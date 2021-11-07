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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Дженоа

История личных встреч

Ювентус
Дженоа

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

30 матчей

70%
16.7%
13.3%
21 победа 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
14 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.3%
46.7%
10%
13 побед 14 ничьих 3 победы

История матчей

СA
3:1
К
3:2
СA
1:3
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
К
2:0
СA
2:4
СA
4:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:2
СA
2:2
СA
3:2
СA
4:1
СA
0:2
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 4 (1) 0.27
Мората Альваро 3 0.2
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.2
Локателли Мануэль 2 0.13
Куадрадо Хуан 2 0.13
Кин Мойзе 2 0.13
Маккенни Уэстон 2 0.13
Кьеза Федерико 1 0.07
Де Лихт Маттайс 1 0.07
Бентанкур Родриго 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Бернардески Федерико 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 6 0.4
Кришито Доменико 5 (5) 0.33
Фарес Мохамед 2 0.13
Кайседо Фелипе 1 0.07
Камбьясо Андреа 1 0.07
Васкес Хоан 1 0.07
Бьянки Флавио 1 0.07
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 4 0
Данило Луис 4 0
Локателли Мануэль 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Мората Альваро 2 0
Бернардески Федерико 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Мело Артур 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Стураро Стефано 3 0
Васкес Хоан 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Ровелла Николо 3 0
Каллон Яя 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Максимович Никола 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бадель Милан 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Гильоне Паоло 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
5
45%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
43%
3
21%
76-90

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
4
31%
5
71%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
22%
5
36%
76-90

Забито

20
18
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
4
20%
1
6%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
6
30%
10
56%
76-90

Пропущено

16
28
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
2
13%
5
18%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
3
19%
3
11%
31-45
3
19%
4
14%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
5
31%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2
Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2
Дженоа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2
Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 11 3 1 32 - 9 36
2. Милан Заявка 15 11 2 2 33 - 18 35
3. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 36 - 15 34
4. Аталанта Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5. Рома Заявка 15 8 1 6 24 - 16 25
6. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
7. Фиорентина Заявка 15 8 0 7 24 - 20 24
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 21 - 24 24
9. Лацио Заявка 15 6 4 5 29 - 29 22
10. Верона Заявка 15 5 5 5 28 - 25 20
11. Эмполи Заявка 15 6 2 7 23 - 28 20
12. Сассуоло Заявка 15 5 4 6 24 - 23 19
13. Торино Заявка 15 5 3 7 19 - 16 18
14. Удинезе Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
16. Венеция Заявка 15 4 3 8 12 - 25 15
17. Специя Заявка 15 3 2 10 15 - 34 11
18. Дженоа Заявка 15 1 7 7 17 - 29 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
3. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
4. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
5. Болонья Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
2. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2021, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Ювентус 95.8% (46)
    X 2.1% (1)
    Дженоа 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Дженоа
    1.30
    6.15
    14.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ювентус - Дженоа онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Дженоа

    Исход игры
    Ювентус
    95.8% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Дженоа
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.22% (19)
    Меньше
    57.78% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    35.56% (16)
    Нет
    64.44% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    45.8% (22)
    2:1 Ювентус
    18.8% (9)
    3:1 Ювентус
    10.4% (5)
    1:0 Ювентус
    8.3% (4)
    3:0 Ювентус
    6.3% (3)
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