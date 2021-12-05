Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

95' Риккадо Чиерво нанес удар, но тот был заблокирован.

94' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Томас Стракоша не дал случится голу! Габбьядини Маноло должен был забивать, но Томас Стракоша сделал отличный сейв

93' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Марушич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Риккадо Чиерво из команды Сампдория подал угловой справа.

93' Андерсон Фелипе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Лацио выполняет удар от ворот.

90' Экдаль Альбин не смог попасть в створ ударом издали

89' Риккадо Чиерво сделал результативную передачу.

89' Г О О О О Л - Габбьядини Маноло забивает с левой ноги!

89' Риккадо Чиерво из команды Сампдория навешивает в штрафную с рикошетом.

88' Мурики Ведат получил желтую карточку от судьи

87' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Тактическая замена. Кандрева Антонио уходит с поля и его заменяет Риккадо Чиерво

83' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Лацио выполняет удар от ворот.

82' Какой промах! Йосида Майя имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

82' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Адриен Силва получил желтую карточку от судьи

80' Лукас Лейва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

77' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Лацио

69' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Башич Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Экдаль Альбин из команды Сампдория делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

66' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Мурики Ведат из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

64' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Кандрева Антонио из команды Сампдория делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

59' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Луис Фелипе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Шабо Юлиан нанес удар головой, но Томас Стракоша спокойно отбил мяч.

56' Габбьядини Маноло оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Томас Стракоша перевел мяч на угловой.

54' Лацио выполняет удар от ворот.

54' Какой промах! Дрэгушин Раду имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

53' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Торсби Мортен нанес удар, мяч был парирован, но Томас Стракоша не удержал его в руках.

53' Опасность! Адриен Силва из команды Сампдория отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

53' Марушич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Удар от ворот произведет Лацио

51' Адриен Силва не смог попасть в створ ударом издали

51' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Дзакканьи Маттиа из команды Лацио делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

50' Лацио выполняет удар от ворот.

49' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Лацио выполняет удар от ворот.

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.