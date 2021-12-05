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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Фенербахче
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Ризеспор
0' 8'
35
Озер
Берке
32
Тиссеран
Марсель
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
21
Осайи-Самуэль
Брайт
27
Креспо
Мигель
20
Густаво
Диас
16
Кадыоглу
Ферди
11
Бериша
Мергим
9
Росси
Диего
10
Озил
Месут
23
Аккан
Гёкхан
27
Сантос
Фабрисио
5
Ай
Селим
3
Хольмен
Себастьян
88
Сертель
Джемали
8
Джокович
Дамьян
52
Сабо
Эрик
9
Бойд
Тайлер
10
Болдрин
Фернандо
50
Умар
Амину
20
Похьянпало
Йоэль
Фенербахче
3-4-3
Ризеспор
4-2-3-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 66 Владение мячом, % 34

История личных встреч

Фенербахче
Ризеспор

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

16 матчей

81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
1:2
С
3:2
С
3:0
С
2:1
С
1:5
С
2:1
С
1:1
С
1:5
КТ
1:4
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Озил Месут 4 (1) 0.29
Росси Диего 2 0.14
Валенсия Эннер 2 0.14
Дурсун Сердар 2 0.14
Кадыоглу Ферди 2 0.14
Зайц Миха 2 0.14
Кавечи Ирфан 1 0.07
Новак Филип 1 0.07
Бериша Мергим 1 0.07
Густаво Диас 1 0.07
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.07
Креспо Мигель 1 0.07
Сангаре Назим 0 0
Гюлер Арда 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джокович Дамьян 4 (3) 0.29
Ай Селим 3 0.21
Похьянпало Йоэль 2 0.14
Болдрин Фернандо 1 0.07
Боласье Янник 1 0.07
Сертель Джемали 1 0.07
Сабо Эрик 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Новак Филип 4 1
Зайц Миха 4 0
Яндаш Мерт Хакан 4 0
Тиссеран Марсель 2 1
Ким Мин-Чжэ 2 1
Густаво Диас 3 0
Азиз Сердар 2 0
Кавечи Ирфан 2 0
Соса Хосе 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Сангаре Назим 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Росси Диего 1 0
Салаи Аттила 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Озер Берке 1 0
Байиндыр Алтай 1 0
Креспо Мигель 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Ай Селим 3 0
Хольмен Себастьян 3 0
Сантос Фабрисио 3 0
Боласье Янник 2 0
Сабо Эрик 2 0
Генюл Гёкхан 1 0
Пехливан Ясин 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Умар Амину 1 0
Болдрин Фернандо 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Четин Тарык 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
5
50%
1
20%
76-90

Пропущено

7
18
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
1
14%
3
17%
46-60
2
29%
4
22%
61-75
2
29%
4
22%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
10%
2
25%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
20%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Забито

20
13
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
2
10%
2
15%
1-15
4
20%
3
23%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
7
35%
3
23%
76-90

Пропущено

17
26
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
12%
3
12%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
3
18%
7
27%
61-75
5
29%
29%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2
Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0
Ризеспор
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4
Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Ризеспор 4:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 15 12 3 0 31 - 11 39
2. Коньяспор 14 7 5 2 23 - 13 26
3. Хатайспор 15 8 2 5 23 - 17 26
4. Истанбул Башакшехир 15 8 1 6 23 - 16 25
5. Фенербахче 0:0 15 7 4 4 20 - 17 25
6. Аланьяспор 15 7 3 5 20 - 23 24
7. Галатасарай 15 6 5 4 21 - 19 23
8. Фатих Карагюмрюк 15 6 4 5 22 - 21 22
9. Бешикташ 15 6 3 6 22 - 22 21
10. Адана Демирспор 15 5 5 5 20 - 20 20
11. Кайсериспор 15 5 4 6 20 - 22 19
12. Гиресунспор 15 5 4 6 15 - 13 19
13. Сивасспор 15 4 7 4 21 - 15 19
14. Газиантеп 14 5 3 6 17 - 21 18
15. Антальяспор 15 5 3 7 18 - 22 18
16. Алтай 15 5 3 7 20 - 23 18
17. Малатьяспор 14 4 1 9 12 - 23 13
18. Гёзтепе 14 2 5 7 13 - 20 11
19. Ризеспор 0:0 15 3 2 10 12 - 27 11
20. Касымпаша 15 2 5 8 14 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 7 5 2 0 15 - 6 17
2. Газиантеп 7 5 2 0 13 - 4 17
3. Коньяспор 7 5 2 0 15 - 6 17
4. Истанбул Башакшехир 8 5 1 2 12 - 6 16
5. Хатайспор 8 5 1 2 15 - 9 16
6. Бешикташ 8 5 1 2 15 - 11 16
7. Кайсериспор 7 4 2 1 12 - 5 14
8. Галатасарай 7 4 1 2 10 - 7 13
9. Антальяспор 8 4 1 3 13 - 10 13
10. Аланьяспор 7 4 1 2 14 - 10 13
11. Фатих Карагюмрюк 7 3 3 1 12 - 7 12
12. Фенербахче 0:0 7 3 3 1 10 - 7 12
13. Адана Демирспор 7 3 2 2 9 - 5 11
14. Гиресунспор 8 3 2 3 8 - 7 11
15. Сивасспор 8 2 5 1 14 - 7 11
16. Алтай 7 3 1 3 9 - 9 10
17. Ризеспор 0:0 7 3 1 3 8 - 8 10
18. Касымпаша 8 2 3 3 11 - 11 9
19. Малатьяспор 8 2 1 5 9 - 16 7
20. Гёзтепе 7 1 1 5 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 8 7 1 0 16 - 5 22
2. Фенербахче 0:0 8 4 1 3 10 - 10 13
3. Аланьяспор 8 3 2 3 6 - 13 11
4. Галатасарай 8 2 4 2 11 - 12 10
5. Хатайспор 7 3 1 3 8 - 8 10
6. Фатих Карагюмрюк 8 3 1 4 10 - 14 10
7. Коньяспор 7 2 3 2 8 - 7 9
8. Истанбул Башакшехир 7 3 0 4 11 - 10 9
9. Адана Демирспор 8 2 3 3 11 - 15 9
10. Гиресунспор 7 2 2 3 7 - 6 8
11. Сивасспор 7 2 2 3 7 - 8 8
12. Алтай 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Гёзтепе 7 1 4 2 10 - 11 7
14. Малатьяспор 6 2 0 4 3 - 7 6
15. Бешикташ 7 1 2 4 7 - 11 5
16. Кайсериспор 8 1 2 5 8 - 17 5
17. Антальяспор 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Касымпаша 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Газиантеп 7 0 1 6 4 - 17 1
20. Ризеспор 0:0 8 0 1 7 4 - 19 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Ризеспор
1.44
5.10
7.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фенербахче 0:0 Ризеспор онлайн


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