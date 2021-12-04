Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Арена Львов
10' Желтая карточкаБелый Максим
28' Желтая карточкаПуцлин Давид
34' Желтая карточкаБойчук Богдан
0:0
38' Не забитый пенальтиКлимчук Юрий
79
Панькив
Юрий
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
25
Белый
Максим
63
Marko
Sapuha
73
Рангел
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кучук Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 РангелПолузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
10'
28'
34'
38'
0:0
История личных встреч
Рух Львов
Ворскла
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|4
|0.25
|Климчук Юрий
|4
|0.25
|Федорчук Валерий
|2
|0.13
|Де Паула Таллес
|1
|0.06
|Альваренга Фабрисио
|1
|0.06
|Кузык Орест
|1
|0.06
|Мартынюк Ярослав
|1
|0.06
|Карасюк Роман
|0
|0
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Белый Максим
|0
|0
|Ореховский Павел
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилль Оливье
|8 (2)
|0.47
|Степанюк Руслан
|6
|0.35
|Рангел
|4
|0.24
|Кане Ибрахим
|2
|0.12
|Скляр Александр
|1
|0.06
|Пешич Иван
|1
|0.06
|Пуцлин Давид
|1
|0.06
|Чеснаков Владимир
|1
|0.06
|Тамм Йоонас
|1
|0.06
|Кравчук Даниил
|1
|0.06
|Пердута Игорь
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Федорчук Валерий
|5
|0
|Белый Максим
|5
|0
|Мартынюк Ярослав
|4
|0
|Сич Алексей
|4
|0
|Карасюк Роман
|3
|0
|Мысык Марьян
|3
|0
|Дидик Роман
|3
|0
|Кузык Орест
|1
|1
|Стаменкович Милош
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Бойчук Богдан
|2
|0
|Альваренга Фабрисио
|2
|0
|Кондраков Даниил
|2
|0
|Рунич Василий
|2
|0
|Карабин Ярослав
|0
|1
|Панькив Юрий
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Гагун Роман
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тилль Оливье
|3
|1
|Пердута Игорь
|4
|0
|Пуцлин Давид
|4
|0
|Рангел
|3
|0
|Тамм Йоонас
|3
|0
|Скляр Александр
|3
|0
|Степанюк Руслан
|3
|0
|Пешич Иван
|3
|0
|Якубу Наджиб
|3
|0
|Челядин Артём
|3
|0
|Кравчук Даниил
|1
|1
|Яворский Сергей
|2
|0
|Кане Ибрахим
|2
|0
|Кушниренко Богдан
|1
|0
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
7
19
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
11 Не забивали 8
0
0%
4
21%
1-15
2
29%
3
16%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
21%
61-75
1
14%
4
21%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
5
45%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Забито
14
26
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
2
14%
5
19%
1-15
2
14%
3
12%
16-30
3
21%
7
27%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
4
29%
5
19%
61-75
1
7%
5
19%
76-90
Пропущено
21
20
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
6
29%
1
5%
31-45
1
5%
7
35%
46-60
5
24%
6
30%
61-75
4
19%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0
Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1 Львов - Рух Львов 1:1
Ворскла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0
Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 8
|44
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|47 - 9
|44
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|29 - 16
|34
|4.
|Заря
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 18
|32
|5.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 17
|32
|6.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 22
|24
|7.
|Александрия
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|15 - 14
|23
|8.
|Верес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|14 - 19
|22
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|16 - 26
|19
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|11 - 22
|18
|11.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|12.
|Львов
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 36
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 26
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|18 - 38
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 7
|24
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 7
|21
|3.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Верес
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|7.
|Десна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|11.
|Александрия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|12.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|9 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|23 - 14
|16
|4.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|7.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|8.
|Львов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 11
|8
|10.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Рух Львов 0:0 Ворскла
Исход игры
Рух Львов
13% (17)
Ничья
22.1% (29)
Ворскла
64.9% (85)
Тотал 2.5
Больше
48.44% (62)
Меньше
51.56% (66)
Обе команды забьют
Да
65.63% (84)
Нет
34.38% (44)
Популярный счёт
1:2 Ворскла
37.4% (49)
0:1 Ворскла
22.1% (29)
1:1 Ничья
16.8% (22)
2:1 Рух Львов
6.9% (9)
1:0 Рух Львов
4.6% (6)
0:0 Ничья
3.8% (5)
0:2 Ворскла
3.1% (4)
1:3 Ворскла
1.5% (2)
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