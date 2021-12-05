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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Сассуоло
0'
1' Желтая карточка
Реца Аркадиуш
4' Желтая карточка
Маджоре Джулио
22'
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
11
Гьяси
Эммануэль
8
Коваленко
Виктор
7
Сала
Джакопо
25
Маджоре
Джулио
18
Нзола
М'Бала
9
Манай
Рей
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
5
Айхан
Кан
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
97
Энрике
Матеус
25
Берарди
Доменико
91
Скамачча
Джанлука
92
Дефрель
Грегоре
Специя
4-4-2
Сассуоло
4-3-3

Ход матча

1'
Реца Аркадиуш
 
4'
Маджоре Джулио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

История личных встреч

Специя
Сассуоло

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:2
СA
1:4
К
1:0
К
2:0
СB
3:2
СB
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 0.19
Бастони Симоне 2 0.13
Гьяси Эммануэль 2 0.13
Нзола М'Бала 2 0.13
Коваленко Виктор 1 0.06
Бурабия Мехди 1 0.06
Сала Джакопо 1 0.06
Стрелец Давид 1 0.06
Антист Жанис 1 0.06
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 7 (2) 0.44
Скамачча Джанлука 5 0.31
Фраттези Давиде 3 0.19
Джуричич Филип 2 0.13
Распадори Джакомо 1 0.06
Лопес Максим 1 0.06
Феррари Джанмарко 1 0.06
Траоре Хамед 1 0.06
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Капуто Франческо 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Рожерио да Силва 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 5 0
Николау Димитрис 5 0
Бастони Симоне 2 1
Феррер Сальвадор 3 0
Амьен-Аду Кельвен 1 1
Сала Джакопо 2 0
Манай Рей 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Реца Аркадиуш 2 0
Христов Петко 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Проведель Иван 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Кивиор Якуб 1 0
Колли Эбрима 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 6 0
Кирикеш Влад 3 0
Дефрель Грегоре 3 0
Феррари Джанмарко 3 0
Рожерио да Силва 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Распадори Джакомо 3 0
Консильи Андреа 2 0
Берарди Доменико 2 0
Скамачча Джанлука 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Тольян Йереми 1 0
Айхан Кан 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
14
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
3
50%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
2
14%
76-90

Пропущено

10
13
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
4
40%
4
31%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
5
56%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

24
12
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
7
29%
29%
3
25%
31-45
3
13%
5
42%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
3
13%
4
33%
76-90

Забито

15
22
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
5
33%
1
5%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
1
7%
6
27%
31-45
4
27%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
33%
3
14%
76-90

Пропущено

34
25
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
12%
2
8%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
8
24%
6
24%
31-45
4
12%
6
24%
46-60
9
26%
1
4%
61-75
7
21%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0
Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4
Сассуоло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2
Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта Заявка 16 10 4 2 35 - 19 34
5. Фиорентина Заявка 16 9 0 7 27 - 22 27
6. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
7. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
8. Болонья Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
9. Лацио Заявка 15 6 4 5 29 - 29 22
10. Сассуоло 0:0 Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
11. Верона 0:2 Заявка 16 5 5 6 28 - 27 20
12. Эмполи Заявка 15 6 2 7 23 - 28 20
13. Торино Заявка 15 5 3 7 19 - 16 18
14. Венеция 2:0 Заявка 16 5 3 8 14 - 25 18
15. Удинезе Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
16. Сампдория Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
17. Специя 0:0 Заявка 16 3 3 10 15 - 34 12
18. Дженоа Заявка 15 1 7 7 17 - 29 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 16 2 2 12 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
5. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
6. Верона 0:2 Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Венеция 2:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
13. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
14. Сассуоло 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
16. Специя 0:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 8 7 1 0 18 - 8 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло 0:0 Заявка 8 3 2 3 14 - 13 11
9. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
10. Венеция 2:0 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона 0:2 Заявка 8 0 4 4 10 - 16 4
18. Специя 0:0 Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Специя 13.9% (19)
X 18.2% (25)
Сассуоло 67.9% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Сассуоло
3.50
3.76
2.37
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Специя 0:0 Сассуоло онлайн


Прогнозы на матч Специя 0:0 Сассуоло

Исход игры
Специя
13.9% (19)
Ничья
18.2% (25)
Сассуоло
67.9% (93)
Тотал 2.5
Больше
61.94% (83)
Меньше
38.06% (51)
Обе команды забьют
Да
76.12% (102)
Нет
23.88% (32)
Популярный счёт
1:2 Сассуоло
43.1% (59)
1:1 Ничья
14.6% (20)
0:1 Сассуоло
12.4% (17)
2:1 Специя
8% (11)
0:2 Сассуоло
5.8% (8)
1:3 Сассуоло
4.4% (6)
1:0 Специя
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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