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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рух Львов
0:0
Перерыв

Стадион:
Ворскла
0'
10' Желтая карточка
Белый Максим
28' Желтая карточка
Пуцлин Давид
34' Желтая карточка
Бойчук Богдан
0:0
38' Не забитый пенальти
Климчук Юрий
79
Панькив
Юрий
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
25
Белый
Максим
93
Vitaliy
Roman
26
Альваренга
Фабрисио
63
Marko
Sapuha
5
Федорчук
Валерий
23
Бойчук
Богдан
30
Де
Паула
Таллес
7
Климчук
Юрий
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
13
Яворский
Сергей
5
Якубу
Наджиб
73
Рангел
28
Пуцлин
Давид
38
Челядин
Артём
50
Кане
Ибрахим
8
Тилль
Оливье
11
Степанюк
Руслан
Рух Львов
Ворскла

История личных встреч

Рух Львов
Ворскла

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 4 0.25
Климчук Юрий 4 0.25
Федорчук Валерий 2 0.13
Де Паула Таллес 1 0.06
Альваренга Фабрисио 1 0.06
Кузык Орест 1 0.06
Мартынюк Ярослав 1 0.06
Карасюк Роман 0 0
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Белый Максим 0 0
Ореховский Павел 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилль Оливье 8 (2) 0.47
Степанюк Руслан 6 0.35
Рангел 4 0.24
Кане Ибрахим 2 0.12
Скляр Александр 1 0.06
Пешич Иван 1 0.06
Пуцлин Давид 1 0.06
Чеснаков Владимир 1 0.06
Тамм Йоонас 1 0.06
Кравчук Даниил 1 0.06
Пердута Игорь 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Федорчук Валерий 5 0
Белый Максим 5 0
Мартынюк Ярослав 4 0
Сич Алексей 4 0
Карасюк Роман 3 0
Мысык Марьян 3 0
Дидик Роман 3 0
Кузык Орест 1 1
Стаменкович Милош 2 0
Борячук Андрей 2 0
Бойчук Богдан 2 0
Альваренга Фабрисио 2 0
Кондраков Даниил 2 0
Рунич Василий 2 0
Карабин Ярослав 0 1
Панькив Юрий 1 0
Климчук Юрий 1 0
Притула Остап 1 0
Гагун Роман 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тилль Оливье 3 1
Пердута Игорь 4 0
Пуцлин Давид 4 0
Рангел 3 0
Тамм Йоонас 3 0
Скляр Александр 3 0
Степанюк Руслан 3 0
Пешич Иван 3 0
Якубу Наджиб 3 0
Челядин Артём 3 0
Кравчук Даниил 1 1
Яворский Сергей 2 0
Кане Ибрахим 2 0
Кушниренко Богдан 1 0
Бондаренко Валерий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

7
19
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
11 Не забивали 8
0
0%
4
21%
1-15
2
29%
3
16%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
21%
61-75
1
14%
4
21%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
5
45%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Забито

14
26
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
2
14%
5
19%
1-15
2
14%
3
12%
16-30
3
21%
7
27%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
4
29%
5
19%
61-75
1
7%
5
19%
76-90

Пропущено

21
20
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
6
29%
1
5%
31-45
1
5%
7
35%
46-60
5
24%
6
30%
61-75
4
19%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0
Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1 Львов - Рух Львов 1:1
Ворскла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0
Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 17 14 2 1 46 - 8 44
2. Шахтёр Донецк Заявка 17 14 2 1 47 - 9 44
3. Днепр-1 Заявка 16 11 1 4 29 - 16 34
4. Заря Заявка 16 10 2 4 35 - 18 32
5. Ворскла 0:0 Заявка 17 9 5 3 29 - 17 32
6. Десна Заявка 16 7 3 6 18 - 22 24
7. Александрия Заявка 16 6 5 5 15 - 14 23
8. Верес Заявка 17 6 4 7 14 - 19 22
9. Металлист-1925 Заявка 16 6 1 9 16 - 26 19
10. Колос Ковалёвка Заявка 16 5 3 8 11 - 22 18
11. Рух Львов 0:0 Заявка 16 4 5 7 15 - 20 17
12. Львов Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
13. Черноморец Од Заявка 16 2 5 9 17 - 36 11
14. Ингулец Заявка 15 2 4 9 11 - 26 10
15. Минай Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
16. Мариуполь Заявка 16 2 1 13 18 - 38 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 8 0 1 29 - 7 24
2. Днепр-1 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
3. Ворскла 0:0 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Верес Заявка 8 4 3 1 7 - 4 15
7. Десна Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Рух Львов 0:0 Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
10. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
11. Александрия Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
12. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Ингулец Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 6 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Заря Заявка 8 5 1 2 23 - 14 16
4. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Десна Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
7. Ворскла 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
8. Львов Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
9. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 4 - 11 8
10. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
11. Металлист-1925 Заявка 9 2 1 6 4 - 13 7
12. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
13. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов 0:0 Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Климчук Юрий пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    34'
    Бойчук Богдан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Пуцлин Давид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Белый Максим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 131
Рух Львов 13% (17)
X 22.1% (29)
Ворскла 64.9% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
Ворскла
3.40
3.30
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рух Львов 0:0 Ворскла онлайн


Прогнозы на матч Рух Львов 0:0 Ворскла

Исход игры
Рух Львов
13% (17)
Ничья
22.1% (29)
Ворскла
64.9% (85)
Тотал 2.5
Больше
48.44% (62)
Меньше
51.56% (66)
Обе команды забьют
Да
65.63% (84)
Нет
34.38% (44)
Популярный счёт
1:2 Ворскла
37.4% (49)
0:1 Ворскла
22.1% (29)
1:1 Ничья
16.8% (22)
2:1 Рух Львов
6.9% (9)
1:0 Рух Львов
4.6% (6)
0:0 Ничья
3.8% (5)
0:2 Ворскла
3.1% (4)
1:3 Ворскла
1.5% (2)
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