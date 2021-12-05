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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Дженоа
1
Щесны
Войцех
11
Куадрадо
Хуан
3
Кьеллини
Джорджо
4
Де
Лихт
Маттайс
17
Пеллегрини
Лука
27
Локателли
Мануэль
30
Бентанкур
Родриго
44
Кулушевски
Деян
10
Дибала
Пауло
20
Бернардески
Федерико
9
Мората
Альваро
57
Сиригу
Сальваторе
14
Бираски
Давиде
13
Бани
Маттиа
15
Васкес
Хоан
18
Гильоне
Паоло
11
Бехрами
Валон
33
Эрнани
Азеведо
94
Туре
Абдулайе
50
Камбьясо
Андреа
24
Бьянки
Флавио
20
Экубан
Калеб
Ювентус
4-2-3-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Ювентус
Дженоа

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

30 матчей

70%
16.7%
13.3%
21 победа 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
14 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.3%
46.7%
10%
13 побед 14 ничьих 3 победы

История матчей

СA
3:1
К
3:2
СA
1:3
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
К
2:0
СA
2:4
СA
4:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:2
СA
2:2
СA
3:2
СA
4:1
СA
0:2
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 4 (1) 0.27
Мората Альваро 3 0.2
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.2
Локателли Мануэль 2 0.13
Куадрадо Хуан 2 0.13
Кин Мойзе 2 0.13
Маккенни Уэстон 2 0.13
Кьеза Федерико 1 0.07
Де Лихт Маттайс 1 0.07
Бентанкур Родриго 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Бернардески Федерико 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 6 0.4
Кришито Доменико 5 (5) 0.33
Фарес Мохамед 2 0.13
Кайседо Фелипе 1 0.07
Камбьясо Андреа 1 0.07
Васкес Хоан 1 0.07
Бьянки Флавио 1 0.07
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 4 0
Данило Луис 4 0
Локателли Мануэль 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Мората Альваро 2 0
Бернардески Федерико 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Мело Артур 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Стураро Стефано 3 0
Васкес Хоан 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Ровелла Николо 3 0
Каллон Яя 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Максимович Никола 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бадель Милан 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Гильоне Паоло 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
5
45%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
43%
3
21%
76-90

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
4
31%
5
71%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
22%
5
36%
76-90

Забито

20
18
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
4
20%
1
6%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
6
30%
10
56%
76-90

Пропущено

16
28
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
2
13%
5
18%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
3
19%
3
11%
31-45
3
19%
4
14%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
5
31%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2
Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2
Дженоа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2
Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта Заявка 16 10 4 2 35 - 19 34
5. Фиорентина Заявка 16 9 0 7 27 - 22 27
6. Лацио Заявка 16 7 4 5 32 - 30 25
7. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
8. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
9. Болонья Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
10. Верона Заявка 16 6 5 5 32 - 28 23
11. Эмполи Заявка 15 6 2 7 23 - 28 20
12. Сассуоло Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
13. Торино Заявка 15 5 3 7 19 - 16 18
14. Удинезе Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 22 - 32 15
16. Венеция Заявка 16 4 3 9 15 - 29 15
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 15 1 7 7 17 - 29 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 16 2 2 12 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
5. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
15. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
16. Венеция Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 8 7 1 0 18 - 8 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Лацио Заявка 8 2 2 4 10 - 18 8
13. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
16. Удинезе Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
18. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
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    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2021, осталось 14 минут.

    Главный судья: Чиффи Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Ювентус 95.1% (137)
    X 2.8% (4)
    Дженоа 2.1% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Дженоа
    1.30
    6.69
    18.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ювентус - Дженоа онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Дженоа

    Исход игры
    Ювентус
    95.2% (139)
    Ничья
    2.7% (4)
    Дженоа
    2.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.35% (51)
    Меньше
    61.65% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    29.32% (39)
    Нет
    70.68% (94)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    45.2% (66)
    2:1 Ювентус
    13% (19)
    3:1 Ювентус
    10.3% (15)
    1:0 Ювентус
    10.3% (15)
    3:0 Ювентус
    6.8% (10)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    4:0 Ювентус
    1.4% (2)
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