Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Альянц Стэдиум
История личных встреч
Ювентус
Дженоа
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
30 матчей
70%
16.7%
13.3%
21 победа 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
14 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.3%
46.7%
10%
13 побед 14 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|4 (1)
|0.27
|Мората Альваро
|3
|0.2
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.2
|Локателли Мануэль
|2
|0.13
|Куадрадо Хуан
|2
|0.13
|Кин Мойзе
|2
|0.13
|Маккенни Уэстон
|2
|0.13
|Кьеза Федерико
|1
|0.07
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.07
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бернардески Федерико
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|6
|0.4
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.33
|Фарес Мохамед
|2
|0.13
|Кайседо Фелипе
|1
|0.07
|Камбьясо Андреа
|1
|0.07
|Васкес Хоан
|1
|0.07
|Бьянки Флавио
|1
|0.07
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|4
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Мората Альваро
|2
|0
|Бернардески Федерико
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бираски Давиде
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Васкес Хоан
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Ровелла Николо
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Бадель Милан
|1
|0
|Экубан Калеб
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
5
45%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
43%
3
21%
76-90
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
4
31%
5
71%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
22%
5
36%
76-90
Забито
20
18
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
4
20%
1
6%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
6
30%
10
56%
76-90
Пропущено
16
28
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
2
13%
5
18%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
3
19%
3
11%
31-45
3
19%
4
14%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
5
31%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2
Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2
Дженоа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2
Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|32 - 9
|36
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 18
|35
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 15
|34
|4.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|24 - 16
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|24 - 20
|24
|8.
|Болонья
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 24
|24
|9.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 29
|22
|10.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|11.
|Эмполи
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|23 - 28
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 16
|18
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 25
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 34
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 29
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|5.
|Болонья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|10.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|11.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|2.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Дженоа
Исход игры
Ювентус
95.8% (46)
Ничья
2.1% (1)
Дженоа
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.22% (19)
Меньше
57.78% (26)
Обе команды забьют
Да
35.56% (16)
Нет
64.44% (29)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
45.8% (22)
2:1 Ювентус
18.8% (9)
3:1 Ювентус
10.4% (5)
1:0 Ювентус
8.3% (4)
3:0 Ювентус
6.3% (3)
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