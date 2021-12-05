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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
1:3
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
0:1
7' Гол
Милинкович-Савич Сергей
14' Желтая карточка
Кандрева Антонио
0:2
17' Гол
Иммобиле Чиро
0:3
37' Гол
Иммобиле Чиро
39' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
39' Желтая карточка
Квальярелла Фабио
67' Желтая карточка
Милинкович-Савич Сергей
67' Вторая желтая карточка
Милинкович-Савич Сергей
80' Желтая карточка
Адриен Силва
88' Желтая карточка
Мурики Ведат
1:3
89' Гол
Габбьядини Маноло
90'+5
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
4
Шабо
Юлиан
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
6
Экдаль
Альбин
2
Торсби
Мортен
8
Верре
Валерио
27
Квальярелла
Фабио
23
Габбьядини
Маноло
1
Стракоша
Томас
23
Хюсай
Эльсейд
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
88
Башич
Тома
9
Педро
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Сампдория
4-4-2
Лацио
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Милинкович-Савич Сергей
(Дзакканьи Маттиа)
14'
Кандрева Антонио
 
17'
0:2
Иммобиле Чиро
(Дзакканьи Маттиа)
37'
0:3
Иммобиле Чиро
(Милинкович-Савич Сергей)
39'
Берешиньски Бартош
 
39'
Квальярелла Фабио
 
46'
 
Мурики Ведат
Иммобиле Чиро
46'
Дрэгушин Раду
Феррари Алекс
 
46'
Адриен Силва
Верре Валерио
 
46'
Капуто Франческо
Квальярелла Фабио
 
57'
Йосида Майя
Берешиньски Бартош
 
63'
 
Лукас Лейва
Катальди Данило
63'
 
Андерсон Фелипе
Педро Родригес
67'
 
Милинкович-Савич Сергей
67'
 
Милинкович-Савич Сергей
78'
 
Лаццари Мануэль
Дзакканьи Маттиа
80'
Адриен Силва
 
85'
Киерво Риккардо
Кандрева Антонио
 
88'
 
Мурики Ведат
89'
Габбьядини Маноло
(Киерво Риккардо)
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

История личных встреч

Сампдория
Лацио

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

26 матчей

19.2%
15.4%
65.4%
5 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

11.5%
42.3%
46.2%
3 победы 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:0
СA
5:1
СA
0:3
СA
1:2
СA
2:2
СA
4:0
СA
1:2
СA
7:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
К
1:1
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 0.38
Капуто Франческо 3 0.19
Йосида Майя 2 0.13
Габбьядини Маноло 2 0.13
Торсби Мортен 2 0.13
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.06
Экдаль Альбин 1 0.06
Мурру Никола 1 0.06
Ауджелло Томмазо 1 0.06
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 13 (3) 0.81
Милинкович-Савич Сергей 5 0.31
Педро Родригес 5 0.31
Андерсон Фелипе 3 0.19
Альберто Луис 2 0.13
Ачерби Франческо 1 0.06
Катальди Данило 1 0.06
Хюсай Эльсейд 1 0.06
Лаццари Мануэль 1 0.06
Дзакканьи Маттиа 0 0
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 8 0
Торсби Мортен 7 0
Экдаль Альбин 5 0
Колли Омар 5 0
Аскилдсен Кристоффер 4 0
Адриен Силва 2 1
Кандрева Антонио 3 0
Габбьядини Маноло 3 0
Мурру Никола 3 0
Шабо Юлиан 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 5 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Патрик 3 1
Катальди Данило 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лукас Лейва 3 0
Альберто Луис 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Иммобиле Чиро 2 0
Марушич Адам 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Педро Родригес 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мурики Ведат 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Башич Тома 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
1
10%
76-90

Пропущено

21
18
14 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
5
24%
4
22%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
5
24%
3
17%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
19%
5
28%
76-90

Забито

8
22
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
13%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
38%
5
23%
31-45
1
13%
4
18%
46-60
1
13%
4
18%
61-75
2
25%
5
23%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Забито

20
32
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
10%
5
16%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
5
25%
8
25%
31-45
4
20%
5
16%
46-60
2
10%
5
16%
61-75
6
30%
6
19%
76-90

Пропущено

34
30
22 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
7
21%
6
20%
1-15
6
18%
5
17%
16-30
9
26%
6
20%
31-45
5
15%
1
3%
46-60
1
3%
5
17%
61-75
6
18%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2
Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1
Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2
Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта Заявка 16 10 4 2 35 - 19 34
5. Фиорентина Заявка 16 9 0 7 27 - 22 27
6. Лацио Заявка 16 7 4 5 32 - 30 25
7. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
8. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
9. Болонья Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
10. Верона Заявка 16 6 5 5 32 - 28 23
11. Эмполи Заявка 15 6 2 7 23 - 28 20
12. Сассуоло Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
13. Торино Заявка 15 5 3 7 19 - 16 18
14. Удинезе Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 22 - 32 15
16. Венеция Заявка 16 4 3 9 15 - 29 15
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 15 1 7 7 17 - 29 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 16 2 2 12 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
5. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
15. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
16. Венеция Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 8 7 1 0 18 - 8 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Лацио Заявка 8 2 2 4 10 - 18 8
13. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
16. Удинезе Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
18. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Сампдория 12.1% (17)
X 22.7% (32)
Лацио 65.2% (92)
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Где смотреть матч Сампдория 1:3 Лацио онлайн


Прогнозы на матч Сампдория 1:3 Лацио

Исход игры
Сампдория
12.1% (17)
Ничья
22.7% (32)
Лацио
65.2% (92)
Тотал 2.5
Больше
70.37% (95)
Меньше
29.63% (40)
Обе команды забьют
Да
89.63% (121)
Нет
10.37% (14)
Популярный счёт
1:2 Лацио
49.6% (70)
1:1 Ничья
18.4% (26)
2:1 Сампдория
7.1% (10)
0:1 Лацио
4.3% (6)
1:3 Лацио
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:2 Лацио
2.8% (4)
1:0 Сампдория
1.4% (2)
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