Италия: Серия A 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
0:1
7' ГолМилинкович-Савич Сергей
14' Желтая карточкаКандрева Антонио
0:2
17' ГолИммобиле Чиро
0:3
37' ГолИммобиле Чиро
39' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
39' Желтая карточкаКвальярелла Фабио
67' Желтая карточкаМилинкович-Савич Сергей
67' Вторая желтая карточкаМилинкович-Савич Сергей
80' Желтая карточкаАдриен Силва
88' Желтая карточкаМурики Ведат
1:3
89' ГолГаббьядини Маноло
77
Марушич
Адам
88
Башич
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
-
19 Вавро ДенисЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
14'
17'
37'
80'
88'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
7 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
История личных встреч
Сампдория
Лацио
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
26 матчей
19.2%
15.4%
65.4%
5 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
11.5%
42.3%
46.2%
3 победы 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|6
|0.38
|Капуто Франческо
|3
|0.19
|Йосида Майя
|2
|0.13
|Габбьядини Маноло
|2
|0.13
|Торсби Мортен
|2
|0.13
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.06
|Экдаль Альбин
|1
|0.06
|Мурру Никола
|1
|0.06
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.06
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|13 (3)
|0.81
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0.31
|Педро Родригес
|5
|0.31
|Андерсон Фелипе
|3
|0.19
|Альберто Луис
|2
|0.13
|Ачерби Франческо
|1
|0.06
|Катальди Данило
|1
|0.06
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.06
|Лаццари Мануэль
|1
|0.06
|Дзакканьи Маттиа
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|8
|0
|Торсби Мортен
|7
|0
|Экдаль Альбин
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|4
|0
|Адриен Силва
|2
|1
|Кандрева Антонио
|3
|0
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Мурру Никола
|3
|0
|Шабо Юлиан
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|5
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Патрик
|3
|1
|Катальди Данило
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Лукас Лейва
|3
|0
|Альберто Луис
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
1
10%
76-90
Пропущено
21
18
14 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
5
24%
4
22%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
5
24%
3
17%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
19%
5
28%
76-90
Забито
8
22
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
13%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
38%
5
23%
31-45
1
13%
4
18%
46-60
1
13%
4
18%
61-75
2
25%
5
23%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
15%
2
17%
76-90
Забито
20
32
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
10%
5
16%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
5
25%
8
25%
31-45
4
20%
5
16%
46-60
2
10%
5
16%
61-75
6
30%
6
19%
76-90
Пропущено
34
30
22 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
7
21%
6
20%
1-15
6
18%
5
17%
16-30
9
26%
6
20%
31-45
5
15%
1
3%
46-60
1
3%
5
17%
61-75
6
18%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2
Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1
Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2
Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|35 - 18
|38
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 15
|37
|3.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 12
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 19
|34
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|27 - 22
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|32 - 30
|25
|7.
|Рома
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|8.
|Ювентус
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|9.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|10.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|32 - 28
|23
|11.
|Эмполи
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|23 - 28
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 16
|18
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 32
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 29
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 29
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|5.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|10.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|11.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|14.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|16.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 8
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|13.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|15.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|16.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|17.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|18.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория 1:3 Лацио
Исход игры
Сампдория
12.1% (17)
Ничья
22.7% (32)
Лацио
65.2% (92)
Тотал 2.5
Больше
70.37% (95)
Меньше
29.63% (40)
Обе команды забьют
Да
89.63% (121)
Нет
10.37% (14)
Популярный счёт
1:2 Лацио
49.6% (70)
1:1 Ничья
18.4% (26)
2:1 Сампдория
7.1% (10)
0:1 Лацио
4.3% (6)
1:3 Лацио
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:2 Лацио
2.8% (4)
1:0 Сампдория
1.4% (2)
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