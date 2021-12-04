Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Арена Львов
10' Желтая карточкаБелый Максим
28' Желтая карточкаПуцлин Давид
34' Желтая карточкаБойчук Богдан
0:0
38' Не забитый пенальтиКлимчук Юрий
53' Желтая карточкаКравчук Даниил
59' Желтая карточкаАльваренга Фабрисио
61' Вторая желтая карточкаКравчук Даниил
90' Желтая карточкаРизнык Дмитрий
79
Панькив
Юрий
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
25
Белый
Максим
63
Marko
Sapuha
73
Рангел
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кучук Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 РангелПолузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
10'
28'
34'
38'
0:0
53'
61'
90'
История личных встреч
Рух Львов
Ворскла
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|4
|0.25
|Климчук Юрий
|4
|0.25
|Федорчук Валерий
|2
|0.13
|Де Паула Таллес
|1
|0.06
|Альваренга Фабрисио
|1
|0.06
|Кузык Орест
|1
|0.06
|Мартынюк Ярослав
|1
|0.06
|Карасюк Роман
|0
|0
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Белый Максим
|0
|0
|Ореховский Павел
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилль Оливье
|8 (2)
|0.47
|Степанюк Руслан
|6
|0.35
|Рангел
|4
|0.24
|Кане Ибрахим
|2
|0.12
|Скляр Александр
|1
|0.06
|Пешич Иван
|1
|0.06
|Пуцлин Давид
|1
|0.06
|Чеснаков Владимир
|1
|0.06
|Тамм Йоонас
|1
|0.06
|Кравчук Даниил
|1
|0.06
|Пердута Игорь
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Федорчук Валерий
|5
|0
|Белый Максим
|5
|0
|Мартынюк Ярослав
|4
|0
|Сич Алексей
|4
|0
|Карасюк Роман
|3
|0
|Мысык Марьян
|3
|0
|Альваренга Фабрисио
|3
|0
|Дидик Роман
|3
|0
|Кузык Орест
|1
|1
|Стаменкович Милош
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Бойчук Богдан
|2
|0
|Кондраков Даниил
|2
|0
|Рунич Василий
|2
|0
|Карабин Ярослав
|0
|1
|Панькив Юрий
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Гагун Роман
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кравчук Даниил
|2
|2
|Тилль Оливье
|3
|1
|Пердута Игорь
|4
|0
|Пуцлин Давид
|4
|0
|Рангел
|3
|0
|Тамм Йоонас
|3
|0
|Скляр Александр
|3
|0
|Степанюк Руслан
|3
|0
|Пешич Иван
|3
|0
|Якубу Наджиб
|3
|0
|Челядин Артём
|3
|0
|Яворский Сергей
|2
|0
|Ризнык Дмитрий
|2
|0
|Кане Ибрахим
|2
|0
|Кушниренко Богдан
|1
|0
|Бондаренко Валерий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
7
19
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
0
0%
4
21%
1-15
2
29%
3
16%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
21%
61-75
1
14%
4
21%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
5
45%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Забито
14
26
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
2
14%
5
19%
1-15
2
14%
3
12%
16-30
3
21%
7
27%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
4
29%
5
19%
61-75
1
7%
5
19%
76-90
Пропущено
21
20
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
6
29%
1
5%
31-45
1
5%
7
35%
46-60
5
24%
6
30%
61-75
4
19%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0
Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1 Львов - Рух Львов 1:1
Ворскла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0
Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 8
|44
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|47 - 9
|44
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|29 - 16
|34
|4.
|Заря
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 18
|32
|5.
|Ворскла
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 17
|32
|6.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 22
|24
|7.
|Александрия
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|15 - 14
|23
|8.
|Верес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|14 - 19
|22
|9.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 26
|20
|10.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|11 - 22
|19
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|12.
|Львов
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 36
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 26
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|18 - 38
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 7
|24
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 7
|21
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Верес
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|7.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|8.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|9.
|Десна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|10.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|11.
|Александрия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|12.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|9 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|23 - 14
|16
|4.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|7.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|8.
|Львов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|9.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 11
|9
|10.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|11.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на матч Рух Львов 0:0 Ворскла
Исход игры
Рух Львов
13% (17)
Ничья
22.1% (29)
Ворскла
64.9% (85)
Тотал 2.5
Больше
48.44% (62)
Меньше
51.56% (66)
Обе команды забьют
Да
65.63% (84)
Нет
34.38% (44)
Популярный счёт
1:2 Ворскла
37.4% (49)
0:1 Ворскла
22.1% (29)
1:1 Ничья
16.8% (22)
2:1 Рух Львов
6.9% (9)
1:0 Рух Львов
4.6% (6)
0:0 Ничья
3.8% (5)
0:2 Ворскла
3.1% (4)
1:3 Ворскла
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!