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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Реджина
0'
1:0
27' Гол
Гарджуло Марио
31' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
45'+1
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
44
Дермаку
Кастриот
25
Галло
Антонино
37
Майер
Жан
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
63
Турати
Стефано
27
Адьяпонг
Клод
3
Ционек
Тьяго
13
Реджини
Васко
17
Ди
Кьяра
Джанлука
56
Хетемай
Перпарим
8
Кризетиг
Лоренцо
72
Кортиновис
Алессандро
10
Белломо
Никола
30
Монтальто
Адриано
99
Ривас
Ригоберто
Лечче
4-3-3
Реджина
4-3-3

Ход матча

27'
Гарджуло Марио
(Кода Массимо)
1:0
31'
 
Кризетиг Лоренцо

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 14
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Лечче
Реджина

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
2:2
СB
0:1
СC
0:1
СC
3:2
ЛП
1:2
ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
2:0
СB
2:4
СB
3:2
СA
0:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 8 (2) 0.5
Стрефецца Габриэль 8 0.5
Ди Мариано Франческо 4 0.25
Гарджуло Марио 2 0.13
Майер Жан 1 0.06
Родригес Пабло 1 0.06
Туиа Алессандро 1 0.06
Дермаку Кастриот 1 0.06
Бьёркенгрен Йон 1 0.06
Баррека Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 6 (2) 0.38
Монтальто Адриано 4 (1) 0.25
Менез Жереми 2 0.13
Белломо Никола 1 0.06
Хетемай Перпарим 1 0.06
Ривас Ригоберто 1 0.06
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Бьянки Николо 0 0
Кортиновис Алессандро 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Родригес Пабло 2 0
Туиа Алессандро 2 0
Лучиони Фабио 2 0
Ди Мариано Франческо 2 0
Гарджуло Марио 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Юлманд Мортен 2 0
Кода Массимо 1 0
Майер Жан 1 0
Баррека Антонио 1 0
Дермаку Кастриот 1 0
Блен Алексис 1 0
Листковски Марчин 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Галло Антонино 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Гендрей Валентин 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кризетиг Лоренцо 6 0
Ди Кьяра Джанлука 5 0
Ционек Тьяго 4 0
Бьянки Николо 4 0
Менез Жереми 2 1
Хетемай Перпарим 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Белломо Никола 2 0
Риччи Федерико 2 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Реджини Васко 1 0
Монтальто Адриано 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Лакичевич Иван 1 0
Льотти Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
7
44%
3
43%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
30%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
4
44%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

26
16
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
5
19%
3
19%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
7
27%
4
25%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
5
19%
1
6%
76-90

Пропущено

15
16
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
13%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
5
33%
4
25%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Лечче - Зюйдтироль 0:1 Лечче - Тернана 3:3 Тренто - Лечче 3:0
Фрозиноне - Лечче 0:0 Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0 Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1 Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0 Лечче - Ренате 2:3 Мантова - Лечче 1:1 Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0
Реджина
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1
Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4 Лечче - Реджина 2:2 Реджина - Асколи 2:2 Кремонезе - Реджина 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 16 8 7 1 28 - 14 31
2. Брешия Заявка 15 9 3 3 27 - 17 30
3. Пиза Заявка 15 8 5 2 22 - 12 29
4. Беневенто Заявка 16 8 4 4 27 - 16 28
5. Кремонезе Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
6. Монца Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
7. Асколи Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
8. Перуджа Заявка 16 6 7 3 17 - 14 25
9. Фрозиноне Заявка 16 5 10 1 22 - 14 25
10. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
11. Реджина 0:1 Заявка 16 6 4 6 15 - 18 22
12. Тернана Заявка 16 6 4 6 26 - 24 22
13. Комо Заявка 15 5 6 4 23 - 20 21
14. СПАЛ 2013 Заявка 16 5 5 6 22 - 20 20
15. Парма Заявка 15 4 6 5 18 - 20 18
16. Козенца Заявка 16 4 3 9 14 - 26 15
17. Алессандрия Заявка 15 4 2 9 15 - 26 14
18. Кротоне Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
19. Виченца Виртус Заявка 16 2 1 13 15 - 31 7
20. Порденоне Заявка 16 1 4 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Лечче 1:0 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
3. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6. Кремонезе Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
7. Козенца Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
12. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Реджина 0:1 Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
15. Парма Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
17. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
19. Порденоне Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
2. Асколи Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
3. Фрозиноне Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
4. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
5. Кремонезе Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
6. Лечче 1:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
7. Пиза Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Беневенто Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
9. Реджина 0:1 Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
10. СПАЛ 2013 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
11. Комо Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
12. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
13. Парма Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
14. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
19. Козенца Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
20. Кротоне Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Реджина
1.77
6.00
6.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лечче 1:0 Реджина онлайн


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