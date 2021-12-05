Дейкс слева навесил в центр штрафной площади, где Барроу головой не смог пробить в сторону ворот.

"Фиорентина" у центрального круга контролирует мяч без продвижения вперёд.

42' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

БАРРОУ!!! Сванберг справа исполнил великолепную передачу вперёд на Барроу в центр, который в касание с линии штрафной площади точно пробил в правую "девятку".

41' Бонавентура на фланге толкнул в спину Дейкса.

40' А подачу Гонсалеса справа к воротам прервал Теате.

39' Прострел Гонсалеса справа в центр штрафной площади перехватил Сориано.

38' Медель на фланге завалил на газон Влаховича.

36' Бираги медики оказывают помощь. Пауза в матче.

35' Сансоне у угла чужой штрафной площади попал локтем по лицу Бираги.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

МАЛЕ!!! Гонсалес справа исполнил перевод к дальней штанге, где Мале головой отправил мяч в угол ворот.

32' Де Сильвестри прошёл вперёд по правому флангу и сделал пас к центру на Барроу. Муса с пятнадцати метров в касание пробил правее ворот.

31' Навес Мале слева к воротам нейтрализовал Теате.

30' Сансоне справа со штрафного навесил на Сванберга, который ногой переправил мяч по центру ворот. Терраччиано сферу поймал.

29' Мартинес на фланге ударил по ногам Де Сильвестри.

28' Прострел Мале слева в штрафную площадь не дошёл до Гонсалеса.

26' Торрейра на чужой половине поля сбил Меделя и получил жёлтую карточку.

25' Домингес на чужой половине поля сбил Гонсалеса и получил жёлтую карточку.

24' Мартинес у центрального круга подтолкнул в спину Сансоне.

23' Влахович перед чужой штрафной площадью сбил Де Сильвестри.

22' У Мале не получился навес слева в штрафную площадь. Мяч летел слабо и прилетел к соперникам.

21' Теперь уже Гонсалес решил поменять бутсы. Гости неудачно оценили состояние газона и вносят коррективы по ходу матча.

20' Гонсалес в центре поля сбил Дейкса.

18' Гонсалес на чужой половине поля подтолкнул в спину Сванберга.

17' Сориано справа прострелил на Сансоне, который из офсайда пробил неудачно.

16' Де Сильвестри у центрального круга сбил Торрейру.

14' Навес Бираги слева к воротам заблокировал Ди Сильвестри.

13' У "Болоньи" пока плохо получается игра впереди, а моментов у ворот Терраччиано и вовсе не возникало.

12' Гонсалес справа с двадцати трёх метров пробил рядом с дальней штангой.

10' Сансоне на фланге сбил Бонавентуру.

9' "Фиорентина" лучше контролирует мяч. Гости больше времени проводят на чужой половине поля, но воротам не угрожают.

8' Соттил слева прошёл вперёд и навесил на дальнюю штангу, где партнёров не оказалось.

7' Гонсалес на фланге получил небольшое повреждение в стыке с Дейксом.

6' Одриосола на фланге опередил Дейкса и откатил мяч назад на Терраччиано.

5' Дейкс на фланге не позволил получить мяч после передачи от Бонавентуры.

4' Влахович в небольшой паузе успел заменить бутсы. Видимо, Душан ошибся с выбором шипов.

3' Де Сильвестри в центре поля попал локтем по лицу Бираги.

2' "Болонья" играет в полосатых бордово-синих футболках и белых трусах, "Фиорентина" - в жёлтой форме.