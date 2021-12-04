Италия: Серия B 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
43' Желтая карточкаВивиани Маттиа
0:1
52' ГолБутич Карло
57' Желтая карточкаПинато Марко
59' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
1:1
62' ГолЭлия Сальваторе
2:1
63' ГолДи Серио Джузеппе
90' Желтая карточкаТельо Андрес
23
Ионице
Артур
20
Купиш
Томаш
18
Паза
Симоне
27
Пинато
Марко
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вокич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
-
16 Маньино ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Силла ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
Ход матча
43'
52'
0:1
57'
62'
1:1
63'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 2
-
12 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 16
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Беневенто
Порденоне
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|8 (1)
|0.5
|Тельо Андрес
|3
|0.19
|Инсинье Роберто
|3 (1)
|0.19
|Барба Федерико
|2
|0.13
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.13
|Летиция Гаэтано
|1
|0.06
|Фулон Дам
|1
|0.06
|Сау Марко
|1
|0.06
|Импрота Риккардо
|1
|0.06
|Акампора Дженнаро
|1
|0.06
|Вивиани Маттиа
|1
|0.06
|Элия Сальваторе
|1
|0.06
|Ионице Артур
|1
|0.06
|Кало Джакомо
|0
|0
|Мончини Габриэле
|0
|0
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.13
|Кампорезе Микеле
|2
|0.13
|Камбьяги Николо
|2
|0.13
|Фаласко Никола
|1
|0.06
|Бутич Карло
|1
|0.06
|Пинато Марко
|1
|0.06
|Цаммарини Роберто
|1
|0.06
|Барисон Альберто
|1
|0.06
|Маньино Лука
|1
|0.06
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.06
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|6
|0
|Глик Камил
|1
|2
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Тельо Андрес
|4
|0
|Вивиани Маттиа
|4
|0
|Барба Федерико
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Кауакиби Хамза
|6
|1
|Фаласко Никола
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|2
|1
|Цаммарини Роберто
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Фолоруншо Майкл
|3
|0
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Пинато Марко
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Барисон Альберто
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|Стефани Мирко
|1
|0
|Паза Симоне
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Камбьяги Николо
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
5
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
12%
1
20%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
2
40%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
2
40%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
36%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
6
38%
61-75
2
18%
3
19%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
11%
1
13%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Пропущено
6
16
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
17%
4
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
50%
4
25%
76-90
Забито
26
13
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
3
12%
2
15%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
3
12%
2
15%
31-45
6
23%
3
23%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
5
19%
4
31%
76-90
Пропущено
17
32
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
3
18%
4
13%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
5
29%
29%
6
19%
31-45
3
18%
2
6%
46-60
1
6%
8
25%
61-75
5
29%
29%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4
Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0
Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|1:0 Заявка
|16
|8
|7
|1
|28 - 14
|31
|2.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 17
|30
|3.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Беневенто
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 16
|28
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|6.
|Монца
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|7.
|Асколи
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 18
|25
|8.
|Перуджа
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|17 - 14
|25
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|5
|10
|1
|22 - 14
|25
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|11.
|Реджина
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 18
|22
|12.
|Тернана
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|21
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 20
|20
|15.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 20
|18
|16.
|Козенца
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 26
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 31
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Лечче
|1:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|3.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|7.
|Козенца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Комо
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|12.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Реджина
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Асколи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|6.
|Лечче
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|7.
|Пиза
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|9.
|Реджина
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|11.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 14
|10
|12.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|13.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|14.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1