кауакиби
Хамза
31
Кампорезе
Микеле
26
Бассоли
Алессандро
54
Фаласко
Никола
20
Купиш
Томаш
18
Паза
Симоне
27
Пинато
Марко
90
Фолоруншо
Майкл
32
Бутич
Карло
28
Камбьяги
Николо
Беневенто
4-3-3
Порденоне
4-3-3

Ход матча

43'
Вивиани Маттиа
 
52'
0:1
Бутич Карло
57'
 
Пинато Марко
59'
Акампора Дженнаро
 
62'
Бриньола Энрико
Импрота Риккардо
 
62'
Ди Серио Джузеппе
Акампора Дженнаро
 
62'
Элия Сальваторе
1:1
63'
Ди Серио Джузеппе
2:1
65'
 
Силла Юссуф
Бутич Карло
65'
 
Цаммарини Роберто
Купиш Томаш

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 60 Владение мячом, % 40

История личных встреч

Беневенто
Порденоне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
2:1
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 8 (1) 0.5
Тельо Андрес 3 0.19
Инсинье Роберто 3 (1) 0.19
Барба Федерико 2 0.13
Летиция Гаэтано 1 0.06
Фулон Дам 1 0.06
Сау Марко 1 0.06
Импрота Риккардо 1 0.06
Акампора Дженнаро 1 0.06
Вивиани Маттиа 1 0.06
Ионице Артур 1 0.06
Ди Серио Джузеппе 1 0.06
Кало Джакомо 0 0
Мончини Габриэле 0 0
Элия Сальваторе 0 0
Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фолоруншо Майкл 2 0.13
Кампорезе Микеле 2 0.13
Камбьяги Николо 2 0.13
Фаласко Никола 1 0.06
Бутич Карло 1 0.06
Пинато Марко 1 0.06
Цаммарини Роберто 1 0.06
Барисон Альберто 1 0.06
Маньино Лука 1 0.06
Цаджу Франк 1 (1) 0.06
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 5 0
Глик Камил 1 2
Летиция Гаэтано 4 0
Вивиани Маттиа 4 0
Барба Федерико 3 0
Тельо Андрес 3 0
Кало Джакомо 3 0
Ионице Артур 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Импрота Риккардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Вокич Деян 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Фулон Дам 1 0
Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 6 1
Фаласко Никола 5 0
Кампорезе Микеле 2 1
Цаммарини Роберто 3 0
Маньино Лука 3 0
Фолоруншо Майкл 3 0
Мисурака Джанвито 2 0
Саббионе Алессио 2 0
Барисон Альберто 2 0
Цаджу Франк 2 0
Хжановски Адам 0 1
Бассоли Алессандро 1 0
Стефани Мирко 1 0
Паза Симоне 1 0
Пинато Марко 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Камбьяги Николо 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
4
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
13%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
50%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
20%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
40%
2
14%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
11%
1
13%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

6
16
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
17%
4
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
50%
4
25%
76-90

Забито

24
12
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
13%
2
17%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
6
25%
2
17%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
5
21%
4
33%
76-90

Пропущено

16
30
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
3
19%
4
13%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
5
31%
6
20%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
1
6%
6
20%
61-75
5
31%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4
Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0
Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 3 3 27 - 17 30
2. Пиза Заявка 15 8 5 2 22 - 12 29
3. Лечче Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
4. Беневенто 2:1 Заявка 16 8 4 4 27 - 16 28
5. Кремонезе 2:0 Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
6. Монца Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
7. Асколи Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
8. Перуджа Заявка 16 6 7 3 17 - 14 25
9. Фрозиноне 1:1 Заявка 16 5 10 1 22 - 14 25
10. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
11. Реджина Заявка 15 6 4 5 15 - 17 22
12. Тернана 1:1 Заявка 16 6 4 6 26 - 24 22
13. Комо Заявка 15 5 6 4 23 - 20 21
14. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 19 20
15. Парма Заявка 15 4 6 5 18 - 20 18
16. Козенца 0:2 Заявка 16 4 3 9 14 - 26 15
17. Алессандрия Заявка 15 4 2 9 15 - 26 14
18. Кротоне 0:2 Заявка 16 1 5 10 13 - 28 8
19. Виченца Виртус Заявка 16 2 1 13 15 - 31 7
20. Порденоне 1:2 Заявка 16 1 4 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
3. Беневенто 2:1 Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
4. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
5. Читтаделла Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6. Кремонезе 2:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
7. Козенца 0:2 Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана 1:1 Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне 1:1 Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
12. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
15. Парма Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
17. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне 0:2 Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
19. Порденоне 1:2 Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
2. Асколи Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
3. Фрозиноне 1:1 Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
4. Лечче Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
5. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
6. Кремонезе 2:0 Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
7. Пиза Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Беневенто 2:1 Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
9. Реджина Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
10. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 8 3 2 3 6 - 5 11
11. Комо Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
12. Тернана 1:1 Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
13. Парма Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
14. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне 1:2 Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
19. Козенца 0:2 Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
20. Кротоне 0:2 Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Вивиани Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Порденоне
1.75
6.20
7.51
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Беневенто 2:1 Порденоне онлайн


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