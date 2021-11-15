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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Верес
 
Позже

Стадион:
Динамо Киев

История личных встреч

Верес
Динамо Киев

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ТМС
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пасич Геннадий 3 0.19
Шестаков Михаил 3 0.19
Солдат Игорь 2 0.13
Немчанинов Дмитрий 1 0.06
Гегедош Роберт 1 0.06
Пасич Евгений 1 0.06
Сергийчук Михаил 1 0.06
Кучеров Валерий 1 0.06
Клёц Дмитрий 1 (1) 0.06
Панасенко Сергей 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 10 (5) 0.63
Буяльский Виталий 8 (1) 0.5
Гармаш Денис 7 0.44
Шапаренко Николай 3 0.19
Витиньо Витор V 3 0.19
Де Пена Карлос 2 0.13
Сидорчук Сергей 2 0.13
Тымчик Александр 1 0.06
Рамирес Эрик 1 0.06
Кулач Владислав 1 0.06
Кедзёра Томаш 1 0.06
Попов Денис II 1 0.06
Сирота Александр 1 0.06
Шкурин Илья 0 0
Миколенко Виталий 0 0
Караваев Александр 0 0
Андриевский Александр 0 0
Вербич Беньямин 0 0
Шепелев Владимир 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кучеров Валерий 5 1
Пасич Геннадий 5 0
Сергийчук Михаил 2 1
Дахновский Виталий 2 1
Полулях Никита 3 0
Немчанинов Дмитрий 3 0
Петько Сергей 2 0
Панасенко Сергей 2 0
Гечев Михаил 2 0
Когут Богдан 1 0
Тимофеенко Виталий 1 0
Мирошник Роман 1 0
Солдат Игорь 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Махнев Дмитрий 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шапаренко Николай 7 0
Сидорчук Сергей 4 0
Буяльский Виталий 3 0
Витиньо Витор V 3 0
Забарный Илья 3 0
Гармаш Денис 2 0
Андриевский Александр 2 0
Вербич Беньямин 2 0
Де Пена Карлос 2 0
Шабанов Артём 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кедзёра Томаш 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Тымчик Александр 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Супряга Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
21
1 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
1
14%
4
19%
31-45
3
43%
5
24%
46-60
2
29%
1
5%
61-75
1
14%
4
19%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

8
20
8 В 1-м тайме 13
0 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
13%
4
20%
1-15
4
50%
2
10%
16-30
3
38%
7
35%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Пропущено

14
3
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
5
36%
1
33%
76-90

Забито

15
41
9 В 1-м тайме 24
6 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
1
7%
6
15%
1-15
4
27%
7
17%
16-30
4
27%
11
27%
31-45
3
20%
7
17%
46-60
2
13%
3
7%
61-75
1
7%
7
17%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
27%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
33%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0
Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Минай - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Бавария 1:2 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Динамо Киев - Ворскла 1:2
Динамо Киев - Барселона 0:1 Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 17 14 2 1 47 - 9 44
2. Динамо Киев Заявка 16 13 2 1 43 - 8 41
3. Днепр-1 Заявка 16 11 1 4 29 - 16 34
4. Заря Заявка 16 10 2 4 35 - 18 32
5. Ворскла Заявка 16 9 4 3 29 - 17 31
6. Десна Заявка 16 7 3 6 18 - 22 24
7. Александрия Заявка 16 6 5 5 15 - 14 23
8. Верес Заявка 16 6 4 6 14 - 16 22
9. Металлист-1925 Заявка 16 6 1 9 16 - 26 19
10. Колос Ковалёвка Заявка 16 5 3 8 11 - 22 18
11. Рух Львов Заявка 15 4 4 7 15 - 20 16
12. Львов Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
13. Черноморец Од Заявка 16 2 5 9 17 - 36 11
14. Ингулец Заявка 15 2 4 9 11 - 26 10
15. Минай Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
16. Мариуполь Заявка 16 2 1 13 18 - 38 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 8 0 1 29 - 7 24
2. Днепр-1 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Верес Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
7. Десна Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Рух Львов Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
9. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
10. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
11. Александрия Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
12. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Ингулец Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 22 - 6 22
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Заря Заявка 8 5 1 2 23 - 14 16
4. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Десна Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
7. Ворскла Заявка 6 3 1 2 7 - 9 10
8. Львов Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
9. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 4 - 11 8
10. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
11. Металлист-1925 Заявка 9 2 1 6 4 - 13 7
12. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
13. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригада арбитров:

    Главный судья: Екатерина Монзуль (Харьков, Украина);
    Ассистент: Марина Стрелецкая (Украина);
    Ассистент: Светлана Грушко (Киевская область, Украина);
    Резервный: Анастасия Романюк (Украина).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители украинского футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Украины. В рамках 17-го тура УПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Вереса» и киевского «Динамо». На чьей стороне будет победа в этом противостоянии? Узнаем, посмотрев этот интересный поединок! Встреча состоится в Луцке, на стадионе «Авангард».

    Текстовую трансляцию матча для вас проведу я, Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верес - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2021, осталось 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 140
Верес 0% (0)
X 2.1% (3)
Динамо Киев 97.9% (137)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Динамо Киев
15.75
6.15
1.33
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Верес - Динамо Киев онлайн


Прогнозы на матч Верес - Динамо Киев

Исход игры
Верес
0% (0)
Ничья
2.2% (3)
Динамо Киев
97.8% (136)
Тотал 2.5
Больше
45.11% (60)
Меньше
54.89% (73)
Обе команды забьют
Да
33.83% (45)
Нет
66.17% (88)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
44.6% (62)
1:2 Динамо Киев
22.3% (31)
0:3 Динамо Киев
10.1% (14)
1:3 Динамо Киев
7.9% (11)
0:1 Динамо Киев
7.2% (10)
0:4 Динамо Киев
1.4% (2)
1:4 Динамо Киев
1.4% (2)
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