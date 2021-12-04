Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
1:0
27' ГолГарджуло Марио
31' Желтая карточкаКризетиг Лоренцо
55' Желтая карточкаЦионек Тьяго
55' Желтая карточкаХетемай Перпарим
56' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
2:0
61' ГолМайер Жан
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лариби КаримНападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
27'
1:0
31'
55'
55'
61'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
23 Нарушения правил 21
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Лечче
Реджина
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|8
|0.5
|Кода Массимо
|8 (2)
|0.5
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.25
|Майер Жан
|2
|0.13
|Гарджуло Марио
|2
|0.13
|Родригес Пабло
|1
|0.06
|Туиа Алессандро
|1
|0.06
|Дермаку Кастриот
|1
|0.06
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.06
|Баррека Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|6 (2)
|0.38
|Монтальто Адриано
|4 (1)
|0.25
|Менез Жереми
|2
|0.13
|Белломо Никола
|1
|0.06
|Хетемай Перпарим
|1
|0.06
|Ривас Ригоберто
|1
|0.06
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Бьянки Николо
|0
|0
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Ди Мариано Франческо
|3
|0
|Родригес Пабло
|2
|0
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Лучиони Фабио
|2
|0
|Гарджуло Марио
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Юлманд Мортен
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кризетиг Лоренцо
|6
|0
|Ционек Тьяго
|5
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|5
|0
|Хетемай Перпарим
|4
|0
|Бьянки Николо
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Белломо Никола
|2
|0
|Риччи Федерико
|2
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Реджини Васко
|1
|0
|Монтальто Адриано
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
7
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
11%
2
29%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
7
39%
3
43%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
1
14%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
3
30%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
4
44%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
28
16
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
5
18%
3
19%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
7
25%
4
25%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
3
11%
4
25%
61-75
5
18%
1
6%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
13%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
5
33%
4
22%
46-60
4
27%
4
22%
61-75
1
7%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Лечче - Зюйдтироль 0:1 Лечче - Тернана 3:3 Тренто - Лечче 3:0
Фрозиноне - Лечче 0:0 Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0 Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1 Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0 Лечче - Ренате 2:3 Мантова - Лечче 1:1 Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0
Реджина
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1
Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4 Лечче - Реджина 2:2 Реджина - Асколи 2:2 Кремонезе - Реджина 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 14
|31
|2.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 17
|30
|3.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Беневенто
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 16
|28
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|6.
|Монца
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|7.
|Асколи
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 18
|25
|8.
|Перуджа
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|17 - 14
|25
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|5
|10
|1
|22 - 14
|25
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|11.
|Реджина
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 19
|22
|12.
|Тернана
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|21
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 20
|20
|15.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 20
|18
|16.
|Козенца
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 26
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 31
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|7.
|Козенца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Комо
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|12.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Асколи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|6.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|7.
|Пиза
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|9.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|11.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 14
|10
|12.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|13.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|14.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1