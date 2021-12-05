Италия: Серия A 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Ренато Далл'Ара
24' Желтая карточкаДомингес Николас
25' Желтая карточкаТоррейра Лукас
0:1
33' ГолМале Юссеф
1:1
42' ГолБарроу Муса
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Молла МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
-
15 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
24'
25'
33'
0:1
42'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
История личных встреч
Болонья
Фиорентина
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
24 матча
12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
12.5%
41.7%
45.8%
3 победы 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|6 (2)
|0.38
|Барроу Муса
|5
|0.31
|Сванберг Маттиас
|3
|0.19
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.19
|Теате Артур
|2
|0.13
|Хики Аарон
|2
|0.13
|Сориано Роберто
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|12 (4)
|0.75
|Гонсалес Николас
|2
|0.13
|Сапонара Риккардо
|2
|0.13
|Соттил Рикардо
|2
|0.13
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.06
|Кальехон Хосе
|1
|0.06
|Дункан Альфред
|1
|0.06
|Мартинес Лукас II
|1
|0.06
|Миленкович Никола
|1
|0.06
|Мале Юссеф
|1
|0.06
|Бираги Кристиано
|1 (1)
|0.06
|Кастровилли Гаэтано
|0
|0
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Одриосола Альваро
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|3
|2
|Хики Аарон
|5
|0
|Медель Гари
|4
|0
|Домингес Николас
|4
|0
|Сумаоро Адама
|2
|1
|Арнаутович Марко
|3
|0
|Сансоне Никола
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Миленкович Никола
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Одриосола Альваро
|4
|0
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|Соттил Рикардо
|1
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Бираги Кристиано
|2
|0
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Торрейра Лукас
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Кокорин Александр
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
4
31%
4
57%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
14%
76-90
Пропущено
10
10
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
3
30%
5
50%
76-90
Забито
8
18
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
4
50%
2
11%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Забито
21
25
5 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
3
14%
1
4%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
1
5%
7
28%
31-45
5
24%
6
24%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
8
38%
3
12%
76-90
Пропущено
24
19
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
5
21%
4
21%
46-60
5
21%
4
21%
61-75
6
25%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2
Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0
Фиорентина
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|35 - 18
|38
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 15
|37
|3.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 12
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 19
|34
|5.
|Рома
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|6.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|16
|8
|1
|7
|25 - 21
|25
|7.
|Болонья
|1:1 Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 25
|25
|8.
|Ювентус
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|9.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 29
|22
|10.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|11.
|Эмполи
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|23 - 28
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 16
|18
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 25
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 34
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 29
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|4.
|Болонья
|1:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|8.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|10.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|11.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 8
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|9.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья 1:1 Фиорентина
Исход игры
Болонья
23.6% (33)
Ничья
43.6% (61)
Фиорентина
32.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
45.86% (61)
Меньше
54.14% (72)
Обе команды забьют
Да
84.96% (113)
Нет
15.04% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (52)
1:2 Фиорентина
27.9% (39)
2:1 Болонья
11.4% (16)
1:0 Болонья
7.1% (10)
0:1 Фиорентина
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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