Турция: Суперлига 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
9' Желтая карточкаКреспо Мигель
1:0
13' ГолБериша Мергим
68' Желтая карточкаБоласье Янник
2:0
70' ГолДурсун Сердар
3:0
79' ГолДурсун Сердар
4:0
90' ГолДурсун Сердар
35
Озер
Берке
41
Салаи
Аттила
20
Густаво
Диас
10
Озил
Месут
23
Аккан
Гёкхан
5
Ай
Селим
52
Сабо
Эрик
50
Умар
Амину
- Основной состав
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Озил МесутНападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
35 Коч АлберкЗащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хуммет ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Ход матча
13'
1:0
66'
68'
70'
2:0
79'
3:0
88'
90'
4:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 9
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Фенербахче
Ризеспор
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
16 матчей
81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурсун Сердар
|5
|0.33
|Озил Месут
|4 (1)
|0.27
|Росси Диего
|2
|0.13
|Валенсия Эннер
|2
|0.13
|Бериша Мергим
|2
|0.13
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.13
|Зайц Миха
|2
|0.13
|Кавечи Ирфан
|1
|0.07
|Новак Филип
|1
|0.07
|Густаво Диас
|1
|0.07
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.07
|Креспо Мигель
|1
|0.07
|Салаи Аттила
|0
|0
|Соса Хосе
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.27
|Ай Селим
|3
|0.2
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.13
|Болдрин Фернандо
|1
|0.07
|Боласье Янник
|1
|0.07
|Сертель Джемали
|1
|0.07
|Сабо Эрик
|0
|0
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Новак Филип
|4
|1
|Зайц Миха
|4
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|4
|0
|Тиссеран Марсель
|2
|1
|Ким Мин-Чжэ
|2
|1
|Густаво Диас
|3
|0
|Азиз Сердар
|2
|0
|Кавечи Ирфан
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Озер Берке
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Боласье Янник
|3
|0
|Дабо Брайан
|3
|0
|Ай Селим
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Сантос Фабрисио
|3
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фири Лебоганг
|1
|0
|Умар Амину
|1
|0
|Болдрин Фернандо
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
14%
2
40%
61-75
7
50%
1
20%
76-90
Пропущено
7
22
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
29%
3
14%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
2
29%
5
23%
61-75
2
29%
6
27%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
10%
2
25%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
20%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
3
30%
3
38%
76-90
Забито
24
13
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
3
13%
2
15%
1-15
4
17%
3
23%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
9
38%
3
23%
76-90
Пропущено
17
30
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
12%
4
13%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
3
18%
4
13%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
3
18%
8
27%
61-75
5
29%
29%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2
Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0
Ризеспор
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4
Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Ризеспор 4:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|15
|12
|3
|0
|31 - 11
|39
|2.
|Фенербахче
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|3.
|Коньяспор
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Хатайспор
|15
|8
|2
|5
|23 - 17
|26
|5.
|Истанбул Башакшехир
|15
|8
|1
|6
|23 - 16
|25
|6.
|Аланьяспор
|15
|7
|3
|5
|20 - 23
|24
|7.
|Галатасарай
|15
|6
|5
|4
|21 - 19
|23
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|9.
|Бешикташ
|15
|6
|3
|6
|22 - 22
|21
|10.
|Адана Демирспор
|15
|5
|5
|5
|20 - 20
|20
|11.
|Кайсериспор
|15
|5
|4
|6
|20 - 22
|19
|12.
|Гиресунспор
|15
|5
|4
|6
|15 - 13
|19
|13.
|Сивасспор
|15
|4
|7
|4
|21 - 15
|19
|14.
|Газиантеп
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|15.
|Антальяспор
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|16.
|Алтай
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|17.
|Малатьяспор
|14
|4
|1
|9
|12 - 23
|13
|18.
|Гёзтепе
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|19.
|Касымпаша
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|20.
|Ризеспор
|15
|3
|1
|11
|12 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|2.
|Газиантеп
|7
|5
|2
|0
|13 - 4
|17
|3.
|Коньяспор
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|4.
|Истанбул Башакшехир
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|Хатайспор
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Бешикташ
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|7.
|Кайсериспор
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|8.
|Фенербахче
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|9.
|Галатасарай
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|10.
|Антальяспор
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|11.
|Аланьяспор
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|13.
|Адана Демирспор
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|14.
|Гиресунспор
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|15.
|Сивасспор
|8
|2
|5
|1
|14 - 7
|11
|16.
|Алтай
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|17.
|Ризеспор
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|18.
|Касымпаша
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|19.
|Малатьяспор
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|20.
|Гёзтепе
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|8
|7
|1
|0
|16 - 5
|22
|2.
|Фенербахче
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|3.
|Аланьяспор
|8
|3
|2
|3
|6 - 13
|11
|4.
|Галатасарай
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|5.
|Хатайспор
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|7.
|Коньяспор
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Истанбул Башакшехир
|7
|3
|0
|4
|11 - 10
|9
|9.
|Адана Демирспор
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|10.
|Гиресунспор
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|11.
|Сивасспор
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|12.
|Алтай
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|13.
|Гёзтепе
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|14.
|Малатьяспор
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|15.
|Бешикташ
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|Кайсериспор
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|17.
|Антальяспор
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Касымпаша
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Газиантеп
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|20.
|Ризеспор
|8
|0
|0
|8
|4 - 23
|0