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Доброго времени суток вам, уважаемые любители украинского футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Украины. В рамках 17-го тура УПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Вереса» и киевского «Динамо». На чьей стороне будет победа в этом противостоянии? Узнаем, посмотрев этот интересный поединок! Встреча состоится в Луцке, на стадионе «Авангард».



Текстовую трансляцию матча для вас проведу я, Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!