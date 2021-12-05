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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
0:3
Перерыв

Стадион:
Лацио
0'
0:1
7' Гол
Милинкович-Савич Сергей
14' Желтая карточка
Кандрева Антонио
0:2
17' Гол
Иммобиле Чиро
0:3
37' Гол
Иммобиле Чиро
38' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
39' Желтая карточка
Квальярелла Фабио
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
4
Шабо
Юлиан
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
6
Экдаль
Альбин
2
Торсби
Мортен
8
Верре
Валерио
27
Квальярелла
Фабио
23
Габбьядини
Маноло
1
Стракоша
Томас
23
Хюсай
Эльсейд
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
88
Башич
Тома
9
Педро
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Сампдория
4-4-2
Лацио
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Милинкович-Савич Сергей
(Дзакканьи Маттиа)
14'
Кандрева Антонио
 
17'
0:2
Иммобиле Чиро
(Дзакканьи Маттиа)
37'
0:3
Иммобиле Чиро
(Милинкович-Савич Сергей)
38'
Берешиньски Бартош
 
39'
Квальярелла Фабио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

История личных встреч

Сампдория
Лацио

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

26 матчей

19.2%
15.4%
65.4%
5 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

11.5%
42.3%
46.2%
3 победы 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:0
СA
5:1
СA
0:3
СA
1:2
СA
2:2
СA
4:0
СA
1:2
СA
7:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
К
1:1
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 0.38
Капуто Франческо 3 0.19
Йосида Майя 2 0.13
Торсби Мортен 2 0.13
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.06
Габбьядини Маноло 1 0.06
Экдаль Альбин 1 0.06
Мурру Никола 1 0.06
Ауджелло Томмазо 1 0.06
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 12 (3) 0.75
Милинкович-Савич Сергей 5 0.31
Педро Родригес 5 0.31
Андерсон Фелипе 3 0.19
Альберто Луис 2 0.13
Ачерби Франческо 1 0.06
Катальди Данило 1 0.06
Хюсай Эльсейд 1 0.06
Лаццари Мануэль 1 0.06
Дзакканьи Маттиа 0 0
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 7 0
Торсби Мортен 7 0
Экдаль Альбин 5 0
Колли Омар 5 0
Аскилдсен Кристоффер 4 0
Кандрева Антонио 3 0
Габбьядини Маноло 3 0
Мурру Никола 3 0
Шабо Юлиан 3 0
Адриен Силва 1 1
Роберто Д'Аверса 0 1
Квальярелла Фабио 1 0
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 5 1
Патрик 3 1
Катальди Данило 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лукас Лейва 3 0
Альберто Луис 3 0
Милинкович-Савич Сергей 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Иммобиле Чиро 2 0
Марушич Адам 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Педро Родригес 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Башич Тома 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Пропущено

18
17
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
22%
4
24%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
4
22%
3
18%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
22%
4
24%
76-90

Забито

8
22
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
13%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
38%
5
23%
31-45
1
13%
4
18%
46-60
1
13%
4
18%
61-75
2
25%
5
23%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Забито

19
29
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
11%
4
14%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
5
26%
7
24%
31-45
4
21%
5
17%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
5
26%
6
21%
76-90

Пропущено

31
29
19 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
6
19%
6
21%
1-15
5
16%
5
17%
16-30
8
26%
6
21%
31-45
5
16%
1
3%
46-60
1
3%
5
17%
61-75
6
19%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2
Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1
Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2
Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта Заявка 16 10 4 2 35 - 19 34
5. Фиорентина Заявка 16 9 0 7 27 - 22 27
6. Лацио 3:0 Заявка 16 7 4 5 32 - 29 25
7. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
8. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
9. Болонья Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
10. Верона Заявка 16 6 5 5 32 - 28 23
11. Эмполи Заявка 15 6 2 7 23 - 28 20
12. Сассуоло Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
13. Торино Заявка 15 5 3 7 19 - 16 18
14. Удинезе Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Сампдория 0:3 Заявка 16 4 3 9 21 - 32 15
16. Венеция Заявка 16 4 3 9 15 - 29 15
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 15 1 7 7 17 - 29 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 16 2 2 12 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Лацио 3:0 Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
5. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Сампдория 0:3 Заявка 9 2 2 5 12 - 20 8
15. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
16. Венеция Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 8 7 1 0 18 - 8 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Лацио 3:0 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
13. Сампдория 0:3 Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
16. Удинезе Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
18. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
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Прогнозы 141
Сампдория 12.1% (17)
X 22.7% (32)
Лацио 65.2% (92)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Лацио
3.35
9.60
2.22
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Где смотреть матч Сампдория 0:3 Лацио онлайн


Прогнозы на матч Сампдория 0:3 Лацио

Исход игры
Сампдория
12.1% (17)
Ничья
22.7% (32)
Лацио
65.2% (92)
Тотал 2.5
Больше
70.37% (95)
Меньше
29.63% (40)
Обе команды забьют
Да
89.63% (121)
Нет
10.37% (14)
Популярный счёт
1:2 Лацио
49.6% (70)
1:1 Ничья
18.4% (26)
2:1 Сампдория
7.1% (10)
0:1 Лацио
4.3% (6)
1:3 Лацио
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:2 Лацио
2.8% (4)
2:3 Лацио
1.4% (2)
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