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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
 
Позже

Стадион:
Фиорентина

История личных встреч

Болонья
Фиорентина

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

24 матча

12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

12.5%
41.7%
45.8%
3 победы 10 ничьих 11 побед

История матчей

СA
3:3
СA
0:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.4
Барроу Муса 4 0.27
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.2
Сванберг Маттиас 3 0.2
Теате Артур 2 0.13
Хики Аарон 2 0.13
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Орсолини Риккардо 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 12 (4) 0.8
Сапонара Риккардо 2 0.13
Гонсалес Николас 2 0.13
Соттил Рикардо 2 0.13
Бонавентура Джакомо 1 0.07
Кальехон Хосе 1 0.07
Дункан Альфред 1 0.07
Мартинес Лукас II 1 0.07
Миленкович Никола 1 0.07
Бираги Кристиано 1 (1) 0.07
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0
Одриосола Альваро 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 3 2
Хики Аарон 5 0
Медель Гари 4 0
Сумаоро Адама 2 1
Арнаутович Марко 3 0
Сансоне Никола 3 0
Сванберг Маттиас 3 0
Домингес Николас 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Де Сильвестри Лоренцо 2 0
Скорупски Лукаш 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лукас II 5 0
Миленкович Никола 3 1
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Бираги Кристиано 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Итальяно Виченцо 1 0
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Торрейра Лукас 1 0
Мале Юссеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
4
31%
4
57%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
14%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
3
30%
5
50%
76-90

Забито

8
18
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
4
50%
2
11%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Забито

21
25
5 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
3
14%
1
4%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
1
5%
7
28%
31-45
5
24%
6
24%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
8
38%
3
12%
76-90

Пропущено

24
19
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
5
21%
4
21%
46-60
5
21%
4
21%
61-75
6
25%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2
Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0
Фиорентина
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 11 3 1 32 - 9 36
2. Милан Заявка 15 11 2 2 33 - 18 35
3. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 36 - 15 34
4. Аталанта Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5. Рома Заявка 15 8 1 6 24 - 16 25
6. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
7. Фиорентина Заявка 15 8 0 7 24 - 20 24
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 21 - 24 24
9. Лацио Заявка 15 6 4 5 29 - 29 22
10. Верона Заявка 15 5 5 5 28 - 25 20
11. Эмполи Заявка 15 6 2 7 23 - 28 20
12. Сассуоло Заявка 15 5 4 6 24 - 23 19
13. Торино Заявка 15 5 3 7 19 - 16 18
14. Удинезе Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
16. Венеция Заявка 15 4 3 8 12 - 25 15
17. Специя Заявка 15 3 2 10 15 - 34 11
18. Дженоа Заявка 15 1 7 7 17 - 29 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
3. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
4. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
5. Болонья Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
2. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2021, осталось 2 дня 9 часов 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Болонья 16.3% (8)
    X 34.7% (17)
    Фиорентина 49% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Фиорентина
    2.88
    3.55
    2.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Болонья - Фиорентина онлайн


    Прогнозы на матч Болонья - Фиорентина

    Исход игры
    Болонья
    16.3% (8)
    Ничья
    34.7% (17)
    Фиорентина
    49% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.42% (29)
    Меньше
    39.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (44)
    Нет
    8.33% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    46.9% (23)
    1:1 Ничья
    30.6% (15)
    2:1 Болонья
    10.2% (5)
    1:0 Болонья
    4.1% (2)
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