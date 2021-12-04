Италия: Серия B 2021-2022
0:1
2' ГолМелькьорри Федерико
0:2
49' ГолМанкозу Марко
53' Желтая карточкаПеда Патрик
30
Пас
Нехуэн
99
Марич
Мирко
29
Педа
Патрик
21
Сек
Демба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Марич МиркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Сала МаркоЗащитник
- Защитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
-
18 Оддеи БрайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Кокколо ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
95 Steven Nador
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
Ход матча
2'
49'
0:2
53'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 4
-
62 Владение мячом, % 38
История личных встреч
Кротоне
СПАЛ 2013
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.38
|Канестрелли Симоне
|2
|0.13
|Марич Мирко
|1 (1)
|0.06
|Бенали Ахмед
|1
|0.06
|Донса Годфред
|1
|0.06
|Неделчару Ионуц
|1
|0.06
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.06
|Могос Василе
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Борелло Джузеппе
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.38
|Манкозу Марко
|4
|0.25
|Вивиани Федерико
|3
|0.19
|Мелькьорри Федерико
|2
|0.13
|Сек Демба
|1
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.06
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.06
|Росси Джузеппе
|1
|0.06
|Капрадосси Элио
|1
|0.06
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.06
|Мора Лука
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Карточки
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джаннотти Паскуале
|4
|1
|Канестрелли Симоне
|3
|1
|Молина Сальваторе
|4
|0
|Вулич Милош
|4
|0
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|1
|Донса Годфред
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Коломбо Лоренцо
|5
|0
|Трипальделли Алессандро
|4
|0
|Мора Лука
|3
|0
|Крочата Джованни
|3
|0
|Да Рива Якопо
|3
|0
|Викари Франческо
|1
|1
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Дикманн Лоренцо
|2
|0
|Селия Раффаэле
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Манкозу Марко
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
13
5
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
3
23%
2
40%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
5
31%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
40%
3
19%
61-75
1
20%
2
13%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
31%
1
7%
61-75
3
23%
4
29%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
2
15%
1
5%
1-15
3
23%
5
25%
16-30
1
8%
6
30%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
2
15%
2
10%
76-90
Пропущено
26
19
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
2
8%
2
11%
1-15
4
15%
6
32%
16-30
7
27%
3
16%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
6
23%
2
11%
61-75
5
19%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кротоне
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1
Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1 Кротоне - Верона 2:1
СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1
СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Брешия - СПАЛ 2013 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 17
|30
|2.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 12
|29
|3.
|Лечче
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|4.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 16
|28
|5.
|Кремонезе
|2:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|6.
|Монца
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|7.
|Асколи
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 18
|25
|8.
|Перуджа
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|17 - 14
|25
|9.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|16
|5
|10
|1
|22 - 14
|25
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|11.
|Реджина
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 17
|22
|12.
|Тернана
|1:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|21
|14.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 19
|20
|15.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 20
|18
|16.
|Козенца
|0:2 Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 26
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|16
|1
|5
|10
|13 - 28
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 31
|7
|20.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|3.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Кремонезе
|2:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|7.
|Козенца
|0:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Тернана
|1:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Комо
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|12.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|18.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|19.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Асколи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|3.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|5.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Кремонезе
|2:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|7.
|Пиза
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|9.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|10.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|11.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 14
|10
|12.
|Тернана
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|13.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|14.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|19.
|Козенца
|0:2 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|20.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1