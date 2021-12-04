Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 78'
Стадион: Металлист
0:1
27' ГолКариока Силва
58' Желтая карточкаГолодюк Олег
63' Желтая карточкаПавловец Александр
19
Illia
Zubkov
32
Голодюк
Олег
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Illia ZubkovПолузащитник
-
32 Голодюк ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Квакич АмарЗащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Yaroslav Vyshnyak
Ход матча
27'
0:1
58'
73'
История личных встреч
Металлист-1925
Колос Ковалёвка
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марлисон
|4
|0.24
|Батюшин Юрий
|3
|0.18
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.12
|Ременюк Андрей
|1
|0.06
|Голодюк Олег
|1
|0.06
|Западня Артур
|1
|0.06
|Кравченко Дмитрий
|1
|0.06
|Illia Zubkov
|1
|0.06
|Габелок Артём
|1 (1)
|0.06
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Протасов Евгений
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лысенко Владимир
|2
|0.12
|Ильин Олег
|2
|0.12
|Сичинава Ника
|1
|0.06
|Черноморец Александр
|1
|0.06
|Кариока Силва
|1
|0.06
|Ренан Соарес
|1
|0.06
|Чурко Вячеслав
|1
|0.06
|Новак Евгений
|1
|0.06
|Костишин Денис
|1
|0.06
|Нуриев Анатолий
|1
|0.06
|Богданов Андрей
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|Шершень Михаил
|3
|1
|Голодюк Олег
|4
|0
|Западня Артур
|4
|0
|Ременюк Андрей
|4
|0
|Ченбай Сергей
|3
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Марлисон
|2
|0
|Крыськив Дмитрий
|2
|0
|Сидоренко Денис
|1
|0
|Савин Антон
|1
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Протасов Евгений
|1
|0
|Батюшин Юрий
|1
|0
|Коваленко Максим
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кариока Силва
|3
|1
|Ром Матия
|3
|1
|Лысенко Владимир
|4
|0
|Богданов Андрей
|4
|0
|Петров Кирилл
|4
|0
|Павловец Александр
|4
|0
|Сичинава Ника
|3
|0
|Золотов Николай
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Костишин Денис
|3
|0
|Нгамба Альваро
|3
|0
|Задоя Евгений
|2
|0
|Данфа Мамаду
|2
|0
|Милько Вадим
|1
|0
|Гавриш Виталий
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Чурко Вячеслав
|1
|0
|Новак Евгений
|1
|0
|Нуриев Анатолий
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
1
9%
2
50%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
5
45%
31-45
4
29%
1
9%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
4
57%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
5
45%
16-30
4
33%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
19%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
4
25%
5
45%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
26
22
10 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
3
12%
3
14%
1-15
1
4%
7
32%
16-30
6
23%
6
27%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
7
27%
2
9%
61-75
4
15%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6
Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3
Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 8
|44
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|47 - 9
|44
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|29 - 16
|34
|4.
|Заря
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 18
|32
|5.
|Ворскла
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 17
|32
|6.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 22
|24
|7.
|Александрия
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|15 - 14
|23
|8.
|Верес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|14 - 19
|22
|9.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|12 - 22
|21
|10.
|Металлист-1925
|0:1 Заявка
|17
|6
|1
|10
|16 - 27
|19
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|12.
|Львов
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 36
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 26
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|18 - 38
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 7
|24
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 7
|21
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Верес
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|7.
|Десна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|Металлист-1925
|0:1 Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|10.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|11.
|Александрия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|12.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|9 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|23 - 14
|16
|4.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 11
|11
|8.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|9.
|Львов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|10.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|11.
|Металлист-1925
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Металлист-1925 0:1 Колос Ковалёвка
Исход игры
Металлист-1925
43.6% (58)
Ничья
46.6% (62)
Колос Ковалёвка
9.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
25.19% (33)
Меньше
74.81% (98)
Обе команды забьют
Да
66.41% (87)
Нет
33.59% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.6% (54)
1:0 Металлист-1925
18.8% (25)
2:1 Металлист-1925
18% (24)
2:0 Металлист-1925
6% (8)
0:0 Ничья
4.5% (6)
0:1 Колос Ковалёвка
3.8% (5)
1:2 Колос Ковалёвка
3.8% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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