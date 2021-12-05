Первый тайм

21' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' Проведель Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Проведель Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Энрике Матеус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Специя

11' Берарди Доменико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Маджоре Джулио получил желтую карточку от судьи

3' Берарди Доменико из команды Сассуоло видит, как мяч после его удара был отбит Иван Проведель и попал в перекладину.'

2' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

2' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

1' Реца Аркадиуш получил желтую карточку от судьи

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сассуоло начинает с центра поля