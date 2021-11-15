Украина: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Stadion Avanhard, Lutsk
История личных встреч
Верес
Динамо Киев
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пасич Геннадий
|3
|0.19
|Шестаков Михаил
|3
|0.19
|Солдат Игорь
|2
|0.13
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0.06
|Гегедош Роберт
|1
|0.06
|Пасич Евгений
|1
|0.06
|Сергийчук Михаил
|1
|0.06
|Кучеров Валерий
|1
|0.06
|Клёц Дмитрий
|1 (1)
|0.06
|Панасенко Сергей
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|10 (5)
|0.63
|Буяльский Виталий
|8 (1)
|0.5
|Гармаш Денис
|7
|0.44
|Шапаренко Николай
|3
|0.19
|Витиньо Витор V
|3
|0.19
|Де Пена Карлос
|2
|0.13
|Сидорчук Сергей
|2
|0.13
|Тымчик Александр
|1
|0.06
|Рамирес Эрик
|1
|0.06
|Кулач Владислав
|1
|0.06
|Кедзёра Томаш
|1
|0.06
|Попов Денис II
|1
|0.06
|Сирота Александр
|1
|0.06
|Шкурин Илья
|0
|0
|Миколенко Виталий
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Андриевский Александр
|0
|0
|Вербич Беньямин
|0
|0
|Шепелев Владимир
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кучеров Валерий
|5
|1
|Пасич Геннадий
|5
|0
|Сергийчук Михаил
|2
|1
|Дахновский Виталий
|2
|1
|Полулях Никита
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|Петько Сергей
|2
|0
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Тимофеенко Виталий
|1
|0
|Мирошник Роман
|1
|0
|Солдат Игорь
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Махнев Дмитрий
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шапаренко Николай
|7
|0
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Буяльский Виталий
|3
|0
|Витиньо Витор V
|3
|0
|Забарный Илья
|3
|0
|Гармаш Денис
|2
|0
|Андриевский Александр
|2
|0
|Вербич Беньямин
|2
|0
|Де Пена Карлос
|2
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
21
1 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
1
14%
4
19%
31-45
3
43%
5
24%
46-60
2
29%
1
5%
61-75
1
14%
4
19%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
8
20
8 В 1-м тайме 13
0 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
13%
4
20%
1-15
4
50%
2
10%
16-30
3
38%
7
35%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90
Пропущено
14
3
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
5
36%
1
33%
76-90
Забито
15
41
9 В 1-м тайме 24
6 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
1
7%
6
15%
1-15
4
27%
7
17%
16-30
4
27%
11
27%
31-45
3
20%
7
17%
46-60
2
13%
3
7%
61-75
1
7%
7
17%
76-90
Пропущено
15
10
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
27%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
33%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0
Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Минай - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Бавария 1:2 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Динамо Киев - Ворскла 1:2
Динамо Киев - Барселона 0:1 Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|43 - 8
|41
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|41 - 8
|41
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|29 - 16
|34
|4.
|Заря
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 18
|32
|5.
|Ворскла
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 17
|31
|6.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 22
|24
|7.
|Александрия
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|15 - 14
|23
|8.
|Верес
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 16
|22
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|16 - 26
|19
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|11 - 22
|18
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 20
|16
|12.
|Львов
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|12 - 23
|16
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 36
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 26
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|18 - 38
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 6
|21
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 7
|21
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Верес
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|7.
|Десна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|11.
|Александрия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|12.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|9 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 6
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|23 - 14
|16
|4.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|7.
|Ворскла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|8.
|Львов
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 11
|8
|10.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Верес - Динамо Киев
Исход игры
Верес
0% (0)
Ничья
0% (0)
Динамо Киев
100% (48)
Тотал 2.5
Больше
50% (23)
Меньше
50% (23)
Обе команды забьют
Да
39.13% (18)
Нет
60.87% (28)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
43.8% (21)
1:2 Динамо Киев
29.2% (14)
0:3 Динамо Киев
8.3% (4)
1:3 Динамо Киев
6.3% (3)
0:1 Динамо Киев
4.2% (2)
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