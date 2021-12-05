Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Альберто Пиччи
1' Желтая карточкаРеца Аркадиуш
4' Желтая карточкаМаджоре Джулио
28
Эрлич
Мартин
18
Нзола
М'Бала
17
Мюлдюр
Мерт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
-
14 Кивиор ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Колли ЭбримаНападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
История личных встреч
Специя
Сассуоло
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|3
|0.19
|Бастони Симоне
|2
|0.13
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.13
|Нзола М'Бала
|2
|0.13
|Коваленко Виктор
|1
|0.06
|Бурабия Мехди
|1
|0.06
|Сала Джакопо
|1
|0.06
|Стрелец Давид
|1
|0.06
|Антист Жанис
|1
|0.06
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|7 (2)
|0.44
|Скамачча Джанлука
|5
|0.31
|Фраттези Давиде
|3
|0.19
|Джуричич Филип
|2
|0.13
|Распадори Джакомо
|1
|0.06
|Лопес Максим
|1
|0.06
|Феррари Джанмарко
|1
|0.06
|Траоре Хамед
|1
|0.06
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Капуто Франческо
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|5
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Бастони Симоне
|2
|1
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|1
|Сала Джакопо
|2
|0
|Манай Рей
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Маджоре Джулио
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Кивиор Якуб
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|6
|0
|Кирикеш Влад
|3
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Рожерио да Силва
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Распадори Джакомо
|3
|0
|Консильи Андреа
|2
|0
|Берарди Доменико
|2
|0
|Скамачча Джанлука
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
14
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
3
50%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
2
14%
76-90
Пропущено
10
13
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
4
40%
4
31%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
5
56%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
24
12
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
7
29%
29%
3
25%
31-45
3
13%
5
42%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
3
13%
4
33%
76-90
Забито
15
22
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
5
33%
1
5%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
1
7%
6
27%
31-45
4
27%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
33%
3
14%
76-90
Пропущено
34
25
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
12%
2
8%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
8
24%
6
24%
31-45
4
12%
6
24%
46-60
9
26%
1
4%
61-75
7
21%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0
Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4
Сассуоло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2
Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|35 - 18
|38
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 15
|37
|3.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 12
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 19
|34
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|27 - 22
|27
|6.
|Рома
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|7.
|Ювентус
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|8.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|9.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 29
|22
|10.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 23
|20
|11.
|Верона
|0:2 Заявка
|16
|5
|5
|6
|28 - 27
|20
|12.
|Эмполи
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|23 - 28
|20
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 16
|18
|14.
|Венеция
|2:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 25
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|16.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|17.
|Специя
|0:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 34
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 29
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|5.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|Верона
|0:2 Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|10.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|11.
|Венеция
|2:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|14.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 8
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|9.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|10.
|Венеция
|2:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|0:2 Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 16
|4
|18.
|Специя
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Специя 0:0 Сассуоло
Исход игры
Специя
13.9% (19)
Ничья
18.2% (25)
Сассуоло
67.9% (93)
Тотал 2.5
Больше
61.94% (83)
Меньше
38.06% (51)
Обе команды забьют
Да
76.12% (102)
Нет
23.88% (32)
Популярный счёт
1:2 Сассуоло
43.1% (59)
1:1 Ничья
14.6% (20)
0:1 Сассуоло
12.4% (17)
2:1 Специя
8% (11)
0:2 Сассуоло
5.8% (8)
1:3 Сассуоло
4.4% (6)
1:0 Специя
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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