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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Металлист-1925
0:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
0:1
27' Гол
Кариока Силва
58' Желтая карточка
Голодюк Олег
63' Желтая карточка
Павловец Александр
78'
1
Сидоренко
Денис
5
Ермаков
Виталий
3
Ткачук
Евгений
23
Шершень
Михаил
21
Ченбай
Сергей
28
Габелок
Артём
94
Задерака
Максим
11
Ременюк
Андрей
17
Протасов
Евгений
19
Illia
Zubkov
32
Голодюк
Олег
25
Волынец
Евгений
9
Кариока
Силва
22
Павловец
Александр
15
Черноморец
Александр
35
Золотов
Николай
69
Ильин
Олег
90
Богданов
Андрей
11
Нуриев
Анатолий
14
Милько
Вадим
5
Петров
Кирилл
49
Сичинава
Ника
Металлист-1925
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Металлист-1925
Колос Ковалёвка

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПД
0:0
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марлисон 4 0.24
Батюшин Юрий 3 0.18
Крыськив Дмитрий 2 0.12
Ременюк Андрей 1 0.06
Голодюк Олег 1 0.06
Западня Артур 1 0.06
Кравченко Дмитрий 1 0.06
Illia Zubkov 1 0.06
Габелок Артём 1 (1) 0.06
Фабиньо Энрике 0 0
Протасов Евгений 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лысенко Владимир 2 0.12
Ильин Олег 2 0.12
Сичинава Ника 1 0.06
Черноморец Александр 1 0.06
Кариока Силва 1 0.06
Ренан Соарес 1 0.06
Чурко Вячеслав 1 0.06
Новак Евгений 1 0.06
Костишин Денис 1 0.06
Нуриев Анатолий 1 0.06
Богданов Андрей 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 5 0
Шершень Михаил 3 1
Голодюк Олег 4 0
Западня Артур 4 0
Ременюк Андрей 4 0
Ченбай Сергей 3 0
Габелок Артём 2 0
Марлисон 2 0
Крыськив Дмитрий 2 0
Сидоренко Денис 1 0
Савин Антон 1 0
Ткачук Евгений 1 0
Задерака Максим 1 0
Кравченко Дмитрий 1 0
Протасов Евгений 1 0
Батюшин Юрий 1 0
Коваленко Максим 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кариока Силва 3 1
Ром Матия 3 1
Лысенко Владимир 4 0
Богданов Андрей 4 0
Петров Кирилл 4 0
Павловец Александр 4 0
Сичинава Ника 3 0
Золотов Николай 3 0
Черноморец Александр 3 0
Костишин Денис 3 0
Нгамба Альваро 3 0
Задоя Евгений 2 0
Данфа Мамаду 2 0
Милько Вадим 1 0
Гавриш Виталий 1 0
Ренан Соарес 1 0
Чурко Вячеслав 1 0
Новак Евгений 1 0
Нуриев Анатолий 1 0
Ильин Олег 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
1
9%
2
50%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
5
45%
31-45
4
29%
1
9%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
4
57%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
5
45%
16-30
4
33%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
19%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
4
25%
5
45%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

26
22
10 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
3
12%
3
14%
1-15
1
4%
7
32%
16-30
6
23%
6
27%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
7
27%
2
9%
61-75
4
15%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6
Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3
Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 17 14 2 1 46 - 8 44
2. Шахтёр Донецк Заявка 17 14 2 1 47 - 9 44
3. Днепр-1 Заявка 16 11 1 4 29 - 16 34
4. Заря Заявка 16 10 2 4 35 - 18 32
5. Ворскла Заявка 17 9 5 3 29 - 17 32
6. Десна Заявка 16 7 3 6 18 - 22 24
7. Александрия Заявка 16 6 5 5 15 - 14 23
8. Верес Заявка 17 6 4 7 14 - 19 22
9. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 17 6 3 8 12 - 22 21
10. Металлист-1925 0:1 Заявка 17 6 1 10 16 - 27 19
11. Рух Львов Заявка 16 4 5 7 15 - 20 17
12. Львов Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
13. Черноморец Од Заявка 16 2 5 9 17 - 36 11
14. Ингулец Заявка 15 2 4 9 11 - 26 10
15. Минай Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
16. Мариуполь Заявка 16 2 1 13 18 - 38 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 8 0 1 29 - 7 24
2. Днепр-1 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Верес Заявка 8 4 3 1 7 - 4 15
7. Десна Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Рух Львов Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9. Металлист-1925 0:1 Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
10. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
11. Александрия Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
12. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Ингулец Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 6 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Заря Заявка 8 5 1 2 23 - 14 16
4. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
7. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 8 3 2 3 5 - 11 11
8. Десна Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
9. Львов Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
10. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
11. Металлист-1925 0:1 Заявка 9 2 1 6 4 - 13 7
12. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
13. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Diego Carioca бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 133
Металлист-1925 43.6% (58)
X 46.6% (62)
Колос Ковалёвка 9.8% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Колос Ковалёвка
21.00
5.55
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Металлист-1925 0:1 Колос Ковалёвка онлайн


Прогнозы на матч Металлист-1925 0:1 Колос Ковалёвка

Исход игры
Металлист-1925
43.6% (58)
Ничья
46.6% (62)
Колос Ковалёвка
9.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
25.19% (33)
Меньше
74.81% (98)
Обе команды забьют
Да
66.41% (87)
Нет
33.59% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.6% (54)
1:0 Металлист-1925
18.8% (25)
2:1 Металлист-1925
18% (24)
2:0 Металлист-1925
6% (8)
0:0 Ничья
4.5% (6)
0:1 Колос Ковалёвка
3.8% (5)
1:2 Колос Ковалёвка
3.8% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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