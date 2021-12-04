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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кротоне
0:2
Второй тайм: 79'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
0:1
2' Гол
Мелькьорри Федерико
0:2
49' Гол
Манкозу Марко
53' Желтая карточка
Педа Патрик
79'
1
Феста
Марко
27
Неделчару
Ионуц
19
Канестрелли
Симоне
30
Пас
Нехуэн
17
Молина
Сальваторе
23
Джаннотти
Паскуале
8
Эстевес
Науэль
7
Вулич
Милош
21
Дзанеллато
Никколо
99
Марич
Мирко
9
Мулаттьери
Самуэле
1
Помини
Альберто
24
Дикманн
Лоренцо
29
Педа
Патрик
17
Капрадосси
Элио
91
Селия
Раффаэле
40
Да
Рива
Якопо
77
Вивиани
Федерико
8
Манкозу
Марко
21
Сек
Демба
11
Мелькьорри
Федерико
97
Д'Орацио
Людовико
Кротоне
4-4-1-1
СПАЛ 2013
4-3-3

История личных встреч

Кротоне
СПАЛ 2013

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:1
СA
2:3
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 6 0.38
Канестрелли Симоне 2 0.13
Марич Мирко 1 (1) 0.06
Бенали Ахмед 1 0.06
Донса Годфред 1 0.06
Неделчару Ионуц 1 0.06
Дзанеллато Никколо 1 0.06
Могос Василе 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Борелло Джузеппе 0 0
Вулич Милош 0 0
Ювара Муса 0 0
Каргбо Аугустус 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 6 0.38
Манкозу Марко 4 0.25
Вивиани Федерико 3 0.19
Мелькьорри Федерико 2 0.13
Сек Демба 1 0.06
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.06
Дикманн Лоренцо 1 0.06
Росси Джузеппе 1 0.06
Капрадосси Элио 1 0.06
Латте Лат Эммануэль 1 0.06
Мора Лука 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джаннотти Паскуале 4 1
Канестрелли Симоне 3 1
Молина Сальваторе 4 0
Вулич Милош 4 0
Бенали Ахмед 3 0
Неделчару Ионуц 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Могос Василе 2 0
Эстевес Науэль 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Сала Марко 2 0
Висентин Сантьяго 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Каргбо Аугустус 0 1
Донса Годфред 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Мондонико Давиде 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 6 1
Коломбо Лоренцо 5 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Мора Лука 3 0
Крочата Джованни 3 0
Да Рива Якопо 3 0
Викари Франческо 1 1
Латте Лат Эммануэль 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Селия Раффаэле 2 0
Сек Демба 2 0
Манкозу Марко 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Педа Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
3
23%
2
40%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
5
31%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
40%
3
19%
61-75
1
20%
2
13%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
31%
1
7%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
2
15%
1
5%
1-15
3
23%
5
25%
16-30
1
8%
6
30%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
2
15%
2
10%
76-90

Пропущено

26
19
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
2
8%
2
11%
1-15
4
15%
6
32%
16-30
7
27%
3
16%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
6
23%
2
11%
61-75
5
19%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кротоне
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1
Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1 Кротоне - Верона 2:1
СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1
СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Брешия - СПАЛ 2013 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 3 3 27 - 17 30
2. Пиза Заявка 15 8 5 2 22 - 12 29
3. Лечче Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
4. Беневенто 2:1 Заявка 16 8 4 4 27 - 16 28
5. Кремонезе 2:0 Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
6. Монца Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
7. Асколи Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
8. Перуджа Заявка 16 6 7 3 17 - 14 25
9. Фрозиноне 1:1 Заявка 16 5 10 1 22 - 14 25
10. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
11. Реджина Заявка 15 6 4 5 15 - 17 22
12. Тернана 1:1 Заявка 16 6 4 6 26 - 24 22
13. Комо Заявка 15 5 6 4 23 - 20 21
14. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 19 20
15. Парма Заявка 15 4 6 5 18 - 20 18
16. Козенца 0:2 Заявка 16 4 3 9 14 - 26 15
17. Алессандрия Заявка 15 4 2 9 15 - 26 14
18. Кротоне 0:2 Заявка 16 1 5 10 13 - 28 8
19. Виченца Виртус Заявка 16 2 1 13 15 - 31 7
20. Порденоне 1:2 Заявка 16 1 4 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
3. Беневенто 2:1 Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
4. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
5. Читтаделла Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6. Кремонезе 2:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
7. Козенца 0:2 Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана 1:1 Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне 1:1 Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
12. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
15. Парма Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
17. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне 0:2 Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
19. Порденоне 1:2 Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
2. Асколи Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
3. Фрозиноне 1:1 Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
4. Лечче Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
5. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
6. Кремонезе 2:0 Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
7. Пиза Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Беневенто 2:1 Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
9. Реджина Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
10. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 8 3 2 3 6 - 5 11
11. Комо Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
12. Тернана 1:1 Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
13. Парма Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
14. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне 1:2 Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
19. Козенца 0:2 Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
20. Кротоне 0:2 Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Мелькьорри Федерико бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кротоне
Ничья
СПАЛ 2013
3.98
3.32
3.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кротоне 0:2 СПАЛ 2013 онлайн


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