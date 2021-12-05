Второй тайм начался

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Эбрима Колли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Сассуоло выполняет удар от ворот.

46' Манай Рей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

44' Фраттези Давиде получил желтую карточку от судьи

43' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Специя

41' Дефрель Грегоре не смог попасть в створ ударом издали

41' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

39' Манай Рей нанес удар, мяч был парирован, но Андреа Консильи не удержал его в руках.

39' Отличные скиллы показывает Манай Рей , обводя своих соперников

38' Удар от ворот произведет Специя

38' Скамачча Джанлука не смог попасть в створ ударом издали

36' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Специя будет все-таки засчитан.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

34' Плохо сыграл Феррари Джанмарко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

31' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Скамачча Джанлука и попал в перекладину!

31' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

29' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Проведель Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Сала Джакопо получил желтую карточку от судьи

24' Скамачча Джанлука из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

21' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' Проведель Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Проведель Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Энрике Матеус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Специя

11' Берарди Доменико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Маджоре Джулио получил желтую карточку от судьи

3' Берарди Доменико из команды Сассуоло видит, как мяч после его удара был отбит Иван Проведель и попал в перекладину.'

2' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

2' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

1' Реца Аркадиуш получил желтую карточку от судьи

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сассуоло начинает с центра поля